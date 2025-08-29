Ucraina ar putea primi arme americane de 825 de milioane de dolari. Rachetele au rază de acțiune de ”câteva sute” de mile

Departamentul de Stat al SUA a aprobat o potenţială vânzare către Ucraina de rachete de croazieră lansate din aer şi echipamente conexe, în valoare estimată la 825 de milioane de dolari, a anunţat joi Pentagonul, potrivit Reuters.

Vânzarea potenţială a 3.350 de rachete Extended Range Attack Munition (ERAM) include kituri de ghidare GPS şi sisteme de apărare electronică pentru aceste arme, care au o rază de acţiune de „câteva sute” de mile, potrivit unuia dintre producători.

Zelenski anunță sprijin financiar european pentru achiziții militare americane

Kievul a fost supus joi unui atac masiv din partea Rusiei, iar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat la începutul acestei luni că Ucraina a obţinut 1,5 miliarde de dolari de la aliaţii europeni pentru achiziţionarea de arme americane, ca parte a unui mecanism care, potrivit lui, „întăreşte cu adevărat apărarea” ucraineană.

Vânzarea potenţială este finanţată în cadrul programului Jump Start de către Danemarca, Norvegia şi Ţările de Jos, cu finanţare suplimentară prin programul american de finanţare militară externă, a declarat o persoană familiarizată cu tranzacţia.

Pachetul include, de asemenea, echipamente de sprijin, software de planificare a misiunilor, piese de schimb şi asistenţă tehnică, a declarat Pentagonul.

Congresul SUA, notificat oficial despre posibila tranzacție

Agenţia de Cooperare pentru Securitate şi Apărare a Pentagonului a notificat joi Congresul cu privire la posibila vânzare, adăugând: „Această vânzare propusă va sprijini obiectivele de politică externă şi de securitate naţională ale Statelor Unite, îmbunătăţind securitatea unei ţări partenere care este o forţă pentru stabilitatea politică şi progresul economic în Europa”.

În ciuda aprobării de către Departamentul de Stat, notificarea nu indică faptul că a fost semnat un contract sau că negocierile au fost încheiate, precizează Reuters.

Pentagonul a declarat că Zone 5 Technologies şi CoAspire sunt principalii contractori pentru aceste arme.

