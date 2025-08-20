Fotomodelele virtuale cuceresc revistele de modă. Manechinele reale se plâng că pierd teren în fața AI

Stiri Diverse
20-08-2025 | 18:25
Create cu ajutorul inteligenței artificiale, două fotomodele generate pe calculator promovează creații vestimentare în reviste celebre, precum Vogue, Elle sau Grazia Magazine.

autor
Ana Maria Barbu

Modelele, create de o româncă de 25 de ani și de partenera sa de afaceri, au stârnit nemulțumirea unor manechine în carne și oase, care se plâng că aceste „concurente" le fură contracte și impun standarde de frumusețe nerealiste.

Cu buze pline, senzuale, piele mătăsoasă și o siluetă perfectă, blonda Vivienne atrage toate privirile.

„Colega" ei, Anastasia, e brunetă, cu ochi albaștri, și are un aer mai exotic. Ambele promovează un brand de îmbrăcăminte, iar fotografiile lor apar în peste 30 de reviste, dar și în magazine.

Creatoarea lor este Andreea Petrescu, o româncă de 25 de ani, stabilită la Londra, unde a înființat o firmă împreună cu o columbiancă de aceeași vârstă. Explică de ce clientul le-a ales.

Andreea Petrescu, co-fondatoarea companiei:O campanie exact la fel realizată în mod real costă cel puțin 250.000 de euro, la noi costă sub 100.000 de euro, deci e clar o diferență extrem de mare."

După succesul răsunător al celor două modele, au apărut însă și critici. Unele voci au acuzat că Vivienne și Anastasia impun standarde de frumusețe nerealiste. Creatoarea lor le apără.

Andreea Petrescu, co-fondatoarea companiei:Dacă deschizi o revistă reală și te uiți pe fiecare pagină, ai un supermodel extrem de editat, toate arată perfect deja pentru că asta este industria.”

Pe de altă parte, manechinele reale se tem că, în viitor, ar putea rămâne fără joburi. Într-un studiu publicat recent de cercetătorii de la Microsoft, profesia de model se află pe locul 36 în topul meseriilor amenințate de inteligența artificială. Într-o situație mai gravă sunt traducătorii, crainicii și funcționarii de la ghișeu, care ocupă poziția 26.

Topul ocupațiilor afectate de inteligența artificială generativă

1. Interpreți și traducători

2. Istorici

3. Însoțitori de pasageri

4. Reprezentanți de vânzări de servicii

5. Scriitori și autori

6. Reprezentanți ai serviciului clienți

7. Programatori de scule cu comandă numerică

8. Operatori telefonici

9. Agenți de bilete și funcționari de călătorie

10.Crainici și DJ

Totuși, Microsoft recunoaște că niciun job nu poate fi preluat integral, în acest moment, de inteligența artificială. La fel este și în domeniul publicității.

Vlad Pârvulescu, specialist în influencer marketing:Există anumite categorii de produse care nu vor putea fi niciodată promovate de un model sau influencer AI: produsele de skincare, produsele de travel.”

Pe de altă parte, au apărut deja fotomodele care își doresc să aibă o copie digitală. Asta pentru că nu pot fi prezente în mai multe locuri, în același timp. Fotograf de 15 ani, Ioan Bragheșiu este de părere că inteligența artificială îi ajută pe profesioniști.

Ioan Bragheșiu, fotograf de produs:La început, ca fiecare, am trecut prin niște stadii: de la negare, până la acceptare, până la a vedea o realitate. Eu consider că cel ce folosește AI va avea mai multe joburi decât cel ce nu folosește AI.”

Specialiștii spun că este important ca fiecare material foto sau video creat cu inteligența artificială să fie marcat cu un semn specific pentru a nu fi confundat cu realitatea.

Sursa: Pro TV

inteligenta artificiala, modele

Dată publicare: 20-08-2025 16:25

