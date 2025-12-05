Unele companii oferă și anul acesta bonusuri de sărbători. Bani, vouchere și zile libere pentru angajați

05-12-2025 | 19:32
Moș Crăciun ajunge anul acesta în cele mai multe firme și companii.

Delia Bîrla

Chiar dacă sumele pentru cadouri nu au crescut față de anul trecut, angajatorii nu au vrut să renunțe la acest beneficiu, mai ales că în ultima perioadă nu au mai făcut măriri salariale. Majoritatea mizează și anul acesta pe prime în bani.

Angajații așteaptă cu nerăbdare cadourile de sărbători. Daniela a aflat că o să primească un voucher.

Daniela Bonjung, angajată: „O să fie lucruri pentru mine, cosmetice, lucruri care mă fac să arăt și să mă simt mai bine. Am avut și locuri de muncă în care nu se punea atât de mare accentul pe partea asta de atenție acordată angajatului în perioada sărbătorilor. Cu siguranță te simți apreciat, ai valoare, că munca ta este recunoscută.”

Cei mai mulți angajatori nu vor renunța la beneficii, potrivit unui studiu realizat de platforma de recrutare eJobs.

Corespondent Știrile Pro TV: „Cele mai multe companii își concentrează bugetele de sărbători pe prime în bani, iar tendința se menține și anul acesta. În plus, unele firme vor organiza petreceri de final de an ori vor oferi tichete cadou, coșuri cu produse de sărbători ori libere suplimentare. Bugetele alocate rămân, însă, la nivelul anului trecut. Cei mai mulți angajatori au pus deoparte sume între 200 și 400 de lei pentru fiecare angajat, dar există și pachete mai consistente.”

Majoritatea angajaților vor să primească bani, dar apreciază și cardurile cadou sau zilele libere plătite.

Elena Pap, directorul unei companii – furnizor de soluții pentru beneficiile extrasalariale: „Este încă o modalitate de a recompensa salariatul și de a-i arăta că este apreciat, iar astfel motivația lui la locul de muncă crește considerabil.”

Potrivit studiului, unii angajați spun că un pachet ar trebui să depășească suma de 1.000 de lei. Alții consideră potrivit un buget între 500 și 1.000 de lei.

Ana Călugăru, managerul unei platforme de locuri de muncă: „Angajații și ei cumva au început să fie obișnuiți cu aceste bonusuri de final de an. Spun că absența lor ar putea crea un efect de demotivare pentru ei și se gândesc că, de altfel, sunt și îndreptățiți să le primească, mai ales că nu a fost neapărat cel mai simplu an din punct de vedere economic și mulți dintre ei nu au mai primit majorările salariale pe care le așteptau.”

Sondajul a fost realizat în luna noiembrie și a cuprins 115 angajatori și 950 de angajați.

