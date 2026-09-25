Varianta de Ocolire a orașului Comarnic are o lungime de 6 kilometri și este construită pentru a contribui la reducerea traficului de pe DN1. Drumul ocolește orașul pe partea de vest și se conectează cu DN1 prin două sensuri giratorii.

Proiectul este complementar viitoarei autostrăzi A3 Ploiești – Comarnic – Brașov, care va avea un nod rutier în zona Comarnic-Breaza.

Ce lucrări au fost realizate

Investiția include 6 kilometri de drum cu două benzi de circulație, cu o platformă cuprinsă între 9,5 și 10 metri.

Printre lucrările executate se numără un pasaj-pod de 380 de metri peste râul Prahova și calea ferată Ploiești–Brașov, construirea a trei poduri noi și amenajarea sensurilor giratorii la intersecțiile cu DN1.

De asemenea, au fost amenajate două parcări de scurtă durată, câte una pentru fiecare direcție de mers.

Valoarea totală a proiectului este de 470.068.494,45 de lei, iar finanțarea este asigurată din fonduri europene și de la bugetul de stat.

Proiectul face parte din investițiile de pe Valea Prahovei

Proiectul este implementat în baza unui parteneriat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Consiliul Județean Prahova, semnat în decembrie 2022.

Centura Comarnic face parte dintr-un ansamblu mai amplu de proiecte de infrastructură rutieră aflate în diferite etape de implementare pe DN1, în Valea Prahovei.

Printre acestea se află Centura Azuga–Bușteni, realizată în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova. Contractul pentru proiectare și execuție a fost semnat, iar lucrările au început și au depășit 20% procent de execuție.

Sunt prevăzute și patru pasaje rutiere pe DN1, la Sinaia Sud, Sinaia Nord, Azuga și Predeal. Toate au prima etapă de proiectare finalizată, iar licitațiile pentru lucrări au fost finalizate, proiectele aflându-se în etapa de contractare sau fiind deja contractate pentru execuție.

Totodată, sunt prevăzute cinci pasaje pietonale subterane dotate cu lift și scară rulantă, necesare pentru eliminarea trecerilor de pietoni existente. Toate au prima etapă de proiectare finalizată.