Must sau vin. Diferențe, proprietăți, proces de producție și beneficii pentru sănătate

Toamna aduce cu ea unul dintre cele mai frumoase și aromate momente ale anului: culesul viilor și prepararea mustului.

Această băutură tradițională, alături de vinul rezultat din fermentarea sa, face parte din cultura și tradițiile românești de secole. Dar care sunt diferențele reale între must și vin?

Ce este mustul și cum se obține

Mustul este băutura naturală obținută prin stoarcerea strugurilor proaspeți, înainte ca aceștia să înceapă procesul de fermentare. Are o consistență ușor vâscoasă, gust dulce-acrișor și o aromă proaspătă, fructată. Culoarea sa variază de la galben deschis până la roșu intens, în funcție de soiul de struguri folosit.

Procesul de preparare a mustului este simplu și are câteva etape de bază:

· Culesul strugurilor – Recoltarea se face atunci când boabele au ajuns la maturitate și au acumulat suficient zahăr natural și arome. Calitatea strugurilor influențează direct gustul mustului.

· Zdrobirea – Strugurii sunt zdrobiți pentru a elibera sucul din boabe. Dacă în trecut acest pas se făcea prin călcarea cu picioarele, astăzi se folosesc zdrobitoare mecanice, care separă sucul de coji și semințe.

· Storcerea – Pasta obținută este stoarsă pentru a extrage cât mai mult suc. Lichidul rezultat este mustul proaspăt, gata de consum sau de păstrat în condiții speciale.

· Filtrarea (opțional) – Uneori, mustul este filtrat pentru a îndepărta impuritățile și a obține un gust mai curat și mai plăcut.

Mustul are o valabilitate scurtă. În câteva zile, drojdiile naturale aflate pe coaja strugurilor declanșează fermentația, transformând zahărul în alcool. Pentru a-i prelungi prospețimea, acesta trebuie ținut la rece, în frigider, sau pasteurizat.

Ce este vinul și cum se produce

Vinul este băutura obținută prin fermentarea mustului. Dacă mustul poate fi privit ca „adolescența” strugurilor, vinul este maturitatea lor deplină, cu arome complexe și un gust format în timp, după cum scrie Protectvit.ro.

Etapele vinificației

· Fermentația alcoolică – Este procesul esențial prin care zaharurile din must sunt transformate în alcool etilic și dioxid de carbon, cu ajutorul drojdiilor. Acestea se găsesc pe coaja strugurilor și, în contact cu mustul, încep să se înmulțească, declanșând fermentația.

· Controlul temperaturii – Temperatura joacă un rol decisiv. De obicei, mustul este pus la fermentat în pivnițe, unde se menține la 15–18°C. Dacă temperatura crește prea mult, fermentația se termină prea repede, iar calitatea vinului scade.

· Fermentația malolactică – Unele vinuri, în special roșii, dar și anumite vinuri albe, trec printr-o a doua fermentație. În această etapă, acidul malic se transformă în acid lactic, iar vinul capătă o textură mai moale și mai catifelată.

· Decantarea și filtrarea – După fermentare, vinul este separat de particulele solide (drojdii moarte, resturi de coji), apoi poate fi filtrat pentru a deveni mai limpede și mai plăcut la gust.

· Maturarea – Vinul se poate lăsa la învechit în butoaie de stejar sau în sticle. În această perioadă, care poate dura luni sau chiar ani, își dezvoltă treptat aromele și caracterul specific.

· Îmbutelierea – După ce vinul a ajuns la echilibrul de gust și aromă dorit, este îmbuteliat și sigilat. Unele vinuri continuă să se îmbogățească și după ce sunt puse în sticle.

Există numeroase tipuri de drojdii care pot fi folosite în vinificație. Cele sălbatice, care se formează natural pe struguri și în podgorii, dau vinului un caracter unic, însă sunt imprevizibile și pot uneori să compromită rezultatul final.

Diferențele principale între must și vin

Deși mustul și vinul provin din aceeași sursă, strugurii, ele sunt foarte diferite prin compoziție, gust și efecte asupra organismului.

1. Compoziția chimică

Mustul este bogat în zaharuri naturale (glucoză și fructoză), acizi organici (tartric, malic, citric), vitamine (C, B, K), minerale (potasiu, magneziu, calciu, fier), fibre, enzime naturale și apă (aprox. 80–85%). Are și antioxidanți precum resveratrolul și flavonoizii.

Vinul conține alcool etilic (8–15% în medie), zaharuri reziduale mai puține decât mustul, acizi organici (tartric, lactic), tanini (mai ales în vinul roșu), compuși aromatici rezultați din fermentație și o cantitate mai mică de vitamine și minerale. Concentrația de resveratrol este mai mare în vinul roșu.

2. Conținutul de alcool

Diferența principală este alcoolul. Mustul nu are alcool (sau doar urme minime, dacă începe fermentația), pe când vinul are între 8% și 15%, uneori chiar mai mult.

3. Valoarea calorică

Un pahar de must (200 ml) are între 120 și 180 de calorii, datorită zaharurilor. Un pahar de vin (150 ml) are în jur de 120–170 de calorii, provenite atât din alcool, cât și din zaharurile reziduale.

4. Gustul și aroma

Mustul este dulce-acrișor, proaspăt, cu arome de fructe crude. Vinul are un gust complex, cu note de fructe coapte, condimente sau lemn, dacă a fost maturat în butoaie.

