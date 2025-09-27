Cel puțin 36 de persoane au fost ucise și peste 50 rănite într-o busculadă care s-a produs la un miting politic în India

Cel puțin 36 de persoane au fost ucise și peste 50 rănite, sâmbătă, într-o busculadă care s-a produs la un miting organizat de actorul Tamil Vijay, care face campanie electorală, a declarat ministrul-șef al statului Tamil Nadu.

Potrivit Reuters, ministrul-șef MK Stalin a declarat că printre cele 36 de persoane care au murit în districtul Karur din Tamil Nadu în timpul unui miting politic organizat de Tamilaga Vettri Kazhagam, partidul lui Vijay, se aflau opt copii și 16 femei.

Vijay, unul dintre cei mai apreciați actori ai cinematografiei tamiliene din ultimele trei decenii, a atras mulțimi de oameni la întâlnirile sale publice după lansarea partidului său politic, Tamilaga Vettri Kazhagam, în 2024, care vizează atât partidul de guvernământ DMK, cât și Partidul Bharatiya Janata al prim-ministrului Narendra Modi.

El face campanie în perspectiva alegerilor statale care vor avea loc la începutul anului 2026.

Imaginile difuzate de mass-media locală arată mii de oameni înconjurând un mare vehicul de campanie, pe care se află Vijay, stând în picioare și ținând un discurs.

În timpul mitingului, imaginile au arătat cum Vijay arunca sticle cu apă de pe acoperișul vehiculului către susținătorii care leșinau și solicita ajutorul poliției atunci când mulțimea devenea incontrolabilă.

„Inima mi-e frântă; simt o durere și o tristețe insuportabile, de nedescris. Îmi exprim cele mai sincere condoleanțe și simpatie familiilor dragilor mei frați și surori care și-au pierdut viața în Karur. Mă rog pentru o recuperare rapidă a celor care sunt internați în spital.” - a scris Vijay pe X.

Cel puțin 44 de medici din districtele vecine Tiruchirappalli și Salem au fost trimiși în Karur, potrivit presei.

Stalin a anunțat că va acorda câte 1 milion de rupii indiene (11.280 de dolari) familiilor victimelor care au murit în incident și a înființat o comisie de anchetă.

Nu este prima dată când mitingurile lui Vijay au probleme. Cel puțin șase decese au fost prezentate de mass-media după prima reuniune a partidului său politic, când a fost lansat în octombrie anul trecut. În ciuda restricțiilor impuse de poliție, inclusiv limitarea dimensiunii convoiului și schimbarea locului de desfășurare, amploarea participării publicului a copleșit în repetate rânduri infrastructura locală.

„Incidentul nefericit din timpul unui miting politic în Karur, Tamil Nadu, este profund trist”, a declarat prim-ministrul Narendra Modi într-o postare pe X.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













