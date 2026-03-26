Uniunea Europeană s-a lansat cu frenezie într-o serie de acorduri de liber-schimb, cu scopul de a-și reduce dependența de China, încercând totodată să păstreze compromisul cu privire la taxele vamale negociate anul trecut cu Donald Trump, relatează AFP.

Eurodeputații au adoptat cu o majoritate foarte largă – de 417 voturi la 150 – anularea taxelor vamale aplicate în UE majorității importurilor americane, așa cum s-a angajat Comisia, în schimbul unei plafonări la 15% a taxelor vamale impuse de către Trump produselor europene.

Însă ei au dat această undă verde însoțită de multiple garanții, condiții de suspendare și o clauză de încetare – stabilită în martie 2028 – în vederea denunțării caracterului dezechilibrat al acestui acord, arătându-și astfel neîncrederea extremă în președintele american, care folosește taxele vamale drept armă diplomatică.

Eurodeputații subliniază protejarea intereselor europene

„Nu ne vom lăsa intimidați, nu ne vom lăsa forțați să acceptăm un acord prost, iar azi (joi) le arătăm cetățenilor (europeni) că Parlamentul European le apără interesele”, a subliniat aleasa belgiană Katleen Van Brempt de la S&D (centru-stânga).

Croata Zeljana Zovko de la PPE (centru-dreapta) a subliniat că „16 milioane de locuri de muncă depind de comerțul transatlantic” și a cerut o „consolidare” a acestora prin acest vot.

Acest acord, negociat în mod dureros de către președinta CE Ursula von der Leyen, a fost primit în Europa ca o capitulare în fața locatarului Casei Albe.

Examinarea acordului în Parlament a fost întârziată din cauza amenințărilor anexării Groenlandei de către Statele Unite, iar apoi din cauza unei hotărâri a Curții Supreme americane.

Hotărârea Curții a creat o incertitudine juridică uriașă, prin invalidarea taxelor vamale impuse de către Donald Trump, și a obligat Washingtonul să impună în locul lor taxe vamale provizorii, în așteptarea unui nou regim tarifar, prevăzut în iulie.

Necesitatea validării de către statele membre

Pentru a fi aplicate, aceste condiții este necesar să fie validate de către statele membre în urma unor negocieri care se anunță furtunoase.

În pofida acestor eforturi ale Parlamentului în vederea unei reechilibrări a situației cu americanii, deputații francezi din cadrul grupului Renew (centru) au anunțat că votează împotriva textului.

„Singura valoare politică adăugată a acestui acord era să aducă stabilitate și previzibilitate, chiar dacă mulți spun că este un acord inechitabil”, a declarat presei unul dintre ei, Pascal Canfin.

„Dacă nu aduce măcar mai multă previzibilitate, atunci nu există niciun motiv să-l susținem, chiar îmbunătățit”, a subliniat el.

Comisarul european însărcinat cu Comerțul, Maros Sefcovic, a salutat pe X o „etapă crucială” atât pentru Europa, cât și pentru Statele Unite, iar ambasadorul american la UE a salutat „o decizie bună pentru cetățenii de o parte și de alta a Atlanticului”.

Europa menajează relațiile cu SUA și reduce dependența de aliați

Europenii țin să-și menajeze relațiile cu Statele Unite, însă își multiplică în paralel eforturile de a-și reduce dependența atât față de acest aliat turbulent, cât și față de China.

Acest lucru este ilustrat de multiplicarea, în ultimele luni, a acordurilor de liber-schimb încheiate de către UE cu parteneri cu care discuta, în unele cazuri, de zeci de ani.

După ce a încheiat acorduri cu Indonezia și Mercosur, UE a încheiat săptămâna aceasta al patrulea acord în decurs de șase luni, cu Australia.

Această politică de diversificare comercială nu a fost lansată din cauza lui Donald Trump, care însă a accelerat-o puternic, observă un membru al centrului de reflecție Bruegel, André Sapir.

„Trump a generat dezordine. Statele Unite erau centrul sistemului economic și comercial internațional, însă au devenit de-acum un element distructiv al acestui sistem”, subliniază el.

Dimensiunea defensivă a noilor alianțe

În opinia sa, încheierea unor noi alianțe – împotriva măsurilor de „coerciție” ale lui Trump sau Chinei – are o dimensiune „defensivă” evidentă.

„Aceste acorduri fac parte din arsenalul nostru. Ele sunt portavionul nostru, armele noastre strategice în ordinea internațională”, declară el.

El apreciază că se realizează astfel dorința premierului canadian Mark Carney, care a îndemnat, la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, „puterile medii” să se unească împotriva „puterilor hegemonice” care domină ordinea internațională.