O femeie din Germania şi-a trimis din greşeală pisica într-un colet. Cum a ajuns în cutie

O femeie din sudul Germaniei şi-a trimis din greşeală propria pisică într-un colet, informează DPA.

Poliţia a declarat marţi că o angajată a unei brutării din Bavaria care găzduieşte şi un punct de ridicare a coletelor a auzit un mieunat slab venind dintr-o cutie de carton şi a anunţat-o pe proprietară, pe care o cunoştea.

Se pare că pisica, curioasă, se strecurase în cutie şi adormise, fiind apoi expediată din greşeală.

Coletul a fost deschis, iar pisica, nevătămată, a fost înapoiată proprietarei, au precizat poliţiştii.

