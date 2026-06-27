Milioane de oameni îl beau pentru a combate stresul. Ce spun experții despre „cocktailul pentru cortizol”

Totuși, o singură porție de „cocktail pentru cortizol” nu trebuie privită ca o soluție reală pentru stres sau pentru reglarea hormonilor. Poate aduce un mic aport de minerale, dar efectul depinde de alimentația generală, de somn, de nivelul de stres și de starea de sănătate a fiecărei persoane. În unele rețete se mai regăsesc ghimbirul, lapte de cocos, apă minerală sau alte ingrediente alese pentru gust și textură. Acestea pot face băutura mai plăcută, dar nu schimbă ideea de bază: vorbim despre un amestec hidratant, nu despre un tratament.

Sarea este pusă în cantitate mică, pentru aportul de sodiu. În unele variante apare sare de mare sau sare roz de Himalaya, deși rolul ei rămâne același: adaugă sodiu și schimbă ușor gustul băuturii. Unele rețete au și cremă de tartru, folosită pentru potasiu, dar aceasta nu este un ingredient obligatoriu. Magneziul este promovat des în aceste băuturi pentru relaxare și pentru susținerea organismului în perioadele de stres.

Sucul de portocale este folosit în primul rând pentru gust, dar și pentru vitamina C și carbohidrații simpli pe care îi conține. Aceștia pot da rapid o senzație de energie, mai ales atunci când persoana este obosită sau nu a mâncat suficient. În unele rețete, sucul de portocale este înlocuit cu alt suc de citrice, cum ar fi lămâia, lime-ul sau grepfrutul. Apa de cocos este un alt ingredient des întâlnit. Ea este aleasă pentru că are electroliți, mai ales potasiu, și este văzută ca o variantă mai interesantă decât apa simplă. Practic, contribuie la hidratare și dă băuturii un gust ușor dulceag, fără să fie nevoie de mult zahăr adăugat.

„Cocktailul pentru cortizol” nu are o rețetă standard. Este mai degrabă o băutură devenită populară pe rețelele sociale, unde fiecare o adaptează după preferințe. Totuși, cele mai multe variante pornesc de la aceeași combinație: suc de citrice, apă de cocos și puțină sare. Uneori se adaugă și magneziu sau alte ingrediente prezentate ca fiind utile pentru energie, hidratare și susținerea organismului în perioadele stresante.

Totuși, acest trend ar trebui privit cu atenție. Specialiștii atrag atenția că nu există dovezi solide că această băutură ar scădea direct cortizolul sau că ar trata problemele glandelor suprarenale. Cu alte cuvinte, nu ar trebui văzută ca un tratament pentru stres, oboseală sau dezechilibre hormonale. Asta nu înseamnă că băutura este neapărat periculoasă pentru o persoană sănătoasă. Poate ajuta la hidratare, poate aduce anumite minerale și poate fi o alternativă mai bună decât sucurile foarte dulci. Dar beneficiile vin mai ales din faptul că bei lichide și alegi ingrediente mai simple, nu dintr-un efect special asupra cortizolului.

Tocmai de aceea a prins atât de bine în clipurile scurte de pe internet. Arată bine, se prepară ușor și vine cu o promisiune simplă. Pentru cineva care se simte obosit sau copleșit, ideea că o băutură poate ajuta corpul să se echilibreze pare foarte atractivă.

Ideea din spatele acestei băuturi este că ar ajuta corpul să gestioneze mai bine stresul, să reducă oboseala și să susțină glandele suprarenale. Aceste glande se află deasupra rinichilor și produc cortizolul, hormonul implicat în răspunsul organismului la stres . Băutura a devenit virală pentru că promite ceva ce foarte mulți oameni își doresc: mai multă energie, mai mult calm și o stare mai bună, fără o schimbare complicată a stilului de viață. Într-un pahar colorat, cu ingrediente ușor de găsit, pare că ai o soluție rapidă pentru stres, epuizare și dimineți grele.

„Cocktailul pentru cortizol”, cunoscut uneori și ca „adrenal cocktail” sau „cortisol mocktail”, este o băutură fără alcool care a devenit foarte populară pe rețelele sociale, mai ales pe TikTok. Rețetele nu sunt toate la fel, dar de obicei conțin apă de cocos, suc de portocale sau alt suc de citrice, magneziu , puțină sare , iar uneori apă minerală sau sare roz de Himalaya.

Ce rol are cortizolul în organism și când devine o problemă

Cortizolul este un hormon produs de glandele suprarenale, două glande mici aflate deasupra rinichilor. Deși este cunoscut mai ales ca „hormonul stresului”, rolul lui este mult mai larg. Corpul are nevoie de cortizol pentru a răspunde la stres, pentru a regla metabolismul, glicemia, inflamația și tensiunea arterială. Practic, cortizolul este una dintre substanțele prin care organismul se adaptează atunci când are nevoie de mai multă energie și atenție. Într-o situație dificilă, corpul intră într-o stare de alertă. Mai întâi sunt eliberați hormoni precum adrenalina, iar apoi cortizolul ajută la menținerea acestei stări, astfel încât organismul să poată reacționa.

