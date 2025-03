Bazinul Olimpic din Brăila se construiește de 14 ani cu atâta spor că acoperișul stă deja să cadă. Statul dă vina pe ghinion

Așa că lucrările s-au întrerupt și de mai bine de 10 ani se caută o soluție pentru acest loc. Între timp, acoperișul noii clădiri, prost făcut, începe să se prăbușească. Șefa CNI consideră că și la Brăila e vorba tot despre ghinion.

Acesta e bazinul olimpic din Brăila. De 4 ani, lucrările sunt blocate. Cătălin Nistor este multiplu campion și antrenor de înot.

”Păi, am venit cu fiecare guvern, am venit cu domnul Orban, am venit cu domnul Cîțu și am venit și cu domnul Attila Cseke”.

Toti guvernanții au trecut pe aici. Au promis, n-au făcut nimic.

”Este aceeași imagine. Nu știu dacă mai am poze în telefon să vă arăt. De sus, de acolo, domnul Cîțu. Viața. Același lucru, aceeași…la fel… toate astea erau la fel…”.

Când plouă, apa pătrunde peste tot. Bucăți din acoperiș s-au prăbușit. De sus, se vede cum acoperișul, prost realizat, s-a transformat în adevărate bălți care se sparg și cad în locul unde ar trebui, de multă vreme, să se înoate. Paznicul încearcă să mai strângă din apă în bidoane și galeti. Și aici, tot Compania Națională de Investitiții s-a ocupat.

Manuela Pătrășcoiu, director CNI: ”Brăila, început în anul 2011. S-a sistat că s-au tăiat finanțarea la programul de bazin. Dacă vă aduceți aminte la nivelul anilor 2011, programul de bazine de înot a fost cu finanțare zero, 2015 a fost reluat. Constructorul care l-am avut la acea vreme, o asociere româno-italiană. Am început imediat cu 5 litigii pe parcursul timpului, pentru că el dorea actualizarea prețului, pentru că, deși părea logică, nu mai putea să-l facă banii din 2011. Nu am putut să îi dăm actualizare”.

În loc să găsească o rezolvare, compania a intrat în conflict cu firma de construcții.

”Am stat în litigii și în promisiunea că lucrează, lucrează, dar ritmul lui a fost de 5 % în această perioadă. Ca urmare, s-a luat decizia rezilierii acestui contract”.

Șefa CNI dă vina pe ghinion

Firma a intrat în insolvență. Compania a scos continuarea lucrărilor la licitație, dar la prețurile din 2011.

Manuela Pătrășcoiu, director CNI: ”Am făcut 5 proceduri de licitație, nu a venit nimeni ca să-l pentru restul de executat care era față de indicatori. 5 proceduri de achiziție, inclusiv negociere fără publicare, am încercat toate variantele, nu a venit nimeni”.

Cătălin Nistor, antrenor CSM Brăila: ”Cred că până prin 2019 am fost așa un pic frustrat, ca să zic așa că nu se mai termină. Dar de cele mai multe ori vizavi de ce vorbeam mai devreme ei frustrările astea și le duce acasă și nu e OK. Și-am dat ai 2 variante. Curs accept. Și asta e și până la urmă Doamne ajută. Că acum e puterea și acolo e la îndemână cel mai bun ajutor. Sau să încerci să găsești soluții? Cum am făcut eu. Nu este bazinul deschis nicio problemă. Mergem la unul privat, e și el închis, nicio problemă. Mergem în alt oraș, nicio problemă. Mergem să tragem de extensoare pe uscat, trebuie să găsim variante și asta am făcut. Și căutăm soluții tot timpul. N-am căutat o diplomă de bac 2 ani jumate. N-am vrut să fiu un ostaș pur și simplu. Am încercat să găsesc soluții la ce înseamnă locul de muncă. Și cred că asta ar trebui să facă și alții. Să găsească soluții. Pentru că sportivii mei nu așteaptă, nu repetă clasa a 9-a 15 ani. Ca să vină să se antreneze și să primească o bursă în Europa. Foști sportiv de mine au plecat în Europa cu bursă sportivă. Nu puteam să-i las, nu puteam să găsesc soluții, nu puteam să nu fac antrenament”.

Șefa CNI susține că Bazinul Olimpic din Brăila este aproape gata.

”Ă, așa, ca să zic în matematică, ar mai fi undeva până în 10 % de finalizat”.

”La ce stadiu au spus că sunt gata? 90 la sută…haha…nu?...”.

Peste tot sunt maldăre de echipamante si ciment peste care a plouat ani la rând. Lângă bazin, mai multe conducte și instalații sunt năpădite de bălării. Directorul agenției mai vine cu o scuză.

