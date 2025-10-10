Legătura dintre postatul noaptea și sănătatea mintală, relevată de un studiu. „Excitarea cognitivă”

10-10-2025 | 11:04
Un studiu recent arată că persoanele care postează pe rețelele sociale în timpul nopții sunt mai predispuse să aibă o sănătate mintală precară, acuzând frecvent simptome de depresie și anxietate.

Mihai Niculescu

Cercetătorii au analizat comportamentul utilizatorilor platformei X (fost Twitter), luând în calcul ora postării tweet-urilor, și au corelat aceste date cu un studiu pe termen lung privind sănătatea mintală al unor persoane din vestul Angliei, cunoscut drept „Children of the 90s” (Studiul longitudinal Avon). În studiul citat de DPA/PA Media, au fost examinate peste 18.000 de tweet-uri din perioada 2008-2023, iar participanții au completat chestionare privind starea lor de bine.

Rezultatele indică faptul că utilizatorii care postează între orele 23:00 și 05:00 au o dispoziție considerabil mai proastă față de cei care postează în timpul zilei. Activitatea nocturnă pe rețele sociale explică aproximativ 2% din variația dispoziției, iar o legătură a fost observată și cu simptomele de depresie și anxietate, deși mai puțin evidentă.

Cercetătorii subliniază faptul că folosirea rețelelor sociale noaptea poate înlocui somnul, aducând „excitare cognitivă” și afectând producția hormonului melatonină - cel care este responsabil de inducerea somnului, din cauza expunerii la lumina albastră a ecranelor. Aceste efecte combinate întârzie adormirea și reduc calitatea și cantitatea somnului, condiții care sunt corelate cu o sănătate mintală mai bună.

„Toţi aceşti factori se pot combina întârziind adormirea şi pot duce la o calitate şi o cantitate deficitare ale somnului", au scris cercetătorii în revista Scientific Reports.

Utilizarea nocivă a rețelelor sociale

Daniel Joinson, autorul principal al studiului, afirmă că impactul rețelelor sociale asupra sănătății mintale depinde mult de comportamentele utilizatorilor și experiențele lor specifice pe aceste platforme. El crede că cercetări ca aceasta pot ghida intervenții și legislații menite să descurajeze utilizarea nocivă a rețelelor sociale, păstrând însă beneficiile lor.

„Deşi reţelele sociale sunt adesea tratate ca un monolit, impactul lor asupra sănătăţii mintale va depinde de comportamentele exacte ale utilizatorilor şi de experienţele pe care le au pe acesteplatforme" afirmă Johnson.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 10-10-2025 10:47