Cortizolul contribuie și la eliberarea glucozei din ficat. Glucoza este o sursă rapidă de energie, iar corpul o folosește atunci când trebuie să se concentreze, să facă față unei presiuni sau să reacționeze repede. Pe termen scurt, acest mecanism este util și firesc. Problema apare atunci când stresul nu mai este doar un episod trecător. Dacă organismul rămâne mult timp în stare de alertă, cortizolul și ceilalți hormoni de stres pot începe să afecteze felul în care funcționează corpul. În timp, pot apărea anxietate, stare depresivă, probleme digestive, dureri de cap, tensiune mare, somn slab, creștere în greutate și dificultăți de concentrare.

Un nivel prea mare de cortizol poate fi legat și de sindromul Cushing, o afecțiune în care corpul este expus prea mult timp la acest hormon. Printre semnele care pot apărea se numără fața mai rotundă, depunerea de grăsime între umeri, vergeturile roz sau violacee, hipertensiunea, fragilizarea oaselor și, uneori, diabetul de tip 2.

Există dovezi că această băutură poate reduce stresul?

„Cocktailul pentru cortizol” poate avea un efect plăcut pe moment, mai ales pentru o persoană care se simte obosită, slăbită sau deshidratată. Nu este vorba despre un tratament și nici despre o soluție care repară stresul, dar combinația de lichide și minerale poate susține hidratarea.

„Dacă cineva se simte epuizat sau slăbit, această băutură ar putea oferi o mică revigorare prin hidratare și susținere a nivelului de electroliți”, spune Valerie Agyeman, dieteticiană specializată în sănătatea femeii și fondatoarea Flourish Heights. „Sucul de portocale și apa de cocos oferă vitamina C și potasiu, nutrienți care pot susține hidratarea generală și nivelul de energie, ceea ce poate fi util dacă ești stresat”, spune Agyeman, conform Realsimple.com.

Apa de cocos aduce potasiu, iar sucul de portocale contribuie cu vitamina C și carbohidrați simpli, care pot da o senzație rapidă de energie. Sarea are și ea un rol, deoarece oferă sodiu, un mineral implicat în echilibrul fluidelor din corp și în buna funcționare a sistemului nervos. Totuși, aceste beneficii trebuie privite ca efecte de scurtă durată. Băutura poate ajuta pe moment, mai ales dacă persoana nu s-a hidratat suficient, dar nu rezolvă motivele pentru care apare oboseala. Dacă la bază sunt somnul slab, stresul cronic, mesele dezechilibrate sau alte probleme de sănătate, un mocktail nu poate înlocui schimbările reale sau sfatul unui medic.

„Mocktail-ul poate ajuta pe cineva să se simtă mai bine pe termen scurt prin îmbunătățirea hidratării și a stării electroliților, dar nu abordează cauzele care stau la baza problemei”, spune Dr. Gidwani.

Deși pentru multe persoane sănătoase băutura poate fi relativ sigură, nu este potrivită pentru toată lumea. Persoanele cu alergii la unele ingrediente, boli de rinichi, hipertensiune arterială, insuficiență cardiacă sau cele care iau diuretice ar trebui să fie atente, pentru că băutura poate conține potasiu și sodiu. De asemenea, cei care au probleme cardiace sau renale ar trebui să fie prudenți cu folosirea cremei de tartar, mai ales în cantități mari.

Beneficiile posibile ale acestei băuturi

„Cocktailul pentru cortizol” nu trebuie privit ca un tratament pentru stres sau pentru probleme hormonale. Nu există dovezi clare că această băutură poate reduce direct cortizolul sau că poate regla singură felul în care corpul răspunde la stres. Totuși, dacă este consumată ocazional și dacă ingredientele sunt alese cu atenție, poate avea câteva beneficii simple.

Un posibil beneficiu este hidratarea. Apa de cocos, sucul de citrice și apa minerală pot ajuta mai ales persoanele care nu beau suficientă apă în timpul zilei. În plus, apa de cocos aduce electroliți, cum ar fi potasiul, iar o cantitate mică de sare poate contribui la aportul de sodiu. Aceste minerale ajută organismul să mențină echilibrul fluidelor și pot susține starea generală, mai ales atunci când persoana este obosită, slăbită sau ușor deshidratată. De aceea, unele persoane pot simți o mică revigorare după ce beau acest amestec. Totuși, efectul vine mai ales din hidratare și electroliți, nu dintr-o acțiune specială asupra glandelor suprarenale.

