Un influencer a fost arestat după ce a postat un videoclip în care susținea că un aeroport din India este bântuit

19-09-2025 | 12:16
Poliția din Goa, un stat popular de coastă al Indiei, a arestat un YouTuber după ce acesta a publicat un videoclip în care susținea că noul aeroport internațional al statului este bântuit.

Ioana Andreescu

Akshay Vashisht, care administrează un canal popular cu peste 570.000 de abonați dedicat poveștilor de groază și studiilor de caz paranormale, a fost reținut miercuri la Delhi, în urma unei plângeri depuse de un polițist din celula de monitorizare a rețelelor sociale din Goa. Acesta a acuzat că videoclipul răspândește informații false despre nou construitul Aeroport Internațional Manohar din Mopa.

Videoclipul viral și acuzațiile poliției

Potrivit plângerii, videoclipul – distribuit pe YouTube sub titlul Evil Haunted Goa Airport – susținea că aeroportul fusese construit pe un teren de incinerare.

În videoclip, Vashisht a afirmat că personalul companiilor aeriene ar fi raportat „activități paranormale” și că piloții ar fi refuzat frecvent să opereze zboruri de noapte din cauza unor apariții fantomatice, inclusiv a unei femei misterioase văzută pe pistă.

O versiune a videoclipului putea fi vizionată pe Facebook, dar cea de pe canalul principal de YouTube al lui Vashisht fusese făcută privată până joi.

Poliția a declarat că afirmațiile din videoclip erau „false, malițioase și superstițioase” și aveau scopul de a alarma publicul, promovând în același timp canalul creatorului. Autoritățile l-au mai acuzat că a prezentat mărturii pretinse ale abonaților pentru a da credibilitate afirmațiilor.

O echipă de la secția de poliție a aeroportului Mopa a călătorit la Delhi pentru a-l aresta pe Vashisht din zona Dwarka. Ofițerii i-au confiscat telefonul mobil, laptopul și camera și l-au adus la secția de poliție a aeroportului Mopa pentru continuarea investigațiilor.

Acesta se confruntă cu un prim rechizitoriu întocmit în baza unor articole din Codul Penal Indian privind tulburarea liniștii publice și intenția comună, adică asocierea mai multor persoane în scop infracțional.

Poliția a spus că ia în considerare și acțiuni împotriva administratorului paginii de Facebook care a distribuit clipul.

Temeri privind reputația aeroportului și turismul din Goa

Autoritățile au declarat că zvonurile nefondate ar putea dăuna reputației aeroportului într-un moment în care acesta își construiește încă credibilitatea internațională. Nu este prima dată când oficialii se confruntă cu influenceri de pe rețelele sociale din cauza imaginii statului.

La începutul acestui an, au apărut mai multe postări care susțineau că numărul turiștilor pe plajele și în stațiunile din Goa a scăzut din cauza prețurilor ridicate la hoteluri și restaurante. Ministrul turismului din Goa, Rohan Khaunte, a insistat în iulie că nu a existat nicio scădere a numărului de turiști și a susținut, fără dovezi, că „influenceri plătiți” și „așa-ziși influenceri” perpetuează în mod deliberat narațiuni false pentru a afecta imaginea statului.

Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

Sursa: The Independent

