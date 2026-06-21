Unele produse consumate des pot întreține oboseala, agitația și pofta de dulce, în timp ce alte alegeri pot ajuta organismul să își recapete echilibrul. Iată care sunt acestea și cum să scazi nivelul de cortizol.

Ce este cortizolul și de ce este numit „hormonul stresului”

Cortizolul este un hormon produs de glandele suprarenale, două glande mici care se află deasupra rinichilor. Deși este cunoscut mai ales pentru legătura lui cu stresul, cortizolul nu este un hormon „rău”. Corpul are nevoie de el pentru mai multe lucruri importante, de la folosirea zahărului ca sursă de energie până la reglarea tensiunii arteriale, controlul inflamației și menținerea ritmului somn-veghe.

Cu alte cuvinte, cortizolul ajută organismul să se adapteze la ceea ce i se întâmplă zi de zi. El face parte din felul în care corpul răspunde la schimbări, la efort, la emoții puternice sau la situații care cer mai multă atenție și energie. I se spune „hormonul stresului” pentru că nivelul lui crește atunci când corpul simte presiune, pericol sau o situație dificilă. Poate fi vorba despre un stres de scurtă durată, cum ar fi o sperietură, un examen sau o discuție tensionată. Dar poate fi și un stres care se întinde pe mai mult timp, atunci când grijile, oboseala sau tensiunea se adună săptămâni sau chiar luni la rând, scrie Clevelandclinic.com.

În astfel de momente, cortizolul ajută corpul să rămână în alertă. Îi dă energie rapidă și îl pregătește să facă față situației, inclusiv prin eliberarea glucozei în sânge. Pe termen scurt, acest mecanism este util, pentru că organismul are nevoie de resurse atunci când trece printr-un moment greu. Problema apare atunci când nivelul de cortizol rămâne ridicat prea mult timp.

Dacă stresul nu dispare, corpul poate rămâne într-o stare de alertă continuă, iar în timp acest lucru poate afecta atât starea fizică, cât și starea emoțională. De aceea, cortizolul nu trebuie privit ca un dușman, ci ca un semnal al corpului. Pe termen scurt, te ajută să reacționezi. Pe termen lung, dacă este menținut la un nivel crescut, poate arăta că organismul are nevoie de odihnă, echilibru și sprijin.

Cum influențează alimentația nivelul de cortizol din organism

Alimentația nu poate controla singură cortizolul, dar poate influența felul în care corpul răspunde la stres. Nu există un aliment care să rezolve totul peste noapte, însă mesele echilibrate pot ajuta organismul să funcționeze mai bine și să facă față mai ușor perioadelor solicitante. Contează mai ales imaginea de ansamblu. Nu este vorba doar despre ce mănânci într-o zi, ci despre obiceiurile pe care le ai în mod constant. Mesele regulate, alimentele simple și hrănitoare, hidratarea și evitarea exceselor pot susține corpul atunci când treci prin stres, oboseală sau agitație.

Unele alimente pot fi de ajutor pentru că aduc nutrienți implicați în buna funcționare a organismului. De exemplu, alimentele bogate în magneziu, precum avocado, bananele, broccoli, spanacul sau ciocolata neagră, pot susține corpul în perioadele tensionate. La fel, alimentele care conțin omega-3, cum sunt peștele gras, semințele de chia, semințele de in și nucile, pot fi incluse într-o alimentație echilibrată.

Contează și sănătatea intestinului, pentru că organismul funcționează ca un întreg. Iaurtul grecesc, varza murată sau alte alimente fermentate pot susține flora intestinală, iar acest lucru poate avea legătură cu starea generală de bine. În schimb, prea multă cafeină, mult zahăr, băuturile carbogazoase și produsele de patiserie consumate des pot accentua senzația de agitație. Ele pot afecta și somnul, iar când somnul este slab, corpului îi este mai greu să se regleze și să facă față stresului.

Cele 5 alimente care pot contribui la creșterea stresului

Alimentele nu provoacă stresul de unele singure, dar pot face organismul mai sensibil atunci când ești deja obosit, tensionat sau agitat. Contează mai ales cât de des le consumi și în ce cantitate. Dacă apar rar, nu sunt neapărat o problemă. Dar dacă devin parte din rutina zilnică, pot influența energia, somnul, glicemia și starea de spirit.

Prima categorie este cea a dulciurilor concentrate. Aici intră prăjiturile, biscuiții, bomboanele, cerealele foarte îndulcite și deserturile consumate des. Acestea pot da o creștere rapidă de energie, dar efectul trece repede. După aceea, poate apărea o scădere bruscă, iar corpul o poate resimți prin oboseală, iritare sau neliniște.

