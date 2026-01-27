Surse din presa americană spun că Greg Bovino și unii dintre agenții săi vor pleca din oraș în zilele următoare.

Comandantul Pazei de Frontieră ar fi fost tras pe dreapta de către Donald Trump pentru modul în care a gestionat situația. Astfel, Greg Bovino și unii dintre agenții săi vor pleca din Minneapolis.

CNN a fost primul care a raportat luni că Bovino și unii agenți federali de imigrare vor părăsi Minnesota, iar NBC News a confirmat ulterior această informație, pe lângă faptul că primarul din Minneapolis, Jacob Frey, a confirmat că a vorbit cu președintele Donald Trump și că unii agenți federali vor începe să părăsească statul.

„Președintele a fost de acord că situația actuală nu poate continua. Unii agenți federali vor începe să părăsească zona mâine, iar eu voi continua să fac presiuni pentru ca și restul celor implicați în această operațiune să plece”, a declarat Frey.

În timp ce localnicii din Minneapolis continuă să protesteze față de prezența agenților federali, chiar și la temperaturi de -26 de grade Celsius, președintele Donald Trump a discutat cu guvernatorul statului Minnesota și a găsit o cale de colaborare pentru a aplana tensiunile din regiune.

„Guvernatorul Tim Walz m-a sunat cu rugămintea de a lucra împreună în legătură cu Minnesota. A fost un apel foarte bun și, de fapt, se pare că suntem pe aceeași lungime de undă. I-am spus guvernatorului Walz că (...) ceea ce căutăm sunt toți infractorii pe care îi au în custodia lor. Guvernatorul, foarte respectuos, a înțeles asta (...)” - a transmis președintele american.

Între timp, administrația Trump încearcă să amortizeze criticile după uciderea lui Alex Pretti, un asistent medical împușcat sâmbătă de agenți federali.

Ca răspuns la furia publică și la reacțiile dure, liderul american l-a trimis în Minneapolis pe Tom Homan, responsabilul cu protecția frontierelor.

El va supraveghea operațiunile ICE și va trimite rapoarte direct la Casa Albă, ocolind lanțul obişnuit de comandă. Incidentul e anchetat acum de mai multe agenții.

Katherine Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe: „Împușcăturile de sâmbăta trecută sunt în continuare investigate activ de către Departamentul de Securitate Internă și de către FBI, iar cei de la Protecția Frontierelor fac și ei propria anchetă internă”.

Alți oficialii de la Washington i-au luat apărarea agentului care l-a împușcat mortal pe Alex Pretti.

Greg Bovino, comandantul Poliției de Frontieră: „A adus o armă semiautomată la o mișcare de revoltă, a agresat ofițeri federali și, la un moment dat, aceștia au văzut acea armă”.

Antonio Romanucci, Renee Good Avocat specializat în dreptul familiei: „Acest bărbat, Alex Pretti, se alăturase unei adunări în mod pașnic. Avea asupra sa o armă pe care o purta legal. Nu o flutura, oricum am defini asta, în niciun fel”.

Casa Albă a refuzat să comenteze declarațiile celor care s-au antepronunțat în cazul morții lui Pretti.

Reporter: De ce au tras oficialii administrației concluzii înainte ca ancheta să fi fost măcar finalizată?

Katherine Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe: A fost evident o situație extrem de dinamică, care a evoluat rapid pe parcursul weekendului. În ceea ce îl privește pe președintele Trump, în numele căruia vorbesc, acesta a declarat că dorește ca ancheta să își urmeze cursul și ca faptele să fie cele care vor face lumină în acest caz.

Andy Beshear, guvernatorul democrat al statului Kentucky: „Este complet iresponsabil ca un președinte sau oficiali ca Kristi Noem să se pronunțe înainte ca ancheta privind atacul să fie finalizată și să tragă concluzii care atacă un cetățean american decedat”.

Autoritățile locale susțin că nu vor ceda în fața presiunilor administrației de la Washington.

Keith Ellison, procuror general al statului Minnesota: „Statul nostru are tot dreptul să aibă propriile legi, propriile politici, iar guvernul federal nu are niciun drept să încerce să ne asedieze, să ne amenințe cu represalii și să constrângă statul Minnesota să se conformeze politicii lui Trump”.

Organizațiile care apără drepturile imigranților avertizează că metodele agresive folosite de agenți slab pregătiți și gata să utilizeze armele reprezintă o "rețetă pentru dezastru".

Abel Nunez, director executiv Carecen: „Sunt mulți ofițeri noi care s-ar putea să nu fi primit pregătirea adecvată sau care nu au experiență în centre urbane”.

Doi foștii președinți americani democrați fac apel la rațiune și le cer oamenilor să se revolte față de nedreptate.

„Uciderea lui Alex Pretti este o tragedie sfâșietoare. Ar trebui să fie, de asemenea, un semnal de alarmă pentru fiecare american, indiferent de partid, că multe dintre valorile noastre fundamentale sunt tot mai des atacate” - a transmis Barack Obama.

În timp, ce fostul președinte Clinton notează: „Cei aflați la conducere ne-au mințit, ne-au spus să nu credem ce am văzut cu ochii noștri”.

Iar actrița Jane Fonda a criticat dur administrația Trump: „Autoritarismul a pătruns în fiecare colţ al guvernului nostru. Ei răpesc oameni. Ei deportează ilegal cetăţeni americani. Cred că se depăşesc toate limitele. Şi este de ajuns. Ne-am săturat!”

