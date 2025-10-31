Dacia Bigster, printre finalistele pentru Mașina Anului 2026. Se luptă cu Mercedes-Benz CLA și alte 5 modele pentru trofeu

Au fost anunțate cele șapte finaliste competiției Mașina Anului 2026, iar modelul Dacia Bigster se este în lupta pentru trofeu.

Cei 60 de membri ai juriului, provenind din 23 de țări europene, au trebuit să aleagă dintre 35 de modele pe cele pe care le consideră cele mai demne să câștige premiul continental, relatează caroftheyear.org.

Mașina Anului 2026 va fi anunțată pe 9 ianuarie, în cadrul Salonului Auto Internațional de la Bruxelles.

În septembrie, pretendentele la titlul de Mașina Anului au trecut prin primul mare test, desfășurat la Tannistest, în Danemarca, iar acum, după prima rundă de votare, cele șapte finaliste sunt:

► Citroën C5 Aircross,

► Dacia Bigster,

► Fiat Grande Panda,

► Kia EV4,

► Mercedes-Benz CLA,

► Renault 4,

► Skoda Elroq.

Dacia Bigster, de la prezentarea modelului la Paris, direct în cursa pentru Mașina Anului

Prezentat în premieră mondială în octombrie 2024, la Salonul Auto de la Paris, modelul Dacia Bigster a putut fi comandat în România de la data de 9 ianuarie 2025, potrivit Dacia.

Prețul modelului începe de la 23.000 euro (TVA inclus) pentru versiunea Essential, preț care ajunge la 29.500 euro (TVA inclus) pentru versiunea de top, Journey Hybrid 155, mai precizează media.dacia.ro.

Dacia Bigster face parte din segmentul C-SUV, punând accent pe confort și pe aspectul practic, propunând o gamă largă de echipamente în funcție de nivelul de echipare ales, potrivit sursei citate anterior.

Cum se va desfășura concursul

Juriul va avea la dispoziție câteva săptămâni pentru a testa în detaliu candidații și pentru a-și exprima voturile, alegând cea mai bună mașină din Europa.

Cele șapte modele vor trece printr-un test comun în Spania, pe circuitul Parc Motor Castellolí, înainte de votul final care va decide Mașina Anului 2026.

Pentru prima dată, acest test comun exigent va fi organizat în Spania, pentru a garanta condiții meteo favorabile și pentru a profita de peisajul deosebit al drumurilor din zona Montserrat, lângă Barcelona.

Pentru decizia finală, fiecare jurat va putea acorda 25 de puncte, cu un maxim de 10 puncte pentru un singur model, și trebuie să voteze pentru cel puțin cinci dintre cei șapte finaliști, inclusiv un model câștigător.

Ce model de mașină a câștigat anul trecut

Anul trecut, Renault 5 / Alpine A290 a câștigat titlul continental, după ce a obținut victoria în fața a șase alți concurenți: Alfa Romeo Junior, Citroën C3/eC3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inter și Kia EV3.

Modelul Renault/Alpine a primit cele mai multe voturi, cu 353 de puncte, depășind Kia EV3 (291 puncte) și Citroën C3/eC3 (215 puncte). Locul al patrulea a fost ocupat de Hyundai Interster (172 puncte), al cincilea de Dacia Duster (168 puncte), al șaselea de Cupra Terramar (165 puncte), iar al șaptelea de Alfa Romeo Junior, cu 136 de puncte.

