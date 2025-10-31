Dacia Bigster, printre finalistele pentru Mașina Anului 2026. Se luptă cu Mercedes-Benz CLA și alte 5 modele pentru trofeu

Stiri Diverse
31-10-2025 | 16:23
Dacia Bigster
dacia.ro

Au fost anunțate cele șapte finaliste competiției Mașina Anului 2026, iar modelul Dacia Bigster se este în lupta pentru trofeu.

autor
Claudia Alionescu

Cei 60 de membri ai juriului, provenind din 23 de țări europene, au trebuit să aleagă dintre 35 de modele pe cele pe care le consideră cele mai demne să câștige premiul continental, relatează caroftheyear.org.

Mașina Anului 2026 va fi anunțată pe 9 ianuarie, în cadrul Salonului Auto Internațional de la Bruxelles.

În septembrie, pretendentele la titlul de Mașina Anului au trecut prin primul mare test, desfășurat la Tannistest, în Danemarca, iar acum, după prima rundă de votare, cele șapte finaliste sunt:

► Citroën C5 Aircross,

Citește și
Salonul Auto de la Detroit
Salonul Auto de la Detroit: Honda Accord a fost aleasă mașina anului 2018

► Dacia Bigster,

► Fiat Grande Panda,

► Kia EV4,

► Mercedes-Benz CLA,

► Renault 4,

► Skoda Elroq.

Dacia Bigster, de la prezentarea modelului la Paris, direct în cursa pentru Mașina Anului

Prezentat în premieră mondială în octombrie 2024, la Salonul Auto de la Paris, modelul Dacia Bigster a putut fi comandat în România de la data de 9 ianuarie 2025, potrivit Dacia.

Prețul modelului începe de la 23.000 euro (TVA inclus) pentru versiunea Essential, preț care ajunge la 29.500 euro (TVA inclus) pentru versiunea de top, Journey Hybrid 155, mai precizează media.dacia.ro.

Dacia Bigster face parte din segmentul C-SUV, punând accent pe confort și pe aspectul practic, propunând o gamă largă de echipamente în funcție de nivelul de echipare ales, potrivit sursei citate anterior. 

Cum se va desfășura concursul

Juriul va avea la dispoziție câteva săptămâni pentru a testa în detaliu candidații și pentru a-și exprima voturile, alegând cea mai bună mașină din Europa.

Cele șapte modele vor trece printr-un test comun în Spania, pe circuitul Parc Motor Castellolí, înainte de votul final care va decide Mașina Anului 2026.

Pentru prima dată, acest test comun exigent va fi organizat în Spania, pentru a garanta condiții meteo favorabile și pentru a profita de peisajul deosebit al drumurilor din zona Montserrat, lângă Barcelona.

Pentru decizia finală, fiecare jurat va putea acorda 25 de puncte, cu un maxim de 10 puncte pentru un singur model, și trebuie să voteze pentru cel puțin cinci dintre cei șapte finaliști, inclusiv un model câștigător.

Ce model de mașină a câștigat anul trecut

Anul trecut, Renault 5 / Alpine A290 a câștigat titlul continental, după ce a obținut victoria în fața a șase alți concurenți: Alfa Romeo Junior, Citroën C3/eC3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inter și Kia EV3.

Modelul Renault/Alpine a primit cele mai multe voturi, cu 353 de puncte, depășind Kia EV3 (291 puncte) și Citroën C3/eC3 (215 puncte). Locul al patrulea a fost ocupat de Hyundai Interster (172 puncte), al cincilea de Dacia Duster (168 puncte), al șaselea de Cupra Terramar (165 puncte), iar al șaptelea de Alfa Romeo Junior, cu 136 de puncte.

Grav accident rutier în Brăila: două surori, de 4 și 14 ani, lovite pe trecerea de pietoni de un șofer de 40 de ani

Sursa: caroftheyear.org, caroftheyear.org

Etichete: concurs, masini, modele, dacia bigster,

Dată publicare: 31-10-2025 16:20

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
Titlul de ”Mașina Anului”, desemnat la salonul auto de la Geneva
Stiri externe
Titlul de ”Mașina Anului”, desemnat la salonul auto de la Geneva

Salonul auto de la Geneva şi-a anunţat maşina preferată. Evenimentul a desemnat SUV-ul Volvo XC40 drept maşina anului, în defavoarea altor şase finaliste.

Salonul Auto de la Detroit: Honda Accord a fost aleasă mașina anului 2018
Stiri Auto
Salonul Auto de la Detroit: Honda Accord a fost aleasă mașina anului 2018

Honda Accord a fost desemnată maşina anului la Salonul Auto Nord-American de la Detroit, detaşându-se de Kia Stinger şi Toyota Camry. Tot la Detroit, cei curioşi au putut să arunce o privire maşinilor care se vor conduce singure.

A fost desemnata Masina Anului 2016. Ce noutati prezinta gigantii auto mondiali la Salonul de la Geneva
Stiri Auto
A fost desemnata Masina Anului 2016. Ce noutati prezinta gigantii auto mondiali la Salonul de la Geneva

Inaintea deschiderii oficiale a Salonului Auto de la Geneva, un juriu format din 58 dintre cei mai buni jurnalisti de specialitate din Europa a desemnat Masina Anului 2016.

Recomandări
Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport
Stiri actuale
Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport

Peste jumătate dintre oraşele mici ale României şi 15% dintre comune nu aveau, în anul 2023, numărul de locuitori prevăzut în lege care să permită clasificarea acestor unităţi administrativ-teritoriale (UAT), arată un raport al Curţii de Conturi. 

Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României
Stiri actuale
Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României

De 30 de ani, Știrile PRO TV scriu istoria acestei țări! Am fost mereu acolo, în mijlocul faptelor, în momentele care au definit România.

Organizatorul marșului de comemorare Colectiv, amendat pentru că ar fi depășit ora prevăzută. Răspunsul Jandarmeriei
Stiri actuale
Organizatorul marșului de comemorare Colectiv, amendat pentru că ar fi depășit ora prevăzută. Răspunsul Jandarmeriei

Unul dintre organizatorii marşului de comemorare, Marian Rădună, a anunţat că jandarmii l-au amendat cu 3.000 de lei pentru că manifestarea ar fi depăşit ora prevăzută în autorizaţie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 31 Octombrie 2025

47:42

Alt Text!
Vorbește Lumea
31 Octombrie 2025

01:47:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
30 Octombrie 2025

01:31:12

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28