Înghețata vegană este o înghețată făcută fără ingrediente de origine animală.

Ce este înghețata vegană și cum diferă de înghețata clasică

Asta înseamnă că nu conține lapte, smântână, unt, ouă sau miere. Este o variantă potrivită pentru persoanele care țin o alimentație vegană, dar și pentru cei care vor un desert fără lactate.

Diferența principală față de înghețata clasică este baza din care este făcută. Înghețata obișnuită se prepară, de cele mai multe ori, cu lapte, smântână, zahăr, vanilie și uneori gălbenușuri. Aceste ingrediente îi dau gustul bogat și textura cremoasă. În schimb, înghețata vegană folosește ingrediente vegetale. Poate fi făcută cu lapte sau cremă de cocos, băutură de ovăz, soia, migdale sau alte baze din plante. Acestea înlocuiesc laptele și smântâna, dar au același scop: să ofere o textură plăcută și un gust bun.

Asta nu înseamnă că înghețata vegană este mai puțin gustoasă. Multe variante sunt cremoase, aromate și foarte apropiate de înghețata clasică. Diferența nu stă în faptul că una ar fi „adevărată” și alta nu, ci în ingredientele folosite. Una se bazează pe lactate, cealaltă pe plante.

Ce ingrediente se folosesc pentru înghețata de post

Înghețata de post seamănă mult cu înghețata vegană, pentru că nu conține lapte, smântână, unt sau ouă. În locul acestor ingrediente se folosesc variante vegetale, care pot da desertului gust, consistență și cremozitate. Cele mai folosite baze sunt laptele de cocos, crema de cocos, băutura de ovăz, laptele de soia, laptele de migdale sau alte băuturi vegetale. Crema de cocos este una dintre cele mai bune variante pentru o înghețată mai cremoasă, pentru că are o textură mai grasă și mai bogată.

Pe lângă baza vegetală, înghețata de post poate conține zahăr, sirop de arțar, cacao, ciocolată neagră vegană, vanilie, fructe, piureuri de fructe, unt de arahide, alune, migdale sau bucăți de biscuiți fără lapte și ou. Pentru ca înghețata să fie mai fină și să nu se formeze ace de gheață, se folosesc uneori și ingrediente care leagă compoziția. De exemplu, se poate adăuga amidon, făină de porumb, gumă guar sau gumă de roșcove. Acestea ajută desertul să aibă o textură mai plăcută. Este bine ca eticheta să fie verificată cu atenție, mai ales la înghețatele cu ciocolată, caramel, biscuiți sau creme. Unele produse pot conține lapte praf, zer, unt sau ou, chiar dacă la prima vedere par de post. De aceea, cel mai sigur este să cauți mențiuni precum „vegan”, „de post” sau „fără lapte și ouă”.

Baza cremoasă: lapte vegetal, fructe sau nuci

Baza este cea care dă înghețatei vegane gustul plăcut și textura cremoasă, apropiată de cea a înghețatei clasice. Pentru că rețeta nu conține lapte, smântână sau ouă, este nevoie de ingrediente vegetale care să aducă grăsime, dulceață și consistență. Cele mai folosite variante sunt laptele de cocos, crema de cocos, băutura de ovăz, laptele de migdale și laptele de soia.

Dintre toate, cocosul este una dintre cele mai apreciate baze, pentru că are o textură mai densă și mai grasă. Tocmai de aceea ajută la obținerea unei înghețate mai fine, care nu devine apoasă după congelare. Băutura de ovăz sau cea de soia pot fi și ele variante bune, mai ales atunci când sunt combinate cu ingrediente mai cremoase.

Fructele pot forma, la rândul lor, o bază foarte bună pentru înghețata vegană, mai ales dacă sunt folosite congelate. Bananele bine coapte, mango, fructele de pădure sau avocado pot transforma amestecul într-o cremă fină, fără să fie nevoie de lactate. Banana aduce dulceață și ajută compoziția să se lege, avocado oferă cremozitate, iar fructele de pădure dau gust proaspăt și culoare.

Pentru rețetele mai bogate, se pot folosi nuci și semințe. Caju-ul hidratat, migdalele sau untul de arahide pot face înghețata mai densă, mai catifelată și mai sățioasă. O bază reușită combină, de obicei, un ingredient lichid vegetal cu unul mai gras sau mai cremos. Așa desertul capătă o textură mai plăcută și nu se transformă într-un bloc tare de gheață după ce stă la congelator.

Cum obții o textură fină fără ouă sau smântână

Textura fină a înghețatei vegane depinde de echilibrul dintre grăsime vegetală, zahăr, aer și felul în care este congelată compoziția. În înghețata clasică, ouăle și smântâna ajută la cremozitate. În varianta vegană, acest rol poate fi preluat de laptele de cocos gras, crema de cocos, băutura de ovăz, soia, avocado, bananele congelate sau caju-ul hidratat și mixat foarte bine. Un pas important este omogenizarea compoziției.

Cu cât baza este mai fină înainte de congelare, cu atât înghețata va avea o textură mai plăcută la final. De aceea, ingredientele trebuie mixate bine, până când nu mai rămân bucăți mari de fructe, nuci sau semințe, mai ales în rețetele fără mașină de înghețată. Contează și îngroșarea compoziției. Unele rețete folosesc amidon de porumb, care se amestecă mai întâi cu puțin lapte vegetal, apoi se adaugă în lichidul cald. Amestecul se gătește ușor, până capătă consistența unei creme subțiri. Acest pas ajută înghețata să fie mai legată și să nu înghețe ca o masă tare, greu de porționat. La fel de important este modul de congelare.

