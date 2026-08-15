Potrivit sursei citate, Apa Nova înlocuieşte 364 de metri de reţea de canalizare şi aproape 100 de metri de reţea de apă. De asemenea, în aceeaşi zonă, se fac săpături pentru montarea noilor stâlpi pentru susţinerea reţelei de tramvai şi pentru iluminatul stradal. „Reţelele electrice deja au fost îngropate, ca să nu mai vedem cabluri atârnate pe stâlpi”, adaugă sursa citată.

„Reţeaua de canalizare din zona Gării de Nord are aproape 100 de ani. O modernizăm acum, odată cu lucrările la şina de tramvai de pe Bd. Dinicu Golescu. Am început lucrările luna trecută, când am scos şina veche şi am făcut primele săpături. Acum, Apa Nova a intrat pe Bd. Dinicu Golescu, pentru înlocuirea a 364 de metri de reţea de canalizare şi aproape 100 de metri de reţea de apă”, informează, sâmbătă, Primăria Capitalei.

Potrivit sursei citate, Bd. Dinicu Golescu face parte din Lotul 7, lung de 1,8 kilometri, care cuprinde Bd. Gh. Duca, Str. Alexandru Ioan Cuza, Calea Griviţei şi Bd. Dinicu Golescu.

„Tot aici, zilele acestea facem săpături pentru montarea noilor stâlpi pentru susţinerea reţelei de tramvai şi pentru iluminatul stradal. Reţelele electrice deja au fost îngropate, ca să nu mai vedem cabluri atârnate pe stâlpi”, precizează reprezentanţii municipalităţii bucureştene. Potrivit Primăriei Capitalei până la finalul anului viitor, continuă lucrările de modernizare a şinei de tramvai, a conductelor şi colectoarelor de apă/canal pe restul străzilor de pe acest lot.