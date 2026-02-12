Pe insula italiană Capri, din Golful Napoli, sunt interzise obiectele din plastic de unică folosință. Insula primește aproximativ 2,7 milioane de turiști pe an, așa că a fost esențial să se reducă impactul acestui turism, scrie Daily Express.

Ce obiecte sunt ilegale

Asta înseamnă că pe insulă sunt ilegale pungile, sticlele, paietele și tacâmurile din plastic. Deși interdicția există de câțiva ani, mulți nu o cunosc.

În 2019, a intrat în vigoare interdicția privind obiectele de plastic de unică folosință, care a interzis pungile, paharele, tacâmurile, sticlele de apă, paietele și chiar bețișoarele pentru cafea. Autoritățile au puterea de a amenda pe cei prinși consumând apă dintr-o sticlă de plastic cu până la 500 de euro.

Interdicția se adresează în principal barurilor și restaurantelor, dar majoritatea turiștilor care vizitează Capri sunt excursioniști de o zi, care ajung cu feribotul din Napoli. Acești oameni au șanse mari să aibă cu ei o sticlă de plastic de unică folosință – și astfel ajung să fie amendați.