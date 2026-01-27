Un mic sat din Slovacia dorește să renunțe la statutul de Patrimoniu Mondial UNESCO din cauza numărului mare de turiști care au transformat locul „într-un muzeu în aer liber mort”.



Locuitorii din Vlkolínec, un sat izolat din Slovacia, spun că s-au săturat de turiștii curioși, relatează BILD. Aceștia sunt obosiți de turiștii care le traversează zilnic curțile și se uită neinvitați pe ferestre, direct în bucătăriile lor.

Statut UNESCO de peste 30 de ani

Titlul de sit al Patrimoniului Mondial a fost acordat acestui mic sat din Carpați în urmă cu peste 30 de ani. Cu cele 43 de case colorate, placate cu lemn, Vlkolínec este unul dintre ultimele sate de acest fel din regiune.



Organizația culturală a ONU descrie localitatea drept „o așezare medievală remarcabil de bine conservată, cu arhitectură din lemn tipică zonelor deluroase și montane”. De asemenea, este „cea mai bine păstrată și cea mai completă așezare de acest tip din întreaga regiune”, laudă UNESCO.

Locuitorii satului ar dori să renunțe voluntar la titlul de patrimoniu mondial și pentru că aproximativ 100.000 de turiști le „invadează” satul anual.

Turiștii le fac viața dificilă localnicilor

Însă se pare că viața cu această distincție a devenit împovărătoare pentru săteni. Acest lucru se datorează și regulilor stricte, care, de exemplu, nu le mai permit să crească animale sau să cultive terenuri agricole. Cei aproximativ 100.000 de turiști atrași anual de acest statut transformă viața într-un coșmar pentru cele doar patru familii care mai locuiesc în sat.

UNESCO laudă satul ca fiind „un exemplu remarcabil de așezare rurală tradițională din Europa Centrală”.

Totuși, ștergerea satului de pe Lista Patrimoniului Mondial este considerată puțin probabilă, în ciuda dorințelor locuitorilor. Pentru o astfel de decizie ar fi necesar acordul atât al UNESCO, cât și al guvernului slovac.