”La Brăila mai este un aspect după ce am reluat în 2015, când s-a reluat programul de bazine de înot primărie. A avut un proiect în parc și atunci a mai fost un interval de timp în care noi nu puteam să intrăm cu utilajele prin parc. Avea un program pe fonduri europene sau fonduri externe. Și în tot acest timp am avut blocat accesul către s-a blocat accesul, dar nici constructorul, datorită contractului și prețului. Noi eram și în litigiile cu el. Nici el nu s-a mobilizat, poate că trebuia reziliat mai devreme”.

În subsol, apa băltește și a distrus echipamentele instalate. Motoare, pompe stau sub apa înghețată care a pătruns printr-o parte a clădiri peste care nu s-a construit acoperișul.

”Aici se întâmplă încălzire, clorinare…și e sub apă de când o fi pentru că acolo nu există acoperiș”.

Și aici șefa Companiei de Investiții dă vina pe ghinion. Niciun cuvânt despre incompetență.

”Cunoaștem. Știm și Brăila nu este un exemplu bun, dar am avut și ghinionul unui antreprenor față de altele care le-am terminat foarte repede”.

Aproape 45 de milioane de lei a pus compania la bătaie, din banii statului, în 2011. O bună parte au fost cheltuiți. În anii care s-au scurs de la demararea proiectului prețurile materialelor s-au dublat. Abia anul trecut Compania a venit cu o nouă ofertă actualizată și susține că la începutul verii un nou constructor va face o analiză cu stadiul lucrărilor și reparațiilor necesare.

Cătălin Nistor, antrenor CSM Brăila: ”Gândiți-vă ce le răspundeți acelor sportivi care vin zilnic și te ascultă? Și au încredere în tine. Ce le spui că în ziua aia nu facem antrenament. Că ei știau că au. Un anumit exercițiu …și se uită la tine. Spune-mi de ce o facem. De ce nu putem să facem? Ce le răspunzi. Pe ce le răspundeți? Găsim soluții, hai să vedem cum faci. Ce le spun. Din momentul ăsta nu mai facem antrenament pentru că nu există asta noi soluții. Ce soluția asta nu mai facem. Știți, îmi pare rău asta e uitați-vă și voi nu e vina mea, nu hai să vedem. Unii vin și din Galați. 5 sportivi de mii vin zilnic de la Galați, Galați constant”.

Antrenamente și de 10 ori pe săptămână

I-am întâlnit pe câțiva într-un cartier de la marginea Galațiului. Pregătiți de drum.

”Cât de des faceți, de luni până duminică, cum de luni până duminică, zilnic”.

”Și când au o perioadă de competiție mergi dimineața, deci de 10 ori pe săptămână. Dar atunci se duc cu maxi-taxi că nu mai facem noi față. De 10 ori pe săptămână vă duceți la Brăila. Greu foarte greu”.

Iasmina a iesit pe primul loc la mai multe competiții. Programul ei începe la 6 dimineața și se întoarce acasă spre 11 noaptea.

Drumul spre Brăila durează 45 de minute dus și tot atâtea la întoarcere, plus 2 ore de antrenament. De multe ori, dimineața și seara. Până au sosit în Brăila, s-a făcut noapte.

”- Și de faceți treaba asta?

- Din plăcere. Ne place ceea ce facem.

- De câți ani ai zis că faci?

- De 11 ani.

- Și naveta la Brăila?

- De 4 ani si jumătate”.

La Galați, la Baia Comunală este o piscină. Este mică, cu doar 3 culoare, neîncăpătoare pentru sportivii de performanță.

Galațiul a avut Bazin Olimpic. Aici a fost inaugurat în 1970, cu un meci de polo între România și Cuba. În 2005, mai-marii sportului din această țară au hotărât că s-a făcut suficientă performanță la Galați, așa că l-au închis. Și așa a rămas.

Bazinul era la acea vreme la Minsterul Tineretului și Sportului.

Petrică Pațilea, purtător de cuvânt Primăria Galați: ”Noi ni l-am dorit, nu am reușit să îl preluăm, nu s-a dorit. Predarea să spunem așa”.

Petrică Pațilea este purtătorul de cuvânt al Primăriei Galați. Susține că aici Compania Națională de Investiții va construi un bazin de înot. Nu știe însă exact când. În bazinul din Brăila peste care tavanul stă să pice, Iasmina se apucă de treabă.

Cătălin Nistor, antrenor CSM Brăila: ”Și mergem la cursuri de perfecționare. Organizează doamna președinte Camelia Potec și vin. Englezii vin și ne spune un sistem de filmare în cub, care noi nu avem bazin. Stați la voi, stați, stați, stați, stați un pic stați, ajunge sportivul și o tabletă care dă și se vede 3 d și să mă oameni buni noi ce căutăm aici. Gândiți-vă pe zona asta a noastră, aici nu avem nimic”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: