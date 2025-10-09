Primul aeroport din România unde nu se vor mai ștampila pașapoartele. Controlul se va face electronic

09-10-2025 | 16:33
aeroport Sibiu
Pro TV

Începând de duminică, Aeroportul Sibiu devine primul din România cu control de frontieră electronic prin Sistemul EES, fără ștampilă pe pașaport.

 

autor
Aura Trif

Poliţia de Frontieră anunţă că, din 12 octombrie 2025, Uniunea Europeană va activa Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), un nou instrument electronic de control la frontiere. În România, implementarea va fi realizată treptat.

Sistemul este operaţionalizat în România începând cu punctele de trecere a frontierei Midia (jud. Constanţa), Stânca (jud. Botoşani), Naidaş (jud. Caraş-Severin), Sighet (jud. Maramureş) şi Aeroport Sibiu, urmând să fie extins gradual şi în celelalte puncte de trecere a frontierei în următoarea perioadă (maximum 170 de zile).

"Începând de duminică, 12 octombrie 2025, ora 10:30, la Aeroportul Internaţional Sibiu devine operaţional Sistemul de Intrare/Ieşire (EES - Entry/Exit System), parte din noul cadru european de gestionare a frontierelor externe ale UE. Aeroportul Internaţional Sibiu este primul aeroport din România care implementează acest sistem, având capacitatea de a integra tehnologii moderne de control la frontieră datorită echipamentelor performante existente şi de a asigura un nivel ridicat de eficienţă şi siguranţă în procesarea pasagerilor, contribuind totodată la fluidizarea fluxurilor de pasageri la controlul de frontieră", se arată în comunicatul AIS.

Primul zbor regulat spre un stat terţ după implementarea EES va fi Sibiu - Londra Luton, cu deschiderea check-in-ului la ora 16:05 şi plecarea programată la ora 18:05.

Cine beneficiază de noul control la graniță

"Implementarea sistemului EES la Aeroportul Internaţional Sibiu reprezintă o recunoaştere a performanţei operaţionale şi a capacităţii de adaptare rapidă la cerinţele Uniunii Europene privind siguranţa şi eficienţa controlului la frontierele externe ale UE. Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) este un instrument electronic modern de control la frontiera externă a Spaţiului Schengen, acesta fiind operaţionalizat din data de 12 octombrie 2025 la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, în România sistemul urmând a fi implementat etapizat şi extins gradual şi în celelalte puncte de trecere a frontierei în următoarea perioadă (în maximum 170 de zile). EES înlocuieşte ştampilarea paşapoartelor cu o înregistrare electronică a datelor de intrare şi ieşire pentru cetăţenii statelor din afara UE/SEE/Elveţiei, folosind date biometrice (amprentă şi imagine facială)", se arată în comunicatul de presă.

Poliţia de Frontieră Română precizează că EES se aplică doar cetăţenilor acelor state care nu fac parte din UE şi care intenţionează să efectueze şederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în oricare 180 de zile). Sistemul va înregistra data şi locul de intrare şi ieşire pentru cetăţenii NON-UE, va colecta date alfanumerice şi biometrice (imagine facială şi patru amprente digitale) şi va calcula automat durata şederii legale.

"Pe durata perioadei de tranziţie (aproximativ 6 luni), paşapoartele vor continua să fie ştampilate manual. Implementarea sistemului urmăreşte realizarea unui control mai sigur şi eficient, înlocuind treptat ştampilarea manuală a documentelor de călătorie, fără a modifica drepturile de circulaţie existente. La prima intrare, după activarea sistemului, vor fi prelevate datele biometrice, iar la călătoriile ulterioare verificarea se va realiza automat, reducând timpul de aşteptare la frontieră. Amprentarea prin sistemul EES se aplică cetăţenilor ţărilor NON-UE, cu excepţia copiilor sub 12 ani, a persoanelor pentru care prelevarea amprentelor este imposibilă şi a deţinătorilor de permise de şedere sau vize de lungă durată eliberate de un stat membru al UE. Datele vor fi păstrate timp de 3 ani (sau 5 ani în cazul refuzului intrării ori al depăşirii duratei legale de şedere), cu respectarea strictă a legislaţiei europene privind protecţia datelor", mai precizează reprezentanţii aeroportului sibian. 

Sursa: Agerpres

Etichete: Sibiu, aeroport, frontiera, graniță, pasaport, control,

Dată publicare: 09-10-2025 16:33