5. Durabilitatea

Mustul este perisabil și trebuie consumat rapid, în câteva zile, sau păstrat prin refrigerare ori pasteurizare. Vinul, în schimb, rezistă luni sau chiar ani, unele sortimente îmbunătățindu-și aroma în timp.

6. Efectele asupra organismului

Mustul poate fi consumat de oricine, inclusiv de copii sau femei însărcinate, pentru că nu conține alcool. Vinul, prin conținutul său alcoolic, trebuie băut cu moderație și nu este recomandat tuturor.

Beneficiile mustului

Mustul, mai ales cel din struguri roșii sau negri, este o adevărată sursă de antioxidanți. Resveratrolul pe care îl conține ajută la scăderea colesterolului „rău” și protejează celulele pielii de efectele radicalilor liberi. De asemenea, prin flavonoizii din compoziție, mustul aduce beneficii importante inimii. Acești compuși naturali cresc colesterolul „bun” și ajută vasele de sânge să funcționeze corect.

În același timp, fibrele și enzimele naturale din must sunt prietenele unui tranzit bun. Ele sprijină digestia și pot preveni probleme precum constipația. Vitaminele și mineralele din struguri transformă mustul într-un aliat al sănătății. Vitamina C și potasiul sprijină imunitatea și ajută la protecția împotriva infecțiilor.

Cu un conținut ridicat de apă, mustul este o băutură excelentă pentru hidratare. Este ideal mai ales în zilele călduroase de toamnă. Zaharurile naturale din must oferă organismului energie imediată. De aceea, este potrivit după efort fizic sau în momentele când ai nevoie de un plus de vitalitate.

Cercetările arată că resveratrolul din must are efecte benefice și asupra creierului. Acesta poate sprijini memoria și funcțiile cognitive, protejând de îmbătrânirea prematură. Mustul este considerat și un aliat al frumuseții. Antioxidanții săi protejează pielea și celulele de efectele radicalilor liberi.

Beneficiile vinului (consumat cu moderație)

Iată care sunt beneficiile vinului pentru sănătate, asta dacă nu se fac excese:

1. Efecte cardioprotectoare

Un pahar de vin roșu pe zi poate fi benefic pentru inimă. Consumat moderat, ajută la protejarea vaselor de sânge și la reducerea colesterolului nociv.

2. Antioxidanți potențați

Procesul de fermentație face vinul și mai bogat în antioxidanți. Resveratrolul devine mai concentrat și sprijină sănătatea generală.

3. Longevitate

Vinul roșu este asociat în unele studii cu o viață mai lungă. Consumat cu măsură, datorită efectelor antioxidante, poate susține organismul pe termen lung.

4. Sănătatea cognitivă

Resveratrolul din vin are un rol protector și asupra creierului. Consumul moderat poate reduce riscul de boli neurodegenerative.

5. Controlul glicemiei

Vinul băut cu moderație poate ajuta la reglarea nivelului de zahăr din sânge. Unele cercetări arată că îmbunătățește sensibilitatea la insulină.

6. Reducerea inflamației

Compușii activi din vinul roșu au efecte antiinflamatorii. Aceștia pot reduce inflamațiile cronice din organism.

7. Sănătatea oaselor

Consumul moderat de vin poate avea și efecte benefice asupra oaselor. La femei, în special, ajută la menținerea densității osoase.

Contraindicații și precauții

Înainte de a alege între must și vin, este important să cunoști și limitele lor. Ambele băuturi au beneficii, dar și contraindicații, iar modul în care le consumi face diferența între sănătate și exces.

Deși sănătos, mustul nu este potrivit pentru toată lumea. Persoanele cu diabet trebuie să fie atente la consum, din cauza conținutului mare de zahăr. Consumat în exces, poate provoca disconfort digestiv, precum balonare sau diaree. În plus, dacă mustul a început să fermenteze, poate conține urme de alcool și trebuie evitat de copii și femei însărcinate.

Vinul este o băutură destinată exclusiv adulților și trebuie consumat moderat. Nu este recomandat copiilor, adolescenților, femeilor însărcinate sau celor care alăptează. În cantități mari, poate provoca dependență, afecta ficatul și crește tensiunea arterială. De asemenea, interacționează cu unele medicamente și este contraindicat persoanelor cu boli hepatice sau cu istoric de alcoolism.

Cum să alegi între must și vin

Alegerea dintre must și vin ține de gust, context și nevoile fiecăruia. Ambele băuturi au farmecul lor, iar decizia depinde în mare parte de ce îți dorești în acel moment.

Mustul este varianta ideală atunci când vrei o băutură fără alcool, potrivită pentru toate vârstele. Îți oferă energie rapidă datorită zaharurilor naturale, are un gust dulce și proaspăt și păstrează vitaminele, mineralele și enzimele din strugurii proaspeți. În plus, prin conținutul ridicat de apă, este și o sursă excelentă de hidratare.

Vinul, în schimb, este alegerea potrivită pentru cei care caută o experiență mai complexă. Fermentația îi adaugă arome și gusturi unice, iar vinul roșu are un conținut mai ridicat de resveratrol. Este băutura clasică pentru mese festive și evenimente speciale, fiind apreciat și pentru modul în care completează diverse preparate culinare. Totuși, consumul său trebuie să fie responsabil și moderat.

