Oprirea circulaţiei pe DN 1, vineri dimineaţă, în staţiunea Azuga de pe Valea Prahovei, a fost cauzată de prăbuşirea unui panou publicitar de mari dimensiuni care a lovit un stâlp. Panoul, susţinut de un schelet metalic, a căzut peste stâlpul din beton care s-a înclinat, riscând să se prăbușească, la rândul său, pe carosabil, potrivit News.ro.

Potrivit Primăriei Azuga, în urma incidentului a fost afectată furnizarea de utilităţi în staţiune.

”În urma incidentului produs astăzi, în care un panou publicitar s-a prăbuşit peste un stâlp de electricitate, avariind infrastructura de distribuţie a energiei electrice şi reţelele de telecomunicaţii şi blocând temporar circulaţia rutieră pe DN1, autorităţile au intervenit de urgenţă pentru înlăturarea pericolului şi restabilirea condiţiilor de siguranţă”, au transmis oficialii Primăriei.

Echipele companiei de electricitate intervin pentru înlocuirea stâlpului avariat, iar operatorii de telefonie, internet şi transmisii de date desfăşoară activităţi pentru repunerea în funcţiune a serviciilor afectate.

”Având în vedere complexitatea intervenţiei şi refacerea infrastructurii avariate, există posibilitatea ca remedierea completă să necesite o perioadă mai îndelungată”, a precizat sursa citată.