Danemarca vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. România dezbate o lege similară

07-10-2025 | 17:21
Danemarca vrea să interzică accesul copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare, a anunțat marți prim-ministrul Mette Frederiksen, potrivit AFP.

Aura Trif

"Guvernul va propune interzicerea mai multor reţele de socializare pentru copiii şi tinerii sub 15 ani", a declarat Mette Frederiksen în discursul său de deschidere a sesiunii parlamentare.

Conform proiectului de lege, care urmează să fie prezentat la o dată încă nespecificată, părinţii vor avea opţiunea de a le permite copiilor lor să utilizeze reţelele de socializare de la vârsta de 13 ani.

"Telefoanele mobile şi reţelele de socializare fură copilăria copiilor noştri", a insistat şefa guvernului, argumentând că 60% dintre băieţii danezi cu vârste cuprinse între 11 şi 19 ani stau acasă în fiecare săptămână în loc să iasă şi să se vadă cu prietenii în timpul liber.

Modalităţile de aplicare a acestei interdicţii nu au fost detaliate.

Lege similară în România

În România, Senatul a adoptat pe 6 octombrie legea majoratului online, care impune acord parental verificabil pentru accesul minorilor sub 16 ani la servicii online și crearea de conturi. Restricţia nu se aplică platformelor online dedicate învăţării autorizate la nivel naţional de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării sau la nivel european de cadre autorităţile competente.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Sursa: Agerpres

