Între timp, băiatul de 13 ani suspect de crimă, care nu poate fi tras la răspundere, a fost internat. Duminică seară peste 200 de oameni au protestat, revoltați că minorul respectiv ar fi ajuns în localitatea lor la bunici. În prezența jandarmilor, unii au intrat în casa rudelor și l-au căutat.

Protestul localnicilor din Sânmihaiu Român -unde stau bunicii băiatului de 13 ani - s-a încheiat cu scene incredibile. Ca să fie siguri că suspectul de crimă nu se află acolo, câțiva protestatari, împreună cu reprezentanții primăriei, cu acordul proprietarului, l-au căutat inclusiv în pod. L-au găsit însă doar pe tatăl lui.

Zeci de jandarmi s-au asigurat că protestatarii nu recurg la violență.

Viorel Mărcuți, primarul comunei Sânmihaiu Român: „Am primit acordul proprietarului să intru înăuntru, nu era minorul acolo. L-au găsit pe tatăl băiatului, care era speriat, au fost din toate localitățile, s-au chemat pe TikTok, pe rețele și au făcut un spectacol cel puțin la nelalocul lui.”

Unii localnici au susținut că minorul ar fi fost ascuns în casă când au protestat, chiar dacă nu a fost găsit. Cert este că ulterior el a fost internat de mamă.

Băiatul beneficiază de protecție specială de supraveghere în familie, iar specialiștii de la Direcția de Protecție a Copilului îi fac mai multe evaluări.

Larisa Giuris, psiholog DGASPC Timiș: „Observație, testare cu probe adaptate vârstei lui și licențiate, ne formăm o imagine despre ce se întâmplă din punct de vedere psihic în privința persoanei testate, iar ulterior, cu aceste date, este evaluat și medical.”

Smaranda Marcu, purtător de cuvânt DGASPC Timiș: „Se poate continua să rămână în familie sau se poate opta pentru instituționalizarea sa, pentru alegerea unui centru rezidențial.”

Prietenii lui, cei doi adolescenți de 15 ani arestați preventiv în cazul crimei, au mai agresat în decembrie un tânăr de 18 ani din aceeași localitate. Ulterior, victima și-a retras plângerea.

Mama băiatului agresat: „Sunt foarte revoltată, pentru că una dintre mame a zis că e o mică bătaie. Asta nu a fost o mică bătaie, putea să fie mai grav.”

La două zile după crimă, băiatul de 13 ani a ieșit pozitiv la droguri de risc. Anchetatorii i-au căutat pe cei care ar fi furnizat substanțele interzise. Au doi suspecți: un tânăr de 24 de ani - arestat preventiv pentru trafic de droguri - și unul de 17 ani, cercetat sub control judiciar.

Ministrul Justiției a transmis că va analiza „oportunitatea modificării condițiilor răspunderii penale a minorilor” și spune că „este nevoie de o strategie națională integrată privind combaterea infracționalității juvenile”.