O mașină de înghețată amestecă desertul în timp ce îl răcește și introduce aer în compoziție, ceea ce ajută la o textură mai fină. Dacă nu ai un astfel de aparat, compoziția poate fi pusă la congelator și amestecată de câteva ori în primele ore. Astfel se sparg cristalele mari de gheață, iar înghețata rămâne mai cremoasă și mai ușor de luat cu lingura.

Cele mai populare rețete de înghețată vegană cu fructe

Înghețata vegană cu fructe este una dintre cele mai simple variante pe care le poți face acasă. Nu ai nevoie de multe ingrediente, iar fructele aduc deja dulceață, aromă și o textură plăcută după congelare. Cele mai folosite sunt bananele bine coapte, mango, căpșunile, zmeura, afinele, ananasul și piersicile. Banana congelată este, probabil, cea mai cunoscută bază pentru înghețata vegană rapidă. Când este bine coaptă și apoi mixată, se transformă într-o cremă fină, fără să fie nevoie de lapte, smântână sau ouă. De aici vin și multe rețete de tip „nice cream”, adică înghețată simplă, făcută mai ales din fructe congelate.

O variantă foarte ușor de pregătit este înghețata din banane congelate și unt de arahide. Bananele se taie felii, se pun la congelator, apoi se mixează cu puțin unt de arahide. Dacă vrei un gust mai dulce, poți adăuga un strop de sirop de arțar sau de agave. Nu mult. Doar cât să rotunjească aroma.

Pentru o înghețată mai răcoritoare, fructele de pădure sunt o alegere foarte bună. Zmeura, căpșunile sau afinele dau o aromă ușor acrișoară și o culoare frumoasă, mai ales dacă sunt combinate cu banană sau cu puțin lapte vegetal. Rezultatul este un desert simplu, parfumat și potrivit pentru zilele calde. Mango merge foarte bine cu lapte de cocos sau cremă de cocos, pentru că devine mai fin și mai cremos. Are deja o aromă intensă, așa că nu are nevoie de multe adaosuri. Ananasul se potrivește tot cu o bază de cocos, mai ales dacă vrei o înghețată cu gust tropical, mai ușoară și mai apropiată de sorbet.

Îndulcitori naturali recomandați pentru deserturile vegane

În deserturile vegane, îndulcitorii trebuie aleși cu puțină atenție. Mierea, de exemplu, nu este folosită în alimentația vegană, pentru că provine de la albine. În locul ei, se folosesc variante vegetale, cum ar fi siropul de arțar, siropul de agave, siropul de curmale, pasta de curmale, zahărul de cocos sau piureurile de fructe. Siropul de arțar este apreciat pentru gustul lui ușor caramelizat. Se potrivește bine în înghețata cu banane, cacao, nuci sau unt de arahide. Dă dulceață, dar și o aromă mai caldă, mai bogată.

Siropul de agave are un gust mai neutru. Tocmai de aceea este util în rețetele în care vrei să se simtă mai mult aroma fructelor. Poate fi folosit în înghețata cu mango, căpșuni, zmeură sau piersici, fără să schimbe prea mult gustul de bază. Siropul de curmale și pasta de curmale sunt mai dense și au o aromă mai pronunțată. Merg bine în deserturile cu ciocolată, nuci, cafea sau unt de arahide. În plus, ajută puțin și la textura compoziției, mai ales în rețetele mai cremoase.

Fructele foarte coapte sunt, de multe ori, cea mai simplă soluție. Bananele, mango, piersicile sau curmalele pot îndulci natural o înghețată vegană, fără să fie nevoie de mult zahăr adăugat. Totuși, chiar dacă acești îndulcitori par mai blânzi, ei rămân surse de zahăr. Cel mai bine este să fie folosiți cu măsură, cât să echilibreze gustul, nu să acopere aroma fructelor.

Cum se face înghețata vegană fără aparat de înghețată

Înghețata vegană se poate face foarte bine și fără aparat special. Secretul este să alegi o bază potrivită și să amesteci compoziția înainte să înghețe complet. Așa eviți, pe cât posibil, acele cristale mari de gheață care fac înghețata tare și greu de luat cu lingura. Cea mai simplă metodă pornește de la fructe congelate. Bananele, mango sau fructele de pădure se pun în blender ori în robotul de bucătărie și se mixează până devin o cremă rece. Dacă amestecul este prea tare, se adaugă puțin lapte vegetal. Poate fi lapte de cocos, ovăz, migdale sau soia. Important este să pui doar cât să ajuți blenderul să lucreze, nu să subțiezi prea mult compoziția, conform Happyfoodie.com.

Pentru o variantă mai cremoasă, poți folosi lapte de cocos gras sau cremă de cocos. Acestea se amestecă împreună cu fructele, vanilia și îndulcitorul ales, apoi compoziția se pune într-o caserolă. În primele două sau trei ore de congelare, este bine să o scoți și să o amesteci la fiecare 30 sau 40 de minute. Acest pas chiar contează. Prin amestecare, se sparg cristalele de gheață, iar textura rămâne mai fină. Nu va fi identică mereu cu înghețata făcută la aparat, dar poate ieși foarte bună, mai ales dacă baza este suficient de cremoasă.