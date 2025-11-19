O femeie din Germania şi-a trimis din greşeală pisica într-un colet. Cum a ajuns în cutie

Stiri Diverse
19-11-2025 | 16:38
pisica
Shutterstock

O femeie din sudul Germaniei şi-a trimis din greşeală propria pisică într-un colet, informează DPA.

autor
Mihaela Ivăncică

Poliţia a declarat marţi că o angajată a unei brutării din Bavaria care găzduieşte şi un punct de ridicare a coletelor a auzit un mieunat slab venind dintr-o cutie de carton şi a anunţat-o pe proprietară, pe care o cunoştea.

Se pare că pisica, curioasă, se strecurase în cutie şi adormise, fiind apoi expediată din greşeală.

Coletul a fost deschis, iar pisica, nevătămată, a fost înapoiată proprietarei, au precizat poliţiştii.

Bolojan anunță la Știrile Pro TV că se taie din anvelopa salarială a bugetarilor, Grindeanu îl contrazice: Nu susținem tăieri

Sursa: Agerpres

Etichete: germania, colet, pisica,

Dată publicare: 19-11-2025 16:38

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
Citește și...
Sărbătoare locală, cu spectacole și concerte, după ce o pisică s-a întors acasă. Cum a ajuns într-un stat vecin
Stiri externe
Sărbătoare locală, cu spectacole și concerte, după ce o pisică s-a întors acasă. Cum a ajuns într-un stat vecin

Într-un oraș din statul american Virginia, s-a sărbătorit cu mare fast întoarcerea unei vedete cu totul speciale: pisica Francine.  

Gest șocant la Galați: un bărbat de 52 de ani, arestat după ce a introdus o pisică într-o sobă cu foc aprins
Stiri actuale
Gest șocant la Galați: un bărbat de 52 de ani, arestat după ce a introdus o pisică într-o sobă cu foc aprins

Un bărbat de 52 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept, după ce a introdus într-o sobă cu foc aprins un pui de pisică, animalul decedând în urma arsurilor suferite. 

Medvedev ironizează declarațiile lui Trump despre submarinele trimise lângă Rusia: „O pisică neagră într-o cameră întunecată”
Stiri externe
Medvedev ironizează declarațiile lui Trump despre submarinele trimise lângă Rusia: „O pisică neagră într-o cameră întunecată”

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a comparat situația submarinelor nucleare americane cu „căutarea unei pisici negre într-o cameră întunecată”, după ce Donald Trump a spus că a trimis două submarine lângă Rusia.

Doi soți din India divorțează după nici un an pentru că animalele lor de companie nu se înțeleg
Stiri Diverse
Doi soți din India divorțează după nici un an pentru că animalele lor de companie nu se înțeleg

Un tribunal din Bhopal, situat în centrul Indiei, se confruntă cu un caz neobișnuit de divorț: un cuplu căsătorit de mai puțin de un an solicită separarea legală, motivul principal fiind conflictul dintre animalele lor de companie – o pisică și un câine.

O femeie din Buzău a ajuns la urgențe după ce a fost mușcată de un arici. Ar fi confundat animalul cu o pisică
Stiri actuale
O femeie din Buzău a ajuns la urgențe după ce a fost mușcată de un arici. Ar fi confundat animalul cu o pisică

O femeie în vârstă de 64 de ani a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Buzău după ce a fost muşcată de un arici.

Recomandări
Bolojan anunță la Știrile PROTV că se taie din anvelopa salarială a bugetarilor, Grindeanu îl contrazice: Nu susținem
Stiri Politice
Bolojan anunță la Știrile PROTV că se taie din anvelopa salarială a bugetarilor, Grindeanu îl contrazice: Nu susținem

Tensiunile din coaliția de guvernare se adâncesc după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că discuțiile privind reforma administrației nu au fost închise, contrar declarațiilor premierului Ilie Bolojan.

Continuă „reforma bugetară” la CFR Călători. Urmează a treia scumpire din 2025
Stiri actuale
Continuă „reforma bugetară” la CFR Călători. Urmează a treia scumpire din 2025

CFR Călători anunuță că din decembrie are loc o nouă scumpire a biletelor de tren, a treia din 2025. Statisticile arat că călătoriile cu trenul au înregistrat cele mai mari scumpiri din economie.

”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
Stiri Politice
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate

Premierul Ilie Bolojan a explicat într-un interviu acordat ȘtirileProTV.ro de ce este nevoie ca impozitele pe proprietate în România să fie majorate de la 1 ianuarie 2026.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 19 Noiembrie 2025

48:43

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Noiembrie 2025

01:50:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
18 Noiembrie 2025

01:31:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28