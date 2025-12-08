Horoscop: Patru zodii pe care primesc vești importante în carieră în săptămâna 8-14 decembrie 2025

08-12-2025
Horoscopul săptămânii 8–14 decembrie 2025 aduce o dinamică intensă în planul profesional, marcând una dintre cele mai importante perioade ale lunii pentru ajustări de direcție.

Laura Ianculescu

Urmează decizii profesionale și clarificări legate de rolul pe care îl ocupăm în carieră.

Marte, planeta acțiunii, formează două aspecte tensionate: unul cu Saturn (9 decembrie) și altul cu Neptun (14 decembrie), ceea ce poate genera conflicte sau blocaje temporare, dar și dorința de a depăși anumite provocări.

Totuși, contextul astrologic este bine susținut de Mercur care se află față în față cu Uranus (10 decembrie), aducând vești sau informații surpriză, care pot declanșa schimbări neașteptate.

Apoi Mercur intră în Săgetător (pe 11 decembrie), unde aduce viziune, curaj și extinderea orizonturilor profesionale.

Un aspect puternic format între Mercur și Pluton, la finalul săptămânii, oferă maturitate în decizii, înțelegerea strategiilor pe termen lung și puterea de a transforma situații profesionale în avantajul personal.

Nativii Gemeni, Rac, Balanță și Săgetător își pot clarifica direcția profesională, pot avansa sau pot transforma situații blocate în oportunități reale.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Pentru Gemeni, săptămâna este una dintre cele mai provocatoare, dar și transformatoare.

Saturn și Neptun din Pești, din casa carierei și ambițiilor profesionale, intră într-un conflict cu Marte, planeta acțiunii, punând presiune pe colaborări, contracte sau discuții cu partenerii din sfera profesională. Totodată, Marte tensionează ritmul de lucru, aduce termene limită, neînțelegeri cu superiorii sau viziuni diferite.

Pe 10 decembrie, Mercur formează o opoziție la Uranus, destabilizând rutina zilnică și provocând schimbări bruște în activitățile profesionale, sarcini sau proiecte.

Intrarea lui Mercur în Săgetător, pe 11 decembrie, mută atenția spre negocieri și comunicarea cu partenerii de lucru, nativii Gemeni devenind mai direcți și convingători.

Aspectul dintre Mercur și Pluton, planeta transformărilor, favorizează clarificarea unor contracte, încheierea unora, lăsând loc unor oferte noi.

Este o săptămână în care tensiunile profesionale duc la decizii curajoase și avantajoase, iar la finalul ei, Gemenii pot simți că au recâștigat controlul asupra direcției profesionale.

Rac / Ascendent în Rac

Pentru nativii Rac, preocupările importante din această săptămână se află în zona muncii.

Saturn și Neptun din Pești, la începutul săptămânii, formează un aspect tensionat cu Marte, guvernatorul casei carierei, la finalul zodiei Scorpion și început de Săgetător, activând sfera activităților profesionale. Contextul astral aduce suprasolicitare, oboseală sau responsabilități suplimentare la locul de muncă.

Pe 10 decembrie Mercur se opune lui Uranus și generează surprize în planurile pe termen lung sau schimbări bruște în proiectele colective. Nativii Rac pot fi nevoiți să-și reorganizeze întreaga agendă, dar acest lucru poate aduce unele avantaje.

Pe 11 decembrie, Mercur intră în Săgetător, oferind mai multă claritate, structură și eficiență în activitățile zilnice.

La finalul săptămânii, Mercur formează un aspect armonios cu Pluton, planeta transformărilor, și deschide oportunități financiare prin bonusuri, colaborări, comisioane sau avantaje din resursele deținute la comun cu partenerul sau alte persoane.

Balanță / Ascendent în Balanță

Pentru nativii Balanță, punctul central al săptămânii este reprezentat de casa muncii și rutinei zilnice, unde Neptun și Saturn din Pești intră într-un conflict cu Marte, planeta acțiunii, ceea ce poate duce la neliniști financiare, cheltuieli sau presiune pe resursele materiale.

Pe 10 decembrie, Mercur formează o opoziție cu Uranus și activează axa financiară, semnalând modificări bruște legate de venituri, colaborări sau surse alternative de bani. Totuși, intrarea lui Mercur în Săgetător, pe casa comunicării, în 11 decembrie, aduce mai multă claritate, inspirație și comunicare eficientă.

Aspectul format între Mercur și Pluton, planeta transformărilor, le oferă nativilor șansa să-și valorifice talentele creative în scop profesional. Apar idei noi, colaborări utile sau posibilitatea de a transforma o pasiune într-o sursă reală de venit.

Dacă presiunea financiară poate fi resimțită la începutul săptămânii, finalul aduce direcție, soluții practice și sprijin din partea celor cu care nativii lucrează.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Pentru nativii Săgetător, săptămâna aduce claritate profesională. Deși perioada începe cu un aspect tensionat format între Saturn și Neptun din Pești, pe de-o parte, și de cealaltă Marte, planeta acțiunii, în tranzit prin casa personalității, intrarea lui Mercur în Săgetător, pe 11 decembrie, le oferă o perspectivă nouă asupra direcției profesionale. Nativii devin mai vocali, carismatici și convingători în negocieri.

Pe 10 decembrie, opoziția dintre Mercur și Uranus, planeta imprevizibilului, activează axa muncii, generând schimbări bruște în ritmul de lucru, în proiectele de zi cu zi sau în modul în care nativii își gestionează energia.

La finalul săptămânii, aspectul armonios între Mercur și Pluton, planeta transformărilor, aduce discuții, anunțuri importante sau decizii care pot schimba direcția carierei. O serie de nativi pot semna un contract, pot primi o oferă sau lansa un proiect important.

