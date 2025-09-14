Rusia a folosit noua rachetă hipersonică Zircon în timpul exerciţiilor militare Zapad: ”Ținta a fost distrusă!”

Rusia a lansat racheta de croazieră hipersonică Zircon către o ţintă din Marea Barents în timpul exerciţiilor militare Zapad, a anunţat duminică Ministerul rus al Apărării, relatează Interfax, potrivit News.ro.

”Conform datelor obiective de monitorizare primite în timp real, ţinta a fost distrusă printr-o lovitură directă”, a transmis ministerul.

Tirul cu racheta hipersonică Zircon asupra ţintei maritime a fost efectuat de echipajul fregatei „Amiral Golovko”, se arată în comunicatul Ministerului Apărării, care precizează că zona de tragere a rachetelor a fost închisă în prealabil pentru navigaţia civilă şi zborurile aeriene.

Potrivit informaţiilor furnizate de armata rusă, indicaţiile de ţintire pentru fregata care a tras cu racheta Zircon asupra poziţiei au fost date de un avion Tu-142.

Ce caracteristici are noua rachetă rusească Zircon

Zircon este o nouă rachetă hipersonică maritimă rusă. În aprilie, Vladimir Putin, a declarat că racheta are o rază de acţiune de peste 1.000 km şi o viteză de până la 10 Mach (Mach – viteza sunetului).

Racheta ar fi fost folosită deja încă de anul trecut în atacurile ruseşti asupra Ucrainei.

Conform datelor oficiale, primul suport de suprafaţă pentru rachetele Zircon a fost nava „Amiral Gorşkov” din Flota Nordică, dar duminică ministerul a anunţat că intenţionează să echipeze cu rachete Zircon şi alte nave de suprafaţă ruseşti, precum şi submarinele nucleare.

În cadrul exerciţiului „Zapad-2025” se exersează elemente de apărare a obiectivelor de coastă şi garnizoanelor Flotei Nordice, controlul grupărilor eterogene de forţe, precum şi utilizarea complexă a armelor de înaltă precizie, a modelelor promiţătoare şi moderne de armament şi tehnică militară.

Forţele Flotei Nordice acţionează în zona maritimă arctică, a precizat Ministerul Apărării al Federaţiei Ruse.

Exerciţiul strategic Zapad-2025 se desfăşoară în perioada 12-16 septembrie, în poligoane din Belarus şi Rusia, în Marea Baltică şi Marea Barents.