A doua categorie este cea a carbohidraților rafinați, cum sunt pâinea albă, produsele de patiserie și gustările făcute mai ales din făină albă. Acestea pot sătura pe moment, dar nu oferă mereu energie stabilă pentru mai mult timp. De aceea, după o perioadă scurtă, poți simți din nou foame, poftă de dulce sau lipsă de energie.

Pe listă intră și băuturile carbogazoase cu mult zahăr. Ele aduc multe calorii, dar puțini nutrienți de care corpul are cu adevărat nevoie. În plus, pot accentua pofta de dulce și pot contribui la acele urcări și coborâri de energie care fac starea de spirit mai instabilă.

A patra categorie este cea a alimentelor prăjite și a gustărilor de tip fast-food. Consumate des, acestea pot îngreuna digestia și pot contribui la o stare generală mai proastă. Nu înseamnă că trebuie eliminate complet, dar este bine să nu devină alegerea principală atunci când ești stresat sau obosit.

A cincea categorie este alcoolul. Pe moment, poate părea că relaxează, însă efectul nu este întotdeauna unul real și de durată. Alcoolul poate afecta somnul, iar un somn slab face ca stresul să fie mai greu de dus a doua zi. De aceea, chiar dacă pare o soluție rapidă, pe termen lung poate înrăutăți starea de agitație și oboseală.

De ce zahărul și produsele ultraprocesate sunt pe lista specialiștilor

Zahărul și produsele ultraprocesate sunt des aduse în discuție pentru că pot crea un cerc greu de controlat. Pe moment, pot da senzația de confort sau energie rapidă. Mănânci ceva dulce, bei o băutură carbogazoasă sau alegi o gustare foarte sărată și pare că te simți puțin mai bine.

Problema este că această stare nu durează mult. După creșterea rapidă a energiei poate veni o scădere, iar atunci apar oboseala, iritarea, neliniștea sau pofta de încă ceva dulce. Practic, corpul intră într-un ritm de urcări și coborâri care poate face stresul mai greu de gestionat.

Produsele ultraprocesate nu înseamnă doar alimente ambalate. De multe ori, ele conțin mult zahăr, multă sare, grăsimi procesate și ingrediente pe care nu le recunoști ușor. Aceste produse pot fi gustoase și comode, dar consumate des nu oferă corpului sprijinul de care are nevoie în perioadele solicitante.

Mai există și partea emoțională. În momentele de stres, corpul poate cere alimente dulci, grase sau sărate, pentru că ele dau pe moment o senzație de liniștire. De aceea, mulți oameni ajung să mănânce nu neapărat de foame, ci pentru a face față unei stări apăsătoare. Soluția nu este să demonizăm zahărul sau să spunem că un desert este o greșeală. Problema apare atunci când zahărul și produsele ultraprocesate devin principalul răspuns la stres. O variantă mai bună este să păstrezi echilibrul și să alegi, cât mai des, mese care îți dau energie stabilă și te ajută să te simți mai bine pe termen lung.

Ce efect are consumul excesiv de cafeină asupra organismului

Cafeina poate fi utilă în cantități moderate, mai ales atunci când ai nevoie de mai multă atenție sau energie. Pentru multe persoane, cafeaua de dimineață face parte din rutină și nu este o problemă în sine. Lucrurile se schimbă atunci când consumul devine prea mare sau când cafeaua, energizantele ori alte băuturi cu cafeină sunt folosite zi de zi ca soluție pentru oboseală.

În loc să ajute, prea multă cafeină poate întreține o stare de agitație. Corpul poate deveni mai tensionat, iar mintea mai greu de liniștit. Pot apărea palpitații, tremur, neliniște, senzație de presiune interioară sau anxietate, mai ales la persoanele sensibile. Cafeina stimulează sistemul nervos, iar acest lucru poate fi util pe termen scurt. Te poate face mai atent și mai treaz. Dar dacă organismul este deja stresat, dozele mari pot amplifica exact starea de alertă pe care încerci să o reduci.

Contează mult și ora la care bei cafea. Dacă o bei foarte târziu, somnul poate fi afectat, chiar dacă ai impresia că adormi fără probleme. Somnul poate deveni mai superficial, iar corpul nu se mai recuperează la fel de bine peste noapte. A doua zi, te poți trezi mai obosit și poți simți nevoia de și mai multă cafea.

Semne că nivelul cortizolului ar putea fi prea ridicat

Cortizolul crește în mod normal atunci când corpul trece prin stres, oboseală, emoții puternice sau situații care cer energie rapidă. Asta nu înseamnă că orice perioadă tensionată este periculoasă sau că nivelul cortizolului este automat prea mare. Corpul are mecanisme prin care se adaptează la momentele grele, iar cortizolul face parte din acest răspuns.

