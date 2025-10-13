Luni 13, zi cu ghinion. De ce se spune că această zi este ghinionistă. Ce semnificație are și de unde provine superstiția

De-a lungul timpului, Luni 13 a fost privită de mulți ca o zi cu ghinion, o zi în care lucrurile nu merg așa cum trebuie sau în care e mai bine să nu începi nimic important.

Deși Vineri 13 este celebra zi „blestemată” în cultura occidentală, în multe țări latine — inclusiv în România — superstițiile vorbesc și despre Luni 13 ca fiind o zi „nefavorabilă”. Dar de unde vine această credință? Ce semnificație are și de ce a ajuns această zi să fie asociată cu ghinionul?

Vineri 13, cea mai „ghinionistă” zi din an

Cea mai cunoscută superstiție legată de data 13 este „Vineri 13”, larg răspândită în cultura occidentală. În alte culturi, superstiția se mută pe marți 13 (de exemplu în Spania și Grecia) — fiindcă ziua marți este asociată cu Marte, zeul războiului și conflictele, conform britannica.com.

De secole, Vineri 13 este considerată o zi cu ghinion în multe culturi occidentale. Asocierile negative provin din suprapunerea a două simboluri considerate nefaste: ziua de vineri, legată de răstignirea lui Iisus, și numărul 13, văzut ca un număr „neechilibrat”, care strică perfecțiunea lui 12 (luni, apostoli, zodii). Această combinație a născut o adevărată fobie numită frigga-triskaidekafobie — teama de vineri 13.

Superstiția a fost alimentată și de evenimente istorice, precum arestarea cavalerilor templieri de către regele Franței, în vineri, 13 octombrie 1307, considerată o zi „blestemată”. De-a lungul timpului, frica de această dată a fost amplificată de literatură, filme și media, devenind parte din cultura populară globală.

Deși nu există dovezi științifice că Vineri 13 aduce ghinion, studiile arată că mulți oameni evită să călătorească, să semneze contracte sau să ia decizii importante în această zi. Astfel, între mit și autosugestie, Vineri 13 rămâne simbolul universal al ghinionului, dar și o reflecție a modului în care credințele pot influența comportamentele noastre.

Shutterstock

Ce înseamnă, de fapt, Luni 13 și de ce este considerată o zi ghinionistă

n cultura populară, Luni 13 este privită ca o zi cu ghinion, în care e mai bine să nu începi proiecte importante sau să iei decizii majore. Această credință se bazează pe suprapunerea a două simboluri considerate „nefavorabile”: ziua de luni, asociată începuturilor dificile, și numărul 13, adesea legat de dezechilibru și superstiții vechi. Astfel, superstiția Luni 13 combină temerile legate de începutul săptămânii cu renumita frică de numărul 13, numită triskaidekafobie.

Deși în cultura occidentală cea mai „blestemată” zi este Vineri 13, iar în tradițiile spaniole și grecești se vorbește despre Marți 13, în unele țări est-europene ideea de ghinion Luni 13 a prins contur mai recent, influențată de credințele moderne și de mass-media.

Semnificația zilei de Luni 13 nu are o bază științifică, ci ține mai degrabă de percepția colectivă: începutul de săptămână, oboseala și așteptările negative pot transforma orice întâmplare minoră într-o „confirmare” că ziua aduce ghinion.

Originea superstiției legate de numărul 13

De-a lungul secolelor, numărul 13 a fost privit ca un simbol al dezechilibrului și al nefericirii. În multe culturi, numărul 12 este considerat perfect: există 12 luni într-un an, 12 semne zodiacale, 12 apostoli. Apariția cifrei 13, care „strică” această ordine, a fost interpretată ca un semn al haosului și al neprevăzutului. De aici s-a născut superstiția legată de cifra 13, care s-a transmis din generație în generație. În unele tradiții numerologice, 13 era asociat cu transformarea, moartea și sfârșitul unui ciclu, ceea ce a contribuit la reputația sa „ghinionistă”.

