Tatăl copilei, în vârstă de 42 de ani, susține că nu știa despre existența datoriei, care inițial i-ar fi fost prezentată ca fiind de 12 euro, scrie Repubblica.

Bărbatul a fost sunat de reprezentanții școlii și chemat să-și ia fiica, în timp ce ceilalți elevi luau masa în mod obișnuit. Copila învață la o unitate de învățământ cu program prelungit, unde elevii stau de la ora 8:00 până la 16:00 și beneficiază de servicii de cantină.

Tatăl susține că nu știa de datorie

Bărbatul afirmă că a aflat despre restanțe abia după ce a fost anunțat că fiica sa nu mai poate beneficia de masa de prânz. Acesta susține că nu fusese informat anterior despre suma restantă și că ar fi achitat-o fără probleme dacă ar fi știut de existența ei.

Tatăl a povestit că a încercat să-i explice fetiței de ce trebuie să plece acasă, în timp ce colegii ei mâncau.

„Fetița m-a întrebat pe bună dreptate: «Ce s-a întâmplat? De ce?». Ceilalți copii mâncau. Așa că am încercat să-i spun: «Bunica a făcut paste la cuptor și a vrut să vin să mănânc acasă». Am găsit această mică scuză pentru a-i explica nedumerirea”, a relatat tatăl pentru Repubblica.

Tatăl a cerut Primăriei să restabilească accesul copilului la serviciul de cantină, printr-o notificare transmisă de avocatul său, Fabrizio Del Vecchio.

Acesta consideră că suspendarea mesei unui minor din cauza datoriilor părinților reprezintă o măsură abuzivă, care poate afecta demnitatea și echilibrul emoțional al copilului.

„Întreruperea servirii mesei unui minor constituie o încălcare gravă a demnității personale, a principiului egalității și a interesului superior al copilului”, se arată în notificarea transmisă administrației locale.

Avocatul a solicitat reluarea serviciului în termen de 24 de ore și a avertizat că va recurge la acțiuni în instanță dacă cererea nu va fi soluționată.

Primăria susține că familia fusese avertizată

Administrația locală respinge însă versiunea prezentată de tată și susține că familia fusese informată în prealabil despre restanțe. Reprezentanții Primăriei afirmă, de asemenea, că fetița nu a fost lăsată fără mâncare în fața colegilor, deoarece părintele ar fi fost chemat să o ia înainte de pauza de masă.

Consilierul pentru Educație, Maria Lucia Simeone, a declarat că incidentul este verificat și că autoritățile vor să stabilească exact cum s-au desfășurat lucrurile.

Potrivit acesteia, familia ar fi fost informată încă din 15 aprilie despre existența datoriei, iar suma restantă apărea și pe platforma utilizată pentru rezervarea meselor.

Mai mult, administrația locală susține că restanțele familiei ajunseseră la 38 de euro, peste pragul de 30 de euro prevăzut de regulamentul municipal pentru suspendarea serviciului.

„În aceste condiții, este clar că școala putea suspenda serviciul până la achitarea datoriei”, a declarat Maria Lucia Simeone.

Astfel, în timp ce tatăl reclamă faptul că fiica sa a fost pusă într-o situație umilitoare din cauza unei datorii, administrația locală susține că a respectat procedurile și că familia fusese avertizată în legătură cu restanțele.