Conform Bloomberg, în perioada februarie - martie 2027, Apple va lansa smartphone-urile iPhone 18 şi iPhone 18e, tabletele iPad (versiunea de bază) şi un nou model de iPad Air, scrie News.ro.

Noua versiune de iPad Air va fi şi prima din serie care va beneficia de un ecran OLED.

Tot atunci, va fi lansată şi o nouă versiune a laptopului MacBook Neo. Acesta va trece de la cipul A18 Pro cu 8GB de RAM la A19 Pro cu 12GB RAM.

Compania americană şi-ar fi propus, conform Bloomberg, să lanseze versiuni noi de MacBook Neo în fiecare an. Acesta a fost lansat la 600 de dolari iniţial, dar a fost, după scurt timp, scumpit şi costă acum de la 700 de dolari.

Apple şi-a scumpit anul acesta majoritatea produselor cel puţin o dată şi nu este exclus ca şi noile produse, ce urmează a fi lansate în primul trimestru al anului viitor, să sufere noi scumpiri.

Tot până la jumătatea anului viitor, compania americană este aşteptată să lanseze şi iPhone Air 2 alături de o nouă versiune a tabletei iPad Pro.