Cel puțin 36 de persoane au fost ucise și peste 50 rănite într-o busculadă care s-a produs la un miting politic în India

Stiri externe
27-09-2025 | 22:07
India
Associated Press

Cel puțin 36 de persoane au fost ucise și peste 50 rănite, sâmbătă, într-o busculadă care s-a produs la un miting organizat de actorul Tamil Vijay, care face campanie electorală, a declarat ministrul-șef al statului Tamil Nadu.

autor
Cristian Matei

Potrivit Reuters, ministrul-șef MK Stalin a declarat că printre cele 36 de persoane care au murit în districtul Karur din Tamil Nadu în timpul unui miting politic organizat de Tamilaga Vettri Kazhagam, partidul lui Vijay, se aflau opt copii și 16 femei.

Vijay, unul dintre cei mai apreciați actori ai cinematografiei tamiliene din ultimele trei decenii, a atras mulțimi de oameni la întâlnirile sale publice după lansarea partidului său politic, Tamilaga Vettri Kazhagam, în 2024, care vizează atât partidul de guvernământ DMK, cât și Partidul Bharatiya Janata al prim-ministrului Narendra Modi.

El face campanie în perspectiva alegerilor statale care vor avea loc la începutul anului 2026.

Imaginile difuzate de mass-media locală arată mii de oameni înconjurând un mare vehicul de campanie, pe care se află Vijay, stând în picioare și ținând un discurs.

Citește și
avion, Ucraina
VIDEO. Misterioasa unitate ucraineană ”Fantome” vânează avioane de luptă rusești în Crimeea. Încă două lovituri, executate

În timpul mitingului, imaginile au arătat cum Vijay arunca sticle cu apă de pe acoperișul vehiculului către susținătorii care leșinau și solicita ajutorul poliției atunci când mulțimea devenea incontrolabilă.

„Inima mi-e frântă; simt o durere și o tristețe insuportabile, de nedescris. Îmi exprim cele mai sincere condoleanțe și simpatie familiilor dragilor mei frați și surori care și-au pierdut viața în Karur. Mă rog pentru o recuperare rapidă a celor care sunt internați în spital.” - a scris Vijay pe X.

Cel puțin 44 de medici din districtele vecine Tiruchirappalli și Salem au fost trimiși în Karur, potrivit presei.

Stalin a anunțat că va acorda câte 1 milion de rupii indiene (11.280 de dolari) familiilor victimelor care au murit în incident și a înființat o comisie de anchetă.

Nu este prima dată când mitingurile lui Vijay au probleme. Cel puțin șase decese au fost prezentate de mass-media după prima reuniune a partidului său politic, când a fost lansat în octombrie anul trecut. În ciuda restricțiilor impuse de poliție, inclusiv limitarea dimensiunii convoiului și schimbarea locului de desfășurare, amploarea participării publicului a copleșit în repetate rânduri infrastructura locală.

„Incidentul nefericit din timpul unui miting politic în Karur, Tamil Nadu, este profund trist”, a declarat prim-ministrul Narendra Modi într-o postare pe X.

Sursa: Reuters

Etichete:

Dată publicare: 27-09-2025 21:57

Articol recomandat de sport.ro
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
Citește și...
VIDEO. Misterioasa unitate ucraineană ”Fantome” vânează avioane de luptă rusești în Crimeea. Încă două lovituri, executate
Stiri externe
VIDEO. Misterioasa unitate ucraineană ”Fantome” vânează avioane de luptă rusești în Crimeea. Încă două lovituri, executate

Unitatea ucraineană supranumită „Fantome” a revendicat încă două avioane rusești distruse, săptămâna aceasta, susținând că a distrus două avioane de transport rusești și a lovit două sisteme radar într-un atac cu drone.

Lavrov la ONU: Până în prezent, nici Kievul şi nici susţinătorii săi europeni nu par să înţeleagă urgenţa situaţiei
Stiri externe
Lavrov la ONU: Până în prezent, nici Kievul şi nici susţinătorii săi europeni nu par să înţeleagă urgenţa situaţiei

Rusia nu vede niciun interes din partea Ucrainei şi a ţărilor europene aliate ale acesteia să negocieze un "acord de pace echitabil", a afirmat sâmbătă ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

Zelenski: „Dacă rușii ne amenință cu o pană de curent în Kiev, ar trebui să știe că va exista o pană de curent și în Moscova”
Stiri externe
Zelenski: „Dacă rușii ne amenință cu o pană de curent în Kiev, ar trebui să știe că va exista o pană de curent și în Moscova”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat un răspuns simetric la amenințările Rusiei de a dezactiva sistemul energetic al Ucrainei în perioada toamnă-iarnă.

Recomandări
Val de concedieri în România. Aproape 12.000 de angajați au fost afectați în prima jumătate a anului 2025
Stiri Sociale
Val de concedieri în România. Aproape 12.000 de angajați au fost afectați în prima jumătate a anului 2025

Cu o economie care încetinește și bugete tot mai mici pentru investiții, concedierile devin inevitabile în tot mai multe companii.

ANAF vrea să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ar putea fi dotați cu drone
Stiri actuale
ANAF vrea să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ar putea fi dotați cu drone

Autoritățile vor să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ANAF deja nu mai merg "în orb", ci sunt ghidați de un soft avansat unde să meargă în control, spun responsabilii de la Finanțe.

Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”
Stiri Politice
Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”

Preşedintele Nicuşor Dan va participa luni, la Blaj, la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a anunțat Administraţia Prezidenţială.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Septembrie 2025

30:01

Alt Text!
I like IT
Ediția 20 - 2025

22:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E20

21:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Întrebarea mesei rotunde, invitat Andra Măruță

43:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28