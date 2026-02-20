Schimbările includ noi propulsii hibride pentru popularul Sandero și Sandero Stepway, alături de actualizări ale interfeței digitale și dotări standard mai bogate. Jogger-ul cu șapte locuri, derivat din Sandero, a adoptat deja această configurație hibridă mai puternică, potrivit AutoExpress.

Noul motor disponibil pentru Dacia Sandero este unitatea 155 Hybrid, care vine alături de motorul termic existent — 100 TCe, un turbo-ul cu trei cilindri. Sistemul folosește aceeași arhitectură ca și celelalte modele hibride din familia Dacia și Renault: un motor pe benzină de 1,5 litri cu patru cilindri aspirat natural, combinat cu un motor electric și un generator-starter integrat. Bateria este modestă, de doar 1,4 kWh, însă permite rularea cu motorul termic oprit în proporție de până la 80% în traficul urban.

Puterea combinată ajunge la 153 CP, cu 52 CP mai mult față de varianta pur termică. Totuși, motorul cu trei cilindri rămâne cu un cuplu mai mare, cu 200 Nm față de 170 Nm ale hibridului. Datele de performanță nu au fost încă confirmate pentru Sandero, însă Jogger-ul, ceva mai mare, echipat cu același sistem, accelerează de la 0 la 100 km/h în 9 secunde și atinge o viteză maximă de 178 km/h — cu 0,7 secunde mai rapid decât varianta pur termică a Sandero-ului.

Poate mai relevante pentru mulți cumpărători sunt însă îmbunătățirile în privința consumului. Dacia nu a oferit cifre exacte pentru Sandero, dar Jogger-ul cu același grup motopropulsor hibrid consumă 4,6 litri la 100 km în ciclul de omologare și emite 104 g CO2/km — adică cu aproximativ 1,4 l/100 km mai puțin și cu 17 g/km mai puțin decât actualul Sandero termic. Îmbunătățiri similare sunt de așteptat și pentru Sandero.

Pentru privilegiul de a beneficia de asistență hibridă, cumpărătorii vor trebui să scoată din buzunar în jur de 3.500 de euro în plus, judecând după diferența de preț dintre versiunile termice și cele hibride ale Jogger-ului.

Porivit experților, noul model Dacia Sandero ar putea fi unul dintre autoturismele cu cele mai mici costuri de utilizare.

Câteva retușuri estetice au fost introduse și în restul gamei. Modelele Stepway cu gardă la sol ridicată primesc un material nou pentru placare exterioară, realizat din 20% polimer reciclat. Acesta se numește Starkle și nu necesită acoperiri sau vopsiri suplimentare după fabricație, contribuind atât la reducerea amprentei de carbon a mașinii, cât și la o reciclare mai facilă la sfârșitul ciclului de viață.

La capitolul echipare, modelele de nivel superior beneficiază acum de faruri automate, un sistem de camere cu vizualizare multiplă și oglinzi retrovizoare rabatabile electric. În interior, instrumentarul de bord a primit grafice redesenate pentru un aspect mai modern. De asemenea, toate noile versiuni Sandero, Stepway și Jogger respectă cele mai recente norme europene de siguranță, care impun sisteme de monitorizare a atenției șoferului și frânare autonomă de urgență.