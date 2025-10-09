O femeie a ales să traverseze Atlanticul cu o croazieră de lux, pentru că era mai ieftin decât zborul cu avionul

O femeie a ales să traverseze Atlanticul cu o croazieră de lux alături de câinele ei, pentru a evita transportul în cala avionului. Călătoria de șapte zile pe Queen Mary 2 a fost mai ieftină decât un zbor și a inclus o vacanță memorabilă.

Joyce Chan și câinele ei, Charlie, s-au mutat din New York la Londra în mai, alegând o croazieră de lux pentru a evita transportul patrupedului în cala unui avion. Experiența a fost mai ieftină și i-a oferit o vacanță în timpul mutării, relatează Business Insider.

„Când ne-am uitat inițial la cum să-l transportăm pe Charlie la Londra, am analizat mai multe opțiuni”, a povestit ea.

„Cred că cea mai evidentă era să-l luăm cu avionul. Auzisem povești despre experiențe neplăcute cu câini care zboară. Mă bucur pentru cei care au o experiență bună, dar dacă exista o altă opțiune, cu siguranță suntem încântați”, a mai spus tânăra.

Queen Mary 2 este un vas de croazieră de lux al companiei Cunard, care efectuează curse de șapte zile între New York și Southampton, Regatul Unit. Nava oferă, pe lângă cabine, o canisă cu loc pentru până la 24 de animale de companie pe fiecare cursă.

Confort pentru animalele de companie

Câinii călători dorm în cuști, dar au posibilitatea de a se mișca și juca pe parcursul zilei, sub supravegherea îngrijitorilor, și pot petrece timp alături de stăpânii lor.

Chan a fost imediat atrasă de croazieră, considerând-o cea mai bună variantă pentru ea și Charlie. Astfel, câinele nu a trebuit să călătorească cu avionul, iar ea și partenerul ei au putut să se bucure de o săptămână de vacanță. În plus, Queen Mary 2 nu impune limite de bagaje, ceea ce a fost un avantaj important pentru o mutare internațională.

Pentru călătoria din mai 2025, biletul lui Chan pe Queen Mary 2 a costat 1.399 de dolari, fără taxe și comisioane. Locul în canisă a fost 1.000 de dolari, dar pentru Charlie, un câine de talie mare, au fost necesare două, ajungând la 2.000 de dolari.

Costul total pentru Chan și Charlie, inclusiv taxe, a fost 3.477,35 dolari. Deși pare mare, Chan a explicat că un zbor spre Londra ar fi costat aproximativ 3.600 de dolari, iar restricțiile de bagaje ar fi impus costuri suplimentare pentru expedierea lucrurilor. Astfel, croaziera a fost o opțiune mai avantajoasă.

Costul total pentru întreaga familie

Iubitul lui Chan a călătorit alături de ea și Charlie, iar costul total pentru toți trei a ajuns la 4.954,70 dolari. Pentru Chan și partenerul ei, suma a meritat, oferindu-le o vacanță plăcută în locul unui zbor stresant.

Totuși, locurile pentru câini pe Queen Mary 2 sunt limitate, doar 24, iar dacă sunt câini mari care necesită mai multe cuști, disponibilitatea scade, ceea ce face dificilă rezervarea unui loc pentru animale de companie.

„Totul legat de croazieră este grozav, dar cred că ceea ce a fost atât de frustrant a fost faptul că acestea se epuizează cu un an și jumătate sau doi ani înainte”, a spus Chan.

Ea și-a rezervat locul pe Queen Mary 2 în octombrie 2023, după ce a stat câteva luni pe lista de așteptare. De asemenea, Chan a trebuit să sune exact în ziua în care biletele au fost puse în vânzare pentru a-și asigura călătoria.

