Ucraina a testat cu succes un nou tip de rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de 3.000 km. Când urmează să fie produsă

Stiri externe
21-08-2025 | 12:40
Rachete Ucraina
Getty

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunță că Ucraina a testat cu succes un nou tip de rachetă, cu o rază de acțiune de 3.000 de kilometri, denumită Flamingo, relatează AFP.

autor
Ioana Andreescu

Producția în masă a acestui nou tip de rachetă poate fi lansată la începutul anului viitor, a precizat el.

„Racheta (de tip Flamingo) a fost supusă unor teste concludente. Este vorba despre cea mai performantă rachetă a noastră: poate parcurge 3.000 de kilometri”, a anunțat el.

Această rachetă de croazieră – de tip Flamingo –, a cărei ogivă cântărește peste o tonă, a fost dezvăluită duminică, la 17 august, pe Facebook, de către un fotojurnalist ucrainean, Efrem Lukatsky, colaborator al agenției The Associated Press, relatează site-ul slate.fr.

Citește și
ucraina
Donald Trump dă înapoi. Nu trimite trupe americane în Ucraina și spune că Putin ar putea să nu vrea o înțelegere

Ea are o rază de acțiune de până la 3.000 de kilometri – de patru ori distanța de la Kiev la Moscova –, cu o viteză maximă de 950 de kilometri, și urmează să fie produsă de către întreprinderea ucraineană în domeniul apărării Fire Point.

Potrivit site-ului The War Zone, Flamingo seamănă cu racheta de croazieră de tip FP-5.

Ea este montată pe o remorcă, cu o rampă de lansare, și a fost prezentată în februarie de către întreprinderea britanică Milanion Group, cu sediul în Emiratele Arabe Unite (EAU), care a furnizat material de luptă armatei ucrainene în trecut.

Racheta de tip FP-5, cu o anvergură de șase metri, a fost concepută să reziste unor atacuri electronice, folosește, potrivit Milanion, o combinație de metode de ghidaj și este dotată cu un sistem de navigație inerțială.

Modernizare balistică

Autoritățile ucrainene nu au oferit detalii despre caracteristicile acestui nou tip de rachetă.

Ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Șmîhal, a confirmat că a început producția de serie.

El a anunțat că informații mai ample urmează să fie publicate „la momentul oportun”.

În cazul unei confirmări a calităților rachetei de tip Flamingo, acest lucru va permite Ucrainei să lovească până în centrul Rusiei.

Însă Flamingo nu este prima rachetă de croazieră cu lansator terestru dobândită de către Ucraina.

Armata ucraineană a folosit, de la începutul invaziei ruse, împotriva flotei inamice, racheta de croazieră antinavă tip R-360 Neptun, racheta de tip Storm Shadow (SCALP-EG), livrată începând din 2023 de către Marea Britanie, sau rachete de tip ATACMS, furnizate de către Statele Unite.

Însă aceste tipuri de rachete au o rază scurtă de acțiune, cuprinsă între 100 și maximum 400 de kilometri.

Caracteristicile atribuite rachetei de tip Flamingo ar putea oferi Ucrainei un atu important în atingerea unor ținte strategice și provocarea unor pagube semnificative, având în vedere raza de acțiune lungă a ogivei, care depășește cu mult capacitățile rachetelor sau dronelor de care dispune în prezent Kievul.

În cazul unei producții în masă, această rachetă de croazieră poate reprezenta o provocare importantă la adresa liniei apărării aeriene ruse.

Anunțul acestei rachete intervine după summituri între președinții american Donald Trump și rus Vladimir Putin, în Alaska, de Sfânta Maria, și miliardarul și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, însoțit de unii lideri europeni, luni, la Casa Albă.

Tinerii îndrăgostiți care s-au sinucis pe A1 nu încălcau legea cu relația lor. „Credea că ajunge la pușcărie. S-a învinețit”

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, Zelenski, Rachetă,

Dată publicare: 21-08-2025 12:40

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
Peter Szijjarto: Ungaria este pregătită să găzduiască negocierile de pace dintre Ucraina şi Rusia
Stiri externe
Peter Szijjarto: Ungaria este pregătită să găzduiască negocierile de pace dintre Ucraina şi Rusia

Ungaria s-a oferit deja de două ori să găzduiască negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina, iar oferta este încă valabilă, a declarat joi ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto, într-un podcast difuzat pe Facebook, informează Reuters.

 

Donald Trump dă înapoi. Nu trimite trupe americane în Ucraina și spune că Putin ar putea să nu vrea o înțelegere
Stiri externe
Donald Trump dă înapoi. Nu trimite trupe americane în Ucraina și spune că Putin ar putea să nu vrea o înțelegere

Donald Trump dă înapoi și exclude trimiterea de trupe americane în Ucraina, așa cum a sugerat în timpul întâlnirii cu liderii europeni, de la începutul săptămânii.

The Times: Europenii îi cer lui Donald Trump să trimită avioane F-35 în România pentru a proteja Ucraina
Stiri externe
The Times: Europenii îi cer lui Donald Trump să trimită avioane F-35 în România pentru a proteja Ucraina

Ţări europene vor ca președintele SUA Donald Trump să trimită avioane de vânătoare americane în România, ca parte a garanţiilor de securitate pentru încheierea războiului din Ucraina, potrivit informaţiilor obţinute de publicaţia britanică „The Times”.

Recomandări
Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat. 30% retragere inițială și restul în tranșe timp de 8 ani
Stiri Politice
Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat. 30% retragere inițială și restul în tranșe timp de 8 ani

Valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea de a o retrage la începutul perioadei de plată din Pilonul II de pensii s-a majorat de la 25% la 30%, iar perioada în care se vor face plăţile s-a modificat de la zece ani la opt ani.

Răspunsul dat de ministrul Educației, după ce a fost întrebat dacă școala va începe pe 8 septembrie: Foarte greu să vă spun
Stiri Educatie
Răspunsul dat de ministrul Educației, după ce a fost întrebat dacă școala va începe pe 8 septembrie: Foarte greu să vă spun

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că nu poate spune sigur dacă școala va începe pe 8 septembrie, din cauza protestelor anunțate de angajații din sistem, nemulțumiți de situația actuală și hotărâți să continue acțiunile.

Zelenski: O întâlnire cu Putin este posibilă, dacă se ajunge la un acord. Țările unde ar putea avea loc negocierile
Stiri externe
Zelenski: O întâlnire cu Putin este posibilă, dacă se ajunge la un acord. Țările unde ar putea avea loc negocierile

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, consideră că este posibilă o întâlnire cu omologul său rus, Vladimir Putin, în urma unui acord cu privire la garanţii de securitate oferite Kievului.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 21 August 2025

03:31:43

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12