Hotelurile depun eforturi considerabile pentru a se asigura că oaspeții dorm bine, brandurile de lux investind în saltele și lenjerii foarte scumpe și oferind chiar posibilitatea de a alege din mai multe tipuri de perne. Însă acest lucru nu poate împiedica efectul a ceea ce specialiștii în somn numesc „efectul primei nopți”. Cei afectați adorm mai greu și se trezesc mai des în timpul nopții, iar fenomenul îi poate afecta atât pe cei care călătoresc frecvent, cât și pe cei care pleacă rar în vacanță, potrivit Euronews.

Fenomenul a fost confirmat de zeci de studii și se crede că are rădăcini evolutive, a declarat Anna Wick, cercetătoare principală în domeniul somnului la Universitatea din Freiburg, Elveția.

„Se presupune că este un răspuns de adaptare prin care creierul, în timpul somnului, rămâne vigilent în acest mediu necunoscut”, a spus Wick.

De ce apare „efectul primei nopți”

Ahmad Mayeli, profesor de psihiatrie și cercetător în domeniul somnului la Universitatea din Pittsburgh, a declarat că majoritatea oamenilor experimentează acest fenomen și că până și cei care nu îl observă sunt probabil afectați într-o mică măsură. În medie, oamenii dorm cu aproximativ 20 până la 30 de minute mai puțin într-un mediu nou.

Cercetările sale au arătat că lobul frontal, o zonă asociată cu cea mai profundă etapă a somnului, era mai activ, indicând o stare de alertă. Cu alte cuvinte, oamenii nu numai că dorm mai puțin, ci și mai puțin profund.

„Se spune că, la fel ca în cazul delfinilor, o parte a creierului este trează atunci când dormi”, a spus Mayeli. „Nu este exact ca la delfini, dar studiile arată totuși că o parte a creierului doarme mai puțin.”

El a precizat că vârsta contează. Efectul este mai pronunțat la copii, adolescenți și adulții în vârstă și, de obicei, se accentuează odată cu înaintarea în vârstă. Persoanele de aproximativ 20 de ani sunt cel mai puțin afectate.

Mayeli bănuiește că creierul ar putea fi programat să fie precaut în locurile noi deoarece, din punct de vedere istoric, acestea erau cele mai periculoase locuri pentru odihnă.

„Nu contează dacă este un hotel Marriott sau savana”, a spus el. „Creierul tău nu a primit vestea că acest loc este complet sigur.”

Wick a spus că dovezile sugerează că efectul dispare după prima noapte.

Lisa Strauss, psiholog specializat în tratamentul cognitiv-comportamental al tulburărilor de somn, a declarat că mai mulți factori pot influența somnul într-un loc nou, dincolo de vigilența evolutivă.

Călătoria în sine poate avea un efect negativ, chiar și în cadrul aceluiași fus orar. Factorii de mediu pot, de asemenea, să deranjeze somnul, cum ar fi lumina intermitentă a unui detector de fum din camera de hotel. Tensiunile relaționale, de exemplu în timpul unei vizite la membri ai familiei cu care nu sunteți apropiați, ar putea contribui și ele.

Strauss a remarcat că unele persoane pot dormi mai bine în prima noapte dacă sunt obosite după o zi lungă de călătorie sau dacă locul le oferă senzația de deconectare de factorii de stres din viața de zi cu zi. Iar persoanele care au probleme cu somnul acasă s-ar putea descurca mai bine, deoarece nu asociază noul loc cu un istoric al dificultăților de a dormi.

Deși oricine poate experimenta efectul primei nopți, Strauss a spus că persoanele care sunt în general mai anxioase sunt deosebit de vulnerabile. Fenomenul devine o profeție care se autoîmplinește – îngrijorarea legată de posibilitatea de a adormi este tocmai cea care le ține treze.

Cum să dormi mai bine în prima noapte

Strauss recomandă regulile generale de igienă a somnului, precum culcatul într-o cameră răcoroasă și întunecată, la aceeași oră în fiecare seară, respectarea unei rutine de seară și oprirea ecranelor cu mult timp înainte de culcare. Aceste obiceiuri sunt deosebit de utile dacă începeți sau reîncepeți să le respectați în zilele ori săptămânile dinaintea unei călătorii importante.

Ea le-a sugerat oamenilor să încerce să facă mediul să pară mai familiar, petrecând puțin mai mult timp în noul pat. Ar putea citi sau desfășura o altă activitate liniștită și familiară, pentru ca experiența să pară mai puțin nouă. De asemenea, ar putea aduce obiecte familiare, precum perna sau pătura preferată.

Pentru o persoană deosebit de anxioasă, Strauss a recomandat să se vizualizeze într-un mediu sigur și familiar, în natură, cum ar fi pe un traseu preferat sau pe o plajă preferată.

Aceasta ar trebui să conștientizeze anxietatea pe care o simte, apoi să repete fraze pozitive pentru a reduce senzația de hipervigilență. Sugestia ei: „Să știi că ești în siguranță. Să știi că ești iubit. Să fii împăcat.”

Mayeli a spus că efectul primei nopți nu este, de fapt, un motiv de îngrijorare și că oamenii pot recupera cu ușurință o oră sau două de somn pierdute într-o singură noapte. Totuși, el recomandă să ajungeți cu o zi mai devreme pentru a vă aclimatiza dacă aveți o întâlnire sau un eveniment important.

„Dacă ziua de mâine contează, ajungi acolo cu o noapte mai devreme”, a spus el, „astfel încât să dormi ca de obicei atunci când contează.”