Mitologia nordică amintește un banchet al zeilor la care au fost invitați 12 participanți; al 13-lea, zeul Loki, a adus conflictul și moartea. În tradiția creștină, la Cina cea de Taină, Iuda, trădătorul lui Iisus, a fost al 13-lea la masă, întărind simbolismul negativ al numărului. În timp, aceste povești au influențat cultura occidentală, unde frica de 13 — numită triskaidekafobie — s-a extins chiar și în viața modernă: unele clădiri nu au etajul 13, iar companiile evită să folosească acest număr în coduri sau serii.

Shutterstock

De ce „Luni” are o reputație proastă în tradițiile populare

În multe tradiții populare, ziua de luni nu este considerată potrivită pentru începuturi importante. Se spune adesea că „ce faci luni, așa îți va merge toată săptămâna”, ceea ce alimentează ideea că o zi începută prost va aduce ghinion până vineri. În cultura românească și balcanică, există superstiții potrivit cărora luni nu e bine să pleci la drum, să te tunzi sau să faci schimbări majore, pentru că ziua ar aduce instabilitate.

Din punct de vedere simbolic, luni marchează trecerea de la odihnă la efort, de la relaxare la responsabilitate. Astfel, starea de oboseală și rezistența la revenirea în ritmul obișnuit pot accentua percepția negativă asupra acestei zile. În combinație cu numărul 13, care poartă deja o încărcătură simbolică a ghinionului, a rezultat ideea de superstiție Luni 13 – o zi considerată „nefavorabilă” pentru acțiuni importante. În realitate, reputația proastă a zilei de luni ține mai mult de percepția psihologică și culturală decât de vreun eveniment dovedit. Totuși, aceste credințe persistă, demonstrând puterea tradițiilor și a simbolurilor colective.

Profimedia

Luni 13 în diferite culturi

Percepția despre Luni 13 sau despre zilele „ghinioniste” diferă mult de la o cultură la alta. În Statele Unite, Marea Britanie și alte țări occidentale, ziua temută este Vineri 13, asociată cu evenimente nefericite și cu simbolismul creștin al trădării și al suferinței. În schimb, în Spania și Grecia, superstițiile se leagă de Marți 13, zi asociată cu planeta Marte – zeul războiului, al conflictelor și al energiilor negative.

În unele culturi est-europene, printre care și România, se vorbește ocazional despre Luni 13 ca o zi a ghinionului. Deși nu există dovezi istorice că această combinație ar fi avut o semnificație, ideea s-a răspândit prin mass-media și rețele sociale, devenind o temă populară în calendare, horoscoape sau articole online.

Așadar, superstițiile despre zilele „blestemate” diferă în funcție de contextul cultural. Ceea ce pentru o țară este o zi banală, pentru alta poate fi un simbol al ghinionului.

Psihologia din spatele superstițiilor despre Luni 13

Deși superstiția legată de Luni 13 nu are o bază rațională, ea continuă să influențeze comportamentul multor oameni. Explicația se află în psihologia percepției și a credinței. Odată ce o persoană crede că o zi aduce ghinion, ea devine mai atentă la lucrurile negative care i se întâmplă, confirmându-și inconștient convingerea — un fenomen numit bias de confirmare.

Un alt concept relevant este efectul nocebo, opusul placebo-ului: dacă așteptăm ceva rău, corpul și mintea reacționează în consecință, amplificând stresul și anxietatea. Astfel, o mică neplăcere apărută într-o Luni 13 poate părea o „dovadă” că ziua aduce ghinion.

Psihologii explică faptul că oamenii caută sens și control în situații imprevizibile, iar superstițiile oferă o formă de confort psihologic. În loc să reflecte o realitate obiectivă, credințele despre ghinionul zilei de Luni 13 ne arată cum funcționează mintea umană: prin simboluri, tradiții și mecanisme de protecție împotriva incertitudinii.

Shutterstock

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













