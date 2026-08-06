Legată de miturile lui Icar și Dionis, această insulă misterioasă, aproape desprinsă din altă lume, are tot ceea ce cauți pentru o evadare perfectă: un ritm de viață lent, izvoare termale terapeutice, sate autentice și ape de un albastru uimitor, relatează METRO.

Mitică și misterioasă

Ai auzit vreodată expresia „nu zbura prea aproape de soare”?

Deși astăzi este folosită ca avertisment împotriva lăcomiei, aroganței și imprudenței, expresia își are originea în faptele lui Icar, un personaj celebru din mitologia greacă.

Legenda spune că atunci când Icar — fiul marelui inventator Dedal — a zburat prea aproape de soare, aripile sale făcute din ceară și pene s-au topit, iar el s-a prăbușit și a murit în Marea Egee.

Trupul său a fost adus de ape la malul unei insule fără nume, care mai târziu a primit numele Ikaria în onoarea sa.

Astăzi poți vizita Stânca lui Icar, locul unde se spune că acesta ar fi căzut.

Situată în mare, la aproximativ 50 de metri de coasta plajei Vaoni și în apropierea satelor Vaoni și Chrysostomos, aceasta are o statuie locală și un mic amfiteatru exterior din piatră.

Vara, teatrul este folosit pentru evenimente culturale și festivaluri comunitare.

Cel mai important dintre acestea este Festivalul lui Icar (Icarus Festival), care se desfășoară și în alte localități de pe insulă.

În fiecare iulie și august sunt organizate concerte de muzică mondială, spectacole tradiționale grecești și etnice, precum și expoziții de artă și de carte.

Pe lângă mitul lui Icar, există și povestea lui Dionis, fiul lui Zeus, despre care se spune că s-ar fi născut pe Ikaria.

Legenda spune că acesta a fost crescut în apropierea Muntelui Drakano, unde se află și Turnul antic Drakano, un turn de observație construit în secolul al IV-lea î.Hr.

Dionis, zeul grec antic al vinului, este considerat cel care a contribuit la dezvoltarea viticulturii pe insulă.

O Zonă Albastră

Ikaria își urmează propriul ritm.

Expresia „siga siga” este folosită frecvent pe insulă și înseamnă „încet, încet” sau „puțin câte puțin”.

Oamenii lasă viața să curgă într-un ritm natural, concentrându-se pe momentul prezent și pe bucuria de a fi alături de ceilalți.

Acest lucru are legătură și cu istoria lor. În timpul Războiului Civil din Grecia (1946-1949), care a urmat imediat după Al Doilea Război Mondial, Ikaria a devenit locul unde au fost exilați aproximativ 13.000 de comuniști, printre care numeroși poeți, scriitori, compozitori și intelectuali greci care au trăit pe insulă timp de mai mulți ani.

Prezența comuniștilor i-a adus Ikariei porecla de „stânca roșie” și se spune că a contribuit la formarea unei identități locale caracterizate prin gândire liberă, modestie și creativitate.

Locuitorii din Ikaria sunt mai sănătoși și trăiesc mai mult și datorită activității fizice.

Dar nu este vorba despre mers intens la sală. În schimb, terenul accidentat și muntos îi obligă pe locuitori să urce zilnic dealuri abrupte pe jos.

Localnicii obișnuiesc, de asemenea, să se odihnească la prânz și urmează o dietă mediteraneană sănătoasă, bazată pe leguminoase, cartofi și cereale integrale.

În plus, cantități moderate de ulei de măsline extravirgin și vin roșu local — consumate adesea alături de familie și prieteni la mese lungi — contribuie la acest stil de viață.

Există și o cultură naturală a stării de bine: izvoarele termale de pe insulă sunt folosite încă din perioada romană, iar Defileul Halarari este o rezervație naturală protejată și un traseu spectaculos de drumeție, cu cascade și piscine naturale formate în stâncă.

„Satul care nu doarme niciodată”

Dacă vrei cu adevărat să experimentezi viața locală, trebuie să te cufunzi în satele și evenimentele culturale din Ikaria.

Christos Raches este cunoscut drept „satul care nu doarme niciodată” și funcționează după un program zilnic inversat: magazinele și cafenelele rămân deschise până târziu în noapte, iar oamenii se odihnesc în timpul zilei.

Pe întreaga insulă, satele organizează „Panigiria”, sărbători tradiționale dedicate zilelor sfinților și altor festivități religioase.

De obicei, aceste sărbători încep după-amiaza devreme și continuă până dimineața următoare, cu muzică live, dans și vin din belșug.

Dacă plănuiești o vizită în august, este foarte probabil să prinzi un astfel de eveniment — până acum sunt programate 15 sărbători, de la Agios Dimitrios până la Faros.

Plaje cât vezi cu ochii

În cele din urmă, nicio călătorie în Ikaria — sau oriunde în Grecia — nu este completă fără o zi petrecută la plajă.

Ikaria este binecuvântată cu locuri spectaculoase, dar poate cea mai faimoasă este plaja Seychelles, un golf ascuns cu ape de un albastru intens și pietricele albe strălucitoare.

Pentru a combina istoria cu relaxarea, poți vizita plaja Nas, un loc sălbatic și nealterat aflat lângă defileul râului Chalares, precum și ruinele istorice vechi de 2.400 de ani ale Templului lui Artemis.

Pe scurt: Ikaria este prezentată ca o insulă unde mitologia, natura și stilul de viață sănătos se întâlnesc — un loc în care timpul pare să curgă mai încet, iar oamenii trăiesc mai mult datorită comunității, alimentației și legăturii cu natura.