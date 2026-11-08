Reprezentanții agenției pentru locuințe, Ater, susțin însă că au încercat să găsească soluții pentru a ajuta familia. „Ater a făcut tot ce a fost posibil, așa cum procedează în cazul tuturor chiriașilor săi, pentru a ajuta familia să își păstreze locuința”, a declarat președintele instituției, Mauro Dal Zilio, relatează Il Gazzetino.

„Li s-a propus un plan de rambursare a datoriilor, pe care l-ar fi putut respecta fără dificultăți și care le-ar fi garantat că pot rămâne în continuare în locuință. Din păcate, au refuzat această variantă, agravându-și astfel situația. Este regretabil că anumite cazuri sunt exploatate, în condițiile în care sunt atât de multe familii care așteaptă să primească o locuință.”

Între timp, cazul femeii de 68 de ani a căpătat amploare. Ieri, o echipă a postului Rai Uno a venit să o filmeze în Piazzale della Costituzione, locul în care aceasta își petrece de obicei timpul.

„Am lansat un nou apel pentru ajutor”, spune Groppo. „Cer o garsonieră. Ar fi ideal să o primesc până de Crăciun. Iar drept cadou, aș putea să-mi aduc nepotul acolo, pentru că mi-e foarte dor de el.”

Cererea pentru o locuință și datoriile acumulate

Serviciile sociale din Treviso monitorizează de mai mult timp situația familiei, însă se pare că solicitarea pentru o nouă locuință a fost depusă târziu, când data evacuării, stabilită pentru 29 septembrie, era deja foarte aproape.

Acum, după evacuarea din locuința administrată de Ater, găsirea unei noi soluții ar putea fi și mai dificilă. Mai ales că, cel puțin pe hârtie, veniturile familiei — pensia femeii și salariul soțului fiicei sale, în vârstă de 44 de ani și angajat ca sudor — ar fi suficiente pentru a acoperi chiria.

Cea mai mare problemă o reprezintă însă datoriile acumulate de-a lungul anilor, care sunt considerabile. „Mie mi-ar ajunge un apartament mic”, spune pensionara, în timp ce arată interiorul mașinii în care locuiește. Pentru a putea dormi în frigul din aceste zile, are nevoie de trei pături.

„Fiica mea, în schimb, ar avea nevoie de un apartament ceva mai mare, ca să se poată întoarce în Italia și să aibă o viață mai bună. Până și copilul cere să se întoarcă în Italia.” Băiețelul se află în prezent în Maroc, la bunicii din partea tatălui.

Cele două cazuri — cel al femeii de 68 de ani și cel al fiicei sale, în vârstă de 30 de ani, și al soțului acesteia — sunt gestionate separat, de doi asistenți sociali diferiți. Inițial, femeia în vârstă le-a spus reprezentanților serviciilor sociale că găsise un loc unde să stea și că se putea întoarce acolo.

Această informație a fost confirmată și de verificările serviciilor sociale, care nu au constatat că femeia dormea în mașină. Situația s-a schimbat însă în ultimele zile. În cazul fiicei sale și al partenerului acesteia, lucrurile stau diferit.

Din punct de vedere financiar, în ciuda datoriilor considerabile și a resurselor limitate, cuplul pare să aibă venituri destul de mari și, potrivit asistenților sociali, chiar posibilitatea de a-și permite plata unei chirii. Problema ar fi fost timpul necesar pentru activarea serviciilor de sprijin, dar și dificultatea de a pune în aplicare recomandările primite.

Potrivit serviciilor sociale, cuplul nu a acceptat sau nu a urmat unele dintre sugestiile primite, ceea ce a întârziat căutarea unei noi locuințe.