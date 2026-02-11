Disperată, femeia a contactat Federconsumatori. Conform presei locale, compania care gestionează serviciul de apă îi trimisese două facturi: 29.650,39 euro și 25.819,49 euro, pentru un total de 55.469,88 euro, scrie Fanpage.it.

„O factură ca aceasta nu poate fi decât o greșeală: 56.000 de euro ar putea umple mai multe piscine olimpice, iar femeia locuiește singură într-o casă separată”, a explicat Lucia Lusenti, coordonatoarea asociației.

Procedurile pentru clarificarea incidentului au început imediat. După ce s-a confirmat că era vorba despre o scurgere ascunsă și nu despre apă consumată, femeia a accesat procedura de conciliere, care permite rezolvarea disputelor cu ajutorul unui terț imparțial, evitând instanțele.

Rezultatul: peste 90% din sumă a fost recalculată, iar restul poate fi plătit în rate, fără dobândă. În plus, accesul la fondul pentru pierderi i-a permis să acopere majoritatea costului apei, reducând substanțial suma finală de plată.