India îi obligă pe doctori să scrie rețete lizibile, după scandaluri și decese provocate de prescripții greșite

În India, un tribunal din Punjab și Haryana a stabilit că rețetele medicale trebuie să fie clare și ușor de citit, după ce un raport medico-legal al unui doctor s-a dovedit complet indescifrabil.

Judecătorul a subliniat că „o prescripție lizibilă este un drept fundamental”, pentru că poate face diferența între viață și moarte, potrivit BBC.

Guvernul a primit termen doi ani pentru a introduce rețete digitalizate, iar până atunci medicii trebuie să scrie cu majuscule. Asociația Medicală Indiană admite problema, dar atrage atenția că, în spitalele aglomerate, unde un doctor poate consulta și 70 de pacienți pe zi, este greu de pus în practică această regulă.

De-a lungul timpului, mai multe instanțe din India au atras atenția asupra scrisului neglijent al medicilor. În Odisha, un tribunal a criticat „stilul zigzag” al doctorilor, iar în Allahabad judecătorii s-au plâns de rapoarte complet indecifrabile.

Specialiștii spun că problema nu ține de estetică, ci de siguranța pacienților. O rețetă scrisă prost poate duce la confuzii între medicamente cu nume asemănătoare și la administrarea greșită a tratamentului, cu efecte grave.

Cazurile de erori provocate de rețete greu de descifrat nu sunt rare: de la urgențe medicale până la decese, atât în India, cât și în alte țări.

