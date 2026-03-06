„Acest război din Iran este, în opinia mea, în sensul Spaniei, o greşeală extraordinară pentru care vom plăti”, a declarat premierul socialist Pedro Sanchez în cadrul unei conferinţe de presă.

Donald Trump şi Pedro Sánchez sunt în conflict acut de câteva zile, primul reproşându-i celui de-al doilea că nu a permis forţelor sale armate să utilizeze două baze situate în sudul Spaniei pentru a ataca Iranul.

„Între ţările aliate, este bine să te ajuţi când ai dreptate şi să semnalezi când cineva greşeşte sau comite o eroare, aşa cum este cazul acum”, a spus premierul spaniol.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat că va impune un embargo comercial total asupra Spaniei, ca răspuns la refuzul acesteia de a permite SUA să utilizeze bazele militare comune de la Morón şi Rotafor pentru a ataca Iranul.