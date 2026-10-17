Pofticioșii pot încerca atât preparate faimoase gătite clasic, cât și reinterpretări moderne ale acestora.

Într-un loc ca acesta bucătăria transilvăneană se dezvăluie publicului în zeci și zeci de variante. Sarmalele, de pildă, sunt pregătite de câteva bunicuțe, ca acum mai bine de 100 de ani.

Alize Janovschi – bucătăreasă: „Facem niște sarmale de post. Le facem cu arpacaș, nu orez, pe bază pe arpacaș, că asta e tradiționalul vechi, când nu era orez, cu ce se făceau, cu arpacaș. Punem ciuperci și multe zarzavaturi, și varză, în umplutură punem și varză, și cimbru măcinat și mărar măcinat. La noi se fac mai mari, cu 2-3 sarmale te saturi.”

Chefi români și străini reinventează preparatele

La câțiva pași de bucătăria bunicuțelor, preparatele tradiționale capătă o înfățișare modernă. Bucătari români și străini, unii de la restaurante cu stele Michelin, folosesc ingrediente locale și le combină în rețete inedite.

Gergely – chef la un restaurant cu stele Michelin: „Avem în meniu tobă de porc pane, prăjită în baie de ulei, servită în lipie de casă, cu maioneză de pătrunjel și diferite salate, de morcov, de sfeclă roșie. Este ca un sendviș, de fapt. Din ingrediente foarte simple facem un festival culinar.”

Alex Burca – chef bucătar: „Am venit cu 4 preparate, cu piperchi, cu steak frites, cu un profiterol cu magiun de prune și cremă de vanilie și cu o sarma prăjită.”

Bucătăria transilvăneană este un amestec de gusturi și influențe culinare, iar mirosurile îi atrag pe oameni de la un restaurant la altul. Gulașul și papricașul sunt nelipsite din meniu.

Bărbat: „Sunt foarte plăcut surprins, mâncarea este de stele Michelin, este la același standard și același nivel. Toată lumea face plating aici, oameni pasionați.”

Printre cei care gătesc sunt și concurenții de la MasterChef, care își pun la încercare creativitatea.

Cătălin Scarlătescu: „Acești concurenți pe care îi vedeți acum la televizor marți și miercuri s-au îmbolnăvit de boala gătitului. Mai gătitori ca ăștia n-am văzut în viața mea. Astăzi avem ficatul de vițel și ceapa, ceva foarte gustos.”

Gina Pistol: „Am venit să gust un pic și să mă răsfăț, sunt curioasă ce gătesc astăzi. Am înțeles că ieri au gătit foarte multe porții și au avut succes.”

Cei care au vrut să înțeleagă Transilvania cu adevărat au putut să-i încerce inclusiv pălinca și vinurile.