Totuși, problema apare atunci când stresul durează mult, iar corpul rămâne prea mult timp într-o stare de alertă. În astfel de situații, pot apărea semne fizice și emoționale care merită luate în serios. Ele nu pun singure un diagnostic, dar pot arăta că este nevoie de o discuție cu medicul și, dacă este cazul, de analize.

Un semn des menționat este creșterea în greutate, mai ales în zona feței și a abdomenului. Unele persoane pot observa că fața devine mai rotundă sau că grăsimea se depune diferit față de înainte. Pot apărea și depuneri de grăsime în partea de sus a spatelui, între omoplați, lucru care trebuie urmărit mai ales dacă vine împreună cu alte schimbări ale corpului.

Și pielea poate transmite semnale. Vergeturile late, violacee, apărute mai ales pe abdomen, pot fi un semn că în organism există un dezechilibru. De asemenea, vindecarea mai grea a rănilor sau apariția vânătăilor mai ușor decât de obicei pot ridica semne de întrebare, mai ales dacă aceste schimbări apar fără o explicație clară.

Un alt semn posibil este slăbiciunea musculară. Persoana poate simți că îi este mai greu să urce scările, să ridice obiecte sau să facă mișcări care înainte păreau simple. Slăbiciunea poate fi resimțită mai ales la nivelul brațelor și coapselor, adică în zone importante pentru mișcările de zi cu zi. Cortizolul influențează și glicemia, tensiunea arterială și felul în care corpul folosește energia. De aceea, atunci când nivelul lui rămâne prea ridicat, pot apărea probleme precum glicemie mare, tensiune crescută sau un risc mai mare de diabet de tip 2. Pe lângă acestea, stresul prelungit poate fi legat și de anxietate, depresie, probleme digestive, dureri de cap, tulburări de somn, creștere în greutate și dificultăți de memorie sau concentrare.

La femei, un posibil semn poate fi creșterea excesivă a părului pe față sau în alte zone în care, de obicei, părul este mai puțin vizibil. Pot apărea și probleme legate de oase, cum ar fi fragilizarea lor și un risc mai mare de fracturi. Toate aceste simptome trebuie privite în ansamblu, nu separat.

Este important de reținut că aceste semne nu înseamnă automat că o persoană are cortizolul prea mare. Ele pot avea și alte cauze. Tocmai de aceea, dacă apar schimbări vizibile în corp, dacă starea generală se înrăutățește sau dacă simptomele persistă, cel mai bine este să fie cerut sfatul unui medic. Doar analizele pot arăta clar ce se întâmplă în organism.

Alimente care pot ajuta la menținerea echilibrului hormonal

Alimentația nu repară singură hormonii și nu poate înlocui un consult medical, mai ales atunci când există simptome clare sau probleme de sănătate. Totuși, ceea ce mâncăm zi de zi poate ajuta corpul să gestioneze mai bine stresul și să funcționeze mai echilibrat.

Nu este vorba despre un aliment-minune, ci despre un stil de alimentație mai stabil și mai hrănitor. Corpul are nevoie de vitamine, minerale, proteine, fibre și grăsimi bune pentru a susține creierul, energia, digestia și răspunsul la stres. Când mesele sunt haotice sau bazate mai ales pe zahăr, produse ultraprocesate și gustări rapide, organismul poate deveni mai vulnerabil în perioadele tensionate.

Un punct bun de pornire este farfuria simplă și echilibrată. Aceasta poate include legume, surse bune de proteine, grăsimi sănătoase și carbohidrați de calitate. Legumele bogate în fibre, cum sunt broccoli, morcovii, fasolea verde și verdețurile precum spanacul, susțin digestia și hrănesc bacteriile bune din intestin. Iar sănătatea intestinului are legătură cu starea generală de bine și cu felul în care corpul răspunde la stres.

Pe listă pot intra și fasolea, lintea, ovăzul, nucile, semințele de chia, semințele de in, semințele de dovleac, bananele, ciocolata neagră și uleiul de măsline extravirgin. Aceste alimente pot aduce fibre, minerale și grăsimi bune, care ajută corpul să aibă energie mai stabilă pe parcursul zilei.

Alimentele fermentate pot fi și ele utile într-o alimentație echilibrată. Iaurtul simplu, chefirul, varza murată sau alte produse fermentate pot susține flora intestinală. În cazul iaurtului, este mai bine să fie aleasă varianta simplă, fără mult zahăr, siropuri sau toppinguri dulci.