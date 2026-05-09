Chinezii produc pe bandă rulantă roboți umanoizi pe care îi putem cumpăra chiar acum; sunt doar puțin mai scumpi decât 10 stick-uri de RAM DDR5. Iar americanii, ca de obicei, sunt acolo. Fie că provin din China sau din America, zeci de modele de roboți sunt deja testați în fabrici sau pe străzi, prestând munci reale.

Chiar dacă nu suntem încă aproape de a trăi filmul ”Terminator” pe pielea noastră, pe străzile și în halele tot mai multor țări se pot vedea roboți care ne-ar putea păcăli totuși că sunt C3-PO, R2D2, sau Wall-e. Și mulți dintre ei nu sunt simple prototipuri: livrează mâncare, lucrează în fabrici, dansează sau bat recorduri la maratoane.

Cursa către cei mai performați roboți pare că este condusă de chinezi… la propriu: "Lightning", un robot umanoid dezvoltat de producătorul chinez de telefoane Honor, a terminat la Beijing un semi-maraton de 21 de kilometri în 50 de minute și 26 de secunde. Cel mai rapid om de pe planetă e mai lent cu vreo 7 minute.

Lightning a terminat maratonul pe pilot automat, fără ajutor. Dar, nu toți s-au descurcat la fel de bine.

Guvernul chinez susține masiv această industrie… pentru care a lansat un fond de investiții prin care încearcă să adune aproape 140 de miliarde de dolari.

Unitree este una dintre cele mai de succes companii de robotică din China și este responsabilă pentru o treime din vânzările de roboți umanoizi la nivel global. Modelul lor G1 este vedetă pe social media datorită clipurilor în care face Kung fu, acrobații sau în care dansează.

Roboții nu știu încă cum să înțeleagă mediul înconjurător

G1 împreună cu fratele lui mai mic R1 pot fi cumpărați de oricine și costă între 5.000 și 13.000 mii de dolari. Ei nu sunt neapărat autonomi, însă pot fi programați să repete aceleași mișcări până rămân fără baterie. De-asta îi vedem mai des făcând acrobații decât lucruri utile. De obicei, pe lângă ei stă și un om cu o telecomandă, ca să-i controleze.

Mai au totuși cale lungă până ajungă să înlocuiască angajați… Iar guvernul chinez a dat o lege care interzice înlocuirea angajaților cu roboți sau plaforme AI.

Însă dacă știți pe cineva care are probleme cu urșii sau mistreții, G1 este cadoul perfect. Deși roboții umanoizi din China nu fac încă munci utile în masă, industria lor are capacitatea necesară să producă mult și ieftin. Realist vorbind, puțini roboți sunt încă capabili să lucreze mai bine decât un om - cei mai mulți nu știu încă cum să înțeleagă mediul înconjurător. Au nevoie de instrucțiuni precise, pentru fiecare comandă. Adică cele mai multe mișcări sunt programate.

Dacă Unitree adună vizionări pe rețelele de socializare, sunt alte companii care scot pe bandă rulantă roboți care fac deja treabă: Modelele UBTech sortează componente, strâng șuruburi și se ocupă de controlul calității pe linii de producție în mai multe fabrici, inclusiv BYD și Volkswagen. Poate chiar să își schimbe singur bateriile și asta înseamnă că poate lucra non stop… Iar pauza și-o ia când joacă tenis.

Cu toate acestea, deocamdată doar ajută în fabricii. UBTech au recunoscut că modelele lor ating în cel mai bun caz 50% din productivitatea unui om.

Roboții americani care par desprinși din filmele SF

Tot pe liniile de producție se găsesc modelele AGIBOT. Sortează piese și le mută dintr-o parte în alta, preiau clienți de la recepțiile companiilor și fac spectacol la evenimente. A bătut și un record: ce mai lung traseu parcurs de un robot umanoid. A făcut 106 kilometri în 3 zile, pe pilot automat.

În celălalt capăt al globului, compania din Statele Unite, Boston Dynamics lucrează la proiecte ambițioase, roboți care chiar par veniți din filmele SF: pot naviga terenuri complexe, pot căra lucruri și pot face acrobații impresionante, totul fără a fi controlați de un om.

Reprezentații companiei spun că noul lor model comercial: Atlas poate ridica până la 50 de kilograme, învață abilități noi și își schimbă singur bateriile. Nu se știe încă cât va costa acest model, însă toate unitățile produse au fost deja cumpărate de Hyundai și Google DeepMind pentru a fi folosiți în fabrici. Cine vrea să pună mâna pe un Atlas mai are de așteptat cel puțin până anul viitor… și nu va fi ieftin.

Spot, un robot patruped care se ocupă de inspecții în fabrici și ateliere: Îi spui pe unde să meargă și apoi te alertează dacă a identificat pericole: scurgeri, uși deschise, țevi sparte și tot așa. Pentru asta se folosește de Gemini.

Boston Dynamics nu produce și nu vinde cât companiile chineze, însă ce nu au în numere, recuperează în inovație.

Figure AI are poate cel mai ambițios plan din industrie: un robot care lucrează atât în fabrică, cât și acasă. Deja este "angajat" la o fabrică BMW din Statele Unite. Figure 02 a susținut producția a peste 30.000 de mașini. Iar compania a lansat de curând 03 și pare că se descurcă la treburi casnice, dar reamintim că demonstrația e făcută într-un mediu controlat.

Recent, compania a fost evaluată la 39 de miliarde de dolari iar printre investitori se află Intel și Nvidia.

Ceva asemănător vrea și Tesla, un robot care poate face orice. De la treabă în casă la muncă pe linii de producție. Însă Elon Musk promite mult și livrează puțin.

Roboții nu sunt încă pregătiți să ne înlocuiască de tot

Prima dată când a fost prezentat, modelul Optimus Gen1 era controlat de oameni reali. Gen 2 a avansat de atunci, și acum se plimbă stângaci prin fabricile tesla. Nu face nimic util… momentan doar culege date pentru antrenament. Însă poate să ridice un ou fără să îl spargă, sau să învârtă într-o oală cu mâncare.

Digit este un robot produs de Agility Robotics și testat de Amazon: cară cutii în hale și livrează colete. Digit poate ridica pînă la 16 kilograme și funcționează peste 4 ore pe o singură încărcare. Nu arată spectaculos, dar a mutat deja peste 100.000 de cutii, cifre pe care niciunul dintre roboții care dansează pe TikTok nu le poate egala.

Agility Robotics a construit și o fabrică dedicată în Oregon, capabilă să producă 10.000 de roboți Digit pe an.

Mai sunt și roboții livratori de mâncare. Nu sunt foarte impresionanți ca aspect… adică arată ca un aspirator cu ochi, însă își fac treaba destul de bine deja prin tot mai multe țări: din State până în Estonia.

Dacă în viitor va porni un război între roboți și oameni, probabil acesta va fi punctul de plecare. Ar fi indicat să ne punem bine cu ei de acum. Asta dacă nu se distrug între ei.

Roboții nu sunt încă pregătiți să ne înlocuiască de tot. Însă încet, încet își fac loc în tot mai multe industrii, iar cu fiecare nou model devin mai rapizi și ridică mai mult.

Industria roboților e o cursă cu o miză imensă în care chinezii pare că sunt cei mai bine pregătiți să livreze numere, iar americanii se concentrează pe inovație și perfecționare. Indiferent de cine va ajunge să domine, nu ar trebui să fim șocați dacă într-o zi când venim la muncă ne trezim că lucrăm cot la cot cu vreun robot. Poate curând îl vedem să întoarcă și mici pe grătar?