Un alt beneficiu posibil vine din sucul de portocale sau din alte citrice. Acestea aduc vitamina C, un nutrient important pentru sistemul imunitar și pentru buna funcționare a organismului. Dacă băutura este făcută cu suc proaspăt și fără zahăr adăugat, poate fi o variantă mai bună decât sucurile foarte dulci din comerț. În unele rețete se adaugă și magneziu. Acesta este asociat cu relaxarea musculară și cu susținerea organismului în perioadele stresante. Totuși, o singură băutură nu poate compensa lipsa somnului, stresul prelungit sau o alimentație dezechilibrată.

Metode susținute de cercetări pentru gestionarea stresului

Stresul nu dispare doar pentru că încercăm să nu ne mai gândim la el. De multe ori, corpul rămâne încordat chiar și după ce momentul greu a trecut. Inima bate mai repede, mintea sare de la o grijă la alta, iar oboseala se adună fără să ne dăm seama. De aceea, cele mai bune metode nu sunt cele care promit rezultate peste noapte. Funcționează mai bine pașii mici, repetați des, care ajută corpul să înțeleagă că este în siguranță și că se poate liniști treptat.

Respirația profundă, primul pas când simți că te copleșește stresul

Una dintre cele mai simple metode este respirația profundă. Nu ai nevoie de nimic special ca să o faci. Câteva minute în care respiri mai rar, mai adânc și îți urmărești respirația pot ajuta corpul să iasă din starea de alertă. Poți încerca un exercițiu simplu: inspiri lent, numeri câteva secunde, apoi expiri la fel de lent. Repetat de câteva ori, acest gest poate reduce tensiunea și poate da minții un punct de sprijin.

Nu rezolvă toate problemele, dar poate opri acel val de panică sau agitație care apare în momentele grele. Tot aici intră și alte tehnici de relaxare, cum ar fi relaxarea musculară, meditația sau imaginarea unui loc liniștit. Ideea este aceeași: îi dai corpului un semnal că nu trebuie să rămână încordat tot timpul, conform Mayoclinic.org.

Mișcarea ajută corpul să descarce tensiunea

Mișcarea este una dintre cele mai bune metode de a elibera stresul. Nu trebuie să mergi la sală sau să faci un antrenament greu. Uneori, o plimbare de 15 minute poate fi suficientă ca să îți schimbe starea. Mersul pe jos, dansul, înotul, exercițiile ușoare sau orice activitate care pune corpul în mișcare pot ajuta creierul să gestioneze mai bine presiunea. Când te miști, corpul produce substanțe care susțin starea de bine și reduc senzația de tensiune. În plus, mișcarea te scoate din blocajul mental. În loc să rămâi prins în aceleași gânduri, îți muți atenția pe pași, respirație și corp. Uneori, exact această schimbare simplă poate face ziua mai ușor de dus.

Mindfulness-ul te ajută să revii în prezent

Mindfulness-ul înseamnă să fii atent la prezent, fără să te lași dus complet de griji. Nu înseamnă să îți golești mintea sau să nu mai simți nimic. Înseamnă să observi ce se întâmplă cu tine, fără să te judeci. Poți începe foarte simplu. Stai câteva minute și fii atent la respirație, la sunetele din jur sau la felul în care corpul se simte pe scaun. Dacă mintea pleacă spre probleme, o aduci ușor înapoi. Iar dacă pleacă din nou, revii iar. Asta este practica. Făcut des, acest exercițiu poate ajuta mintea să nu mai reacționeze atât de repede la fiecare grijă. Nu schimbă realitatea dintr-odată, dar schimbă felul în care treci prin ea.

Sprijinul celor apropiați contează mai mult decât pare

Stresul devine mai greu atunci când îl duci singur. O conversație sinceră cu cineva de încredere poate face o diferență mare. Uneori, simplul fapt că spui cu voce tare ce te apasă te ajută să vezi lucrurile mai clar. Nu trebuie să ai mereu o soluție pregătită. Poate fi suficient să vorbești cu un prieten, cu cineva din familie sau cu o persoană care te ascultă fără să te judece. Relațiile apropiate pot reduce senzația că totul stă doar pe umerii tăi. Sprijinul nu înseamnă slăbiciune. Înseamnă că nu trebuie să treci singur prin perioadele grele.

Somnul, mesele regulate și limitele clare fac diferența

Stresul este mai greu de gestionat atunci când corpul este deja epuizat. Dacă dormi puțin, sari peste mese, bei prea multă cafea sau accepți mai multe sarcini decât poți duce, organismul rămâne fără resurse. Somnul ajută creierul să se refacă. Mesele regulate ajută energia să fie mai stabilă. Iar limitele clare te ajută să nu îți umpli ziua cu lucruri care te consumă peste măsură.