În același timp, în mall-uri, bărbații căutau frenetic cadouri, pentru femeile la care țin.

Cu brațele pline de flori și telefoanele pregătite pentru filmare, mamele au fost cele care au ocupat vineri primele locuri în sălile de clasă.

Copiii au urcat pe scenă, au recitat au cântat și le-au oferit felicitări și mici cadouri.

Cum 8 martie este ziua internațională a femeii multe doamne și domnișoare au organizat ieșiri în oraș în acest weekend. Rezervările la restaurant au crescut cu 60%.

Ionuț Berbecaru, reprezentantul unei platforme de rezervări: „De 8 martie observăm raportul sexelor schimbat față de ce se întâmplă de obicei, două treimi din rezervări sunt făcute de doamne. Un alt lucru interesant este că numărul de oameni per rezervare crește cam cu 30%”.

Și centrele comerciale au fost aglomerate. Mulți bărbați au bătut magazinele în căutarea unui dar potrivit pentru partenerele lor.

Bărbat: „Cu siguranță va primi ceva, să vedem ce. În fiecare zi trebuie să fie un 8 martie, după părerea mea. Cel puțin așa e la noi de 40 de ani”.

Bărbat: „Cel mai probabil o să iau și un buchet de flori”.

Bărbat: „Am foarte multe colege la muncă cărora ar trebui să le iau niște buchete de flori”.

Ziua Internațională a Femeii este sărbătorită în întreaga lume de la începutul secolului trecut. În România este asociată și cu Ziua Mamei.