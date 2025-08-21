Ucraina a testat cu succes un nou tip de rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de 3.000 km. Când urmează să fie produsă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunță că Ucraina a testat cu succes un nou tip de rachetă, cu o rază de acțiune de 3.000 de kilometri, denumită Flamingo, relatează AFP.

Producția în masă a acestui nou tip de rachetă poate fi lansată la începutul anului viitor, a precizat el.

„Racheta (de tip Flamingo) a fost supusă unor teste concludente. Este vorba despre cea mai performantă rachetă a noastră: poate parcurge 3.000 de kilometri”, a anunțat el.

Această rachetă de croazieră – de tip Flamingo –, a cărei ogivă cântărește peste o tonă, a fost dezvăluită duminică, la 17 august, pe Facebook, de către un fotojurnalist ucrainean, Efrem Lukatsky, colaborator al agenției The Associated Press, relatează site-ul slate.fr.

The new 3,000km Flamingo ready to drop one tonne warheads into Putin’s core support https://t.co/9RTzuyoJHM The immediate question which 'springs to mind' is whether the Flamingo development is being geared/steered towards carrying Thermonuclear warheads? — Philip Hugh Price (@PhilipHugh44893) August 21, 2025

Ea are o rază de acțiune de până la 3.000 de kilometri – de patru ori distanța de la Kiev la Moscova –, cu o viteză maximă de 950 de kilometri, și urmează să fie produsă de către întreprinderea ucraineană în domeniul apărării Fire Point.

Potrivit site-ului The War Zone, Flamingo seamănă cu racheta de croazieră de tip FP-5.

Ea este montată pe o remorcă, cu o rampă de lansare, și a fost prezentată în februarie de către întreprinderea britanică Milanion Group, cu sediul în Emiratele Arabe Unite (EAU), care a furnizat material de luptă armatei ucrainene în trecut.

Racheta de tip FP-5, cu o anvergură de șase metri, a fost concepută să reziste unor atacuri electronice, folosește, potrivit Milanion, o combinație de metode de ghidaj și este dotată cu un sistem de navigație inerțială.

Modernizare balistică

Autoritățile ucrainene nu au oferit detalii despre caracteristicile acestui nou tip de rachetă.

Ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Șmîhal, a confirmat că a început producția de serie.

El a anunțat că informații mai ample urmează să fie publicate „la momentul oportun”.

În cazul unei confirmări a calităților rachetei de tip Flamingo, acest lucru va permite Ucrainei să lovească până în centrul Rusiei.

Însă Flamingo nu este prima rachetă de croazieră cu lansator terestru dobândită de către Ucraina.

Armata ucraineană a folosit, de la începutul invaziei ruse, împotriva flotei inamice, racheta de croazieră antinavă tip R-360 Neptun, racheta de tip Storm Shadow (SCALP-EG), livrată începând din 2023 de către Marea Britanie, sau rachete de tip ATACMS, furnizate de către Statele Unite.

Însă aceste tipuri de rachete au o rază scurtă de acțiune, cuprinsă între 100 și maximum 400 de kilometri.

Caracteristicile atribuite rachetei de tip Flamingo ar putea oferi Ucrainei un atu important în atingerea unor ținte strategice și provocarea unor pagube semnificative, având în vedere raza de acțiune lungă a ogivei, care depășește cu mult capacitățile rachetelor sau dronelor de care dispune în prezent Kievul.

În cazul unei producții în masă, această rachetă de croazieră poate reprezenta o provocare importantă la adresa liniei apărării aeriene ruse.

Anunțul acestei rachete intervine după summituri între președinții american Donald Trump și rus Vladimir Putin, în Alaska, de Sfânta Maria, și miliardarul și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, însoțit de unii lideri europeni, luni, la Casa Albă.

