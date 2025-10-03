Casa din Sibiu a familiei Iohannis, preluată pe jumătate de ANAF: accesul s-a făcut prin schimbarea yalei

Stiri actuale
03-10-2025 | 11:07
klaus iohannis
Shutterstock

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a confirmat oficial preluarea cotei de o jumătate (½) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu.

autor
Laura Culiță,  Vlad Dobrea

Procedura s-a derulat în baza legislației privind moștenirile vacante, prin care Statul român devine coproprietar atunci când nu există moștenitori legali sau testamentari.

Imobilul, cunoscut pentru faptul că ar fi aparținut fostului președinte al României, Klaus Iohannis, a intrat astfel în patrimoniul statului.

Procedura gestionată de AJFP Sibiu

Procesul de preluare a fost coordonat de Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Sibiu, sub supravegherea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov. În urma corespondenței purtate cu foștii proprietari, ANAF a dobândit accesul la imobil, aceștia exprimându-și acordul fără a participa direct la acțiune.

Intrarea în imobil s-a realizat prin schimbarea yalei ușii de acces, ANAF justificând această măsură prin obligația legală a statului de a asigura administrarea bunurilor preluate.

Declarația oficială a ANAF

„ANAF are obligația de a administra și valorifica bunurile care intră în patrimoniul statului, în strictă conformitate cu prevederile legale. În acest caz, instituția a acționat transparent și cu respectarea procedurilor, asigurând exercitarea drepturilor statului român ca proprietar”, a declarat Adrian Nica, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Implicații pentru patrimoniul statului

ANAF a subliniat că va continua să acționeze în mod transparent și echitabil, pentru ca toate bunurile ce revin statului să fie gestionate corect și valorificate în beneficiul bugetului public.

Prin această procedură, instituția marchează un nou caz de administrare a bunurilor obținute prin moșteniri vacante, consolidând astfel rolul său în protejarea și utilizarea eficientă a patrimoniului statului.

Citește și
zapada drumari
Zăpadă și ploi abundente în sud-vestul țării. Drumarii intervin cu utilaje pe drumurile afectate

Sursa: StirilePROTV

Etichete: klaus iohannis, anaf, casă,

Dată publicare: 03-10-2025 10:58

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
Citește și...
Zăpadă și ploi abundente în sud-vestul țării. Drumarii intervin cu utilaje pe drumurile afectate
Stiri actuale
Zăpadă și ploi abundente în sud-vestul țării. Drumarii intervin cu utilaje pe drumurile afectate

Angajaţii de la Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova intervin, vineri dimineaţă, pe mai multe artere aflate în aria de acţiune a acestora, în zonele montane fiind înregistrate precipitaţii sub formă de zăpadă.

MAE, după ce Putin a criticat România: Nu acceptăm lecții de democrație de la o țară agresoare, unde opoziția e asasinată
Stiri actuale
MAE, după ce Putin a criticat România: Nu acceptăm lecții de democrație de la o țară agresoare, unde opoziția e asasinată

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) afirmă, după declaraţiile preşedintelui rus Vladimir Putin referitoare la alegerile prezidenţiale anulate din România, că Rusia ”a interferat în procese electorale”.

Vreme extremă în aproape toată țara. Cod roșu de ploi, vijelii periculoase și ninsori. ”Anotimpul s-a schimbat peste noapte”
Stiri actuale
Vreme extremă în aproape toată țara. Cod roșu de ploi, vijelii periculoase și ninsori. ”Anotimpul s-a schimbat peste noapte”

Jumătate de țară se află sub coduri roșii, portocalii și galbene de vânt, ploi abundente și chiar ninsori, la munte.  

Recomandări
Vreme extremă în aproape toată țara. Cod roșu de ploi, vijelii periculoase și ninsori. ”Anotimpul s-a schimbat peste noapte”
Stiri actuale
Vreme extremă în aproape toată țara. Cod roșu de ploi, vijelii periculoase și ninsori. ”Anotimpul s-a schimbat peste noapte”

Jumătate de țară se află sub coduri roșii, portocalii și galbene de vânt, ploi abundente și chiar ninsori, la munte.  

Dezastru la Spitalul ”Sf. Maria” Iași, unde 7 copii au luat bacteria ucigașă. ”Nu existau chiuvete pentru spălarea mâinilor”
Stiri Sanatate
Dezastru la Spitalul ”Sf. Maria” Iași, unde 7 copii au luat bacteria ucigașă. ”Nu existau chiuvete pentru spălarea mâinilor”

Bacteria Serratia, care a provocat moartea a 7 copii în ultimele săptămâni, a fost depistată și la un bebeluș născut prematur într-un spital din Suceava. Ministrul Sănătății a cerut explicații de la Direcția de Sănătate Publică din județ.  

Putin ceartă Europa: ”Interzicerea oponenților politici nu funcționează”. Lista opozanților ruși morți după ce l-au criticat
Stiri externe
Putin ceartă Europa: ”Interzicerea oponenților politici nu funcționează”. Lista opozanților ruși morți după ce l-au criticat

Vladimir Putin a criticat Europa pentru ”interzicerea” oponenților politici, spunând că acest lucru nu funcționează. Există însă o lungă listă de oponenți ai lui Putin care ar fi fost uciși la ordinul Kremlinului.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 2 Octombrie 2025

43:21

Alt Text!
La Măruță
2 Octombrie 2025

01:30:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Octombrie 2025

01:46:00

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28