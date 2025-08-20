A început culesul strugurilor în multe podgorii din țară. Recolta se anunță cu 40% mai mare față de anul trecut

A început culesul strugurilor în numeroase podgorii din țară și, în multe locuri, veștile de la viticultori sunt bune. Producția va fi mai mare și cu 40% față de anul trecut. Iar vinul va fi echilibrat la gust și concentrație de alcool.

Recolta a fost ajutată de vremea prielnică în cele mai multe regiuni. Pe colinele de lângă Iași, culesul e în toi. Podgoriile sunt pline.

Marian Olteanu, reprezentant cramă: „Avem aciditate, o concentrație de zahăr optimă în sensul în care vor ieși niște vinuri lejere. Ne dorim să facem niște vin în nota în care să se consume în ultima perioadă, cu concentrație un pic mai scăzută în alcool și cu acidități mai ridicate, mai proaspete.”

Aici, per total, producția de vin va fi cu 40% mai mare față de anul trecut. În altă parte, strugurii mai rămân în vie să adune zahăr.

Viorel Andronic, director cramă: „A fost un an bun, cu ploi, soare la timp, nu am avut temperaturi foarte ridicate, bobul s-a umplut. Va fi un an cum ultimii 5-6 ani nu am avut.”

Remus Deleanu, președintele companiei: „Vom încerca să recoltăm mecanizat atât ziua, cât și noaptea.”

În vest, viticultorii susțin că 10% din podgorii au fost afectate de grindina din primăvară. Dar producția nu a avut de suferit și, spun ei, va fi mai mare decât anul trecut.

Totuși, nu peste tot sunt semne bune. În Buzău și Prahova sunt zone cu pierderi și de peste 70% la anumite soiuri, spun proprietarii.

Aurelia Vișinescu, proprietar cramă: „Ne așteptăm la mai puțin de jumătate dintr-un an normal. Am avut și un îngheț timpuriu care a afectat soiurile cu dezmugurire timpurie, așa cum este Feteasca Neagră.”

Dar vom avea vinuri de calitate și de aici.

Diana Pavelescu, consilier Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole: „În jumătatea de nord a țării lucrurile stau foarte bine, în jumătatea sudică sunt dificultăți. 30% dintre producători sunt afectați.”

Ivona Mardare, somelier: „Oamenii care merg la terase vor să bea un pahar de vin să se relaxeze și vor lua un vin fresh, poate aromat, în care să găsească ușor ce își doresc, arome intense de fructe, de flori.”

Deocamdată, sunt recoltați strugurii folosiți pentru vinul spumant; pentru ceilalți, culesul începe în aproximativ două săptămâni, în funcție de regiune.

