Norocosul, identificat ca Vasili, lucrează ca jurist şi este pasionat de şah, potrivit agenţiei RIA Novosti, citată de Agerpres.

Bărbatul a declarat că a ales numerele câştigătoare la întâmplare şi fără o metodă specifică la scurt timp după ce a terminat de citit „Jucătorul".

Vasili a spus că nu intenţionează să irosească banii şi că plănuieşte să îi cheltuiască treptat, având tot ce îi trebuie în prezent, inclusiv o locuinţă proprie.

Totuşi, a relatat că plănuieşte să împartă premiul cu organizaţii caritabile care ajută copiii şi animalele străzii.

Dostoievski a scris „Jucătorul", o capodoperă despre jocurile de noroc şi consecinţele lor, în 1866 pentru a-şi achita propriile datorii făcute la jocurile de noroc.