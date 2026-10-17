Unul dintre principalele focare este în orașul de coastă San Clemente. Cel puțin șase proprietăți de lux au fost cuprinse de flăcările care sunt alimentate de vânt, umiditatea redusă și temperatura neobișnuit de ridicată. Sunt 30 de grade Celsius. Autoritățile au întrerupt preventiv alimentarea cu energie electrică.
Sudul Californiei, sub asediul incendiilor. Vântul Santa Ana îngreunează intervenția pompierilor. Evacuări masive
Mii de persoane au fost evacuate după ce s-au extins incendiile de vegetație în sudul Californiei. Intervenția pompierilor este sabotată de vântul botezat Santa Ana, care are până la 110 km pe oră la rafală.
Sursa: ProTV
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