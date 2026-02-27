Din 6 februarie 2026, viteza maximă pe drumurile județene din Eure (27) a fost redusă la 90 km/h. O decizie asumată de autoritățile locale, care declară că au făcut „alegerea încrederii și responsabilității, fără a face niciodată compromisuri în materie de siguranță”. Alexandre Rassaërt, președintele departamentului, a ținut să reamintească că „nu toate drumurile sunt la fel” și că, acolo unde este necesar, „vitezele rămân adaptate, reduse și sigure”, arată publicația online Largus.

Pentru a anunța această nouă măsură, a avut loc o conferință de presă la Douains, în prezența reprezentanților departamentului, bucuroși să dezvăluie unul dintre panourile care anunțau schimbarea limitei de viteză. Și aici este momentul în care acest eveniment local a căpătat amploare. Într-adevăr, pe fotografiile făcute în timpul acestei „inaugurări” se poate vedea un prototip al Dacia C-Neo, viitorul break hibrid pe care constructorul franco-român nu ar trebui să îl dezvăluie decât în vara anului 2026.

Are plăcuțe roz

Pe imagini se poate observa un break ușor ridicat, complet camuflat și purtând noile plăcuțe roz, sinonim cu înmatricularea provizorie. Cu toate acestea, între proporții, semnătura luminoasă și stilul general, este clar că este vorba despre viitorul Dacia C-Neo (numele de cod K1320). Reamintim că acest model, așteptat în showroom-uri la sfârșitul anului 2026 și cu o lungime de aproximativ 4,60 m, adoptă un design la jumătatea drumului între break-ul tradițional și SUV. Acesta va completa gama Dacia alături de Bigster, de la care va prelua o serie de elemente tehnice, începând cu platforma și mecanica. Destinat să concureze cu Skoda Octavia, C-Neo (numele său oficial nu este încă cunoscut) va fi disponibil în versiuni pe benzină-GPL de 120 CP, micro-hibrid 48 V de 140 CP și hibrid 4 x 4 GPL de 150 CP.

„Ne pare rău, Dacia”

Pe rețelele sociale, departamentul Eure, surprins de această știre involuntară, a ținut să-și ceară scuze față de marcă: „În Eure, suntem mereu cu un pas înainte. Ne pare rău, Dacia.” De asemenea, pentru ceilalți constructori care obișnuiesc să vină aici pentru a-și testa prototipurile, autoritățile locale au ținut să precizeze că nu intenționează să „înmulțească panourile 90 la oră”. Nu mai există, așadar, riscul de a descoperi alte modele viitoare în momentul instalării noilor panouri. În concluzie, departamentul precizează că vechile panouri 80 la oră vor fi toate reciclate.