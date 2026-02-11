Mașinile de sute de mii de euro au fost cumpărate în leasing cu acte false de câțiva români, care ar avea legături cu „Ndragheta” - temuta mafie italiană, potrivit unor surse judiciare.

În dosarul coordonat de procurorii DIICOT au fost reținuți 4 suspecți care acționau în Capitală și în Iași. Liderul lor este dat în urmărire internațională.

Rând pe rând 20 de mașini de lux care valorează 1,7 milioane de euro au intrat într-un garaj situat în orașul italian Bergamo. Au fost ascunse aici din toamna anului trecut, până recent, când au fost descoperite de carabinierii italieni. Sunt mașini noi, fară plăcuțe de înmatriculare și nu se știe cum au reușit suspecții să le ducă acolo din Iași, România.

În luna noiembrie, când procurorii DIICOT au făcut primele rețineri în dosarul de crimă organizată, au fost găsite la percheziții și aceste autoturisme - 7 mașini de lux - cele mai valoroase dintre cele luate în leasing printr-o schemă financiară frauduloasă foarte bine gândită, spun anchetatorii.

Liderul grupării de criminalitate organizată ar fi un un om de afaceri din Iași, dat în urmărire internațională.

El este acuzat că ar fi înființat sau preluat firme cu istoric bun de creditare și a falsificat situațiile financiare pentru a obține finanțări bancare și autoturisme de lux. Paguba adusă mai multor firme de leasing și instituții bancare este de peste 7 milioane de euro.

Omul de afaceri de 56 de ani este cercetat și într-un dosar de fraude cu fonduri europene, în care ar fi fost accesate și utilizate ilegal fonduri pentru un proiect IT în cadrul Start-up Nation, cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro.