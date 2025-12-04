Horoscop 5 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi o ofertă de neratat

Horoscop 5 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată frumos. O să dăm zor să facem treaba, ca să ne achităm de obligații și să ne rămână timp să pregătim surprizele pentru cei dragi.

Vibrația zilei este 5 și o să avem un gând bun pentru fiecare dintre ai noștri.

Horoscop 5 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se poate să primiți acele recompense pe care vi le-au promis șefii și o să vă asigurați că le veți face pe plac alor voștri și o să le luați ce știți că și-au dorit. E cineva care v-a dus dorul și o să vă bucurați de veștile pe care o să le primiți, c-or să fie și despre vacanța care se apropie.

Horoscop 5 decembrie 2025 – CAPRICORN

O să vă îngrijiți de casă și de familie ca să le pregătiți surprize alor voștri, să nu fie nimeni dezamăgit. O să vă achitați, onorabil, de treburile de serviciu și o să vă reocupati și de confortul de-acasă și de pregătiri pentru Ajunul Bobotezei.

Horoscop 5 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Apar niște vești care să vă bulverseze și poate vă alegeți o altă destinație pentru sărbători. Poate vă invită prietenii, cine știe, pe unde. Se poate să vă cheme un angajator la un interviu și o să stabiliți ceva concret pentru începutul anului.

Horoscop 5 decembrie 2025 – PEȘTI

Se poate să primiți vreo invitație la vreo onomastică pentru mâine sau poate plecați pe undeva prin țară, în weekend, ca să revedeți niște oameni. O să vă bucurați de apreciere din partea șefilor și o să luați bani, la pachet cu promisiuni de promovare.

Horoscop 5 decembrie 2025 – BERBEC

O să facem rost de bani și poate vă dați peste cap să plecați pe undeva, măcar câteva zile, ca să mai schimbați peisajul. Poate o să încheiați o situație școlară, ca să nu rămâneți cu restanțe, să fiți în top, așa cum v-ați obișnuit.

Horoscop 5 decembrie 2025 – TAUR

Apare o confirmare, că o să vă apucați de un nou job, sau poate e un proiect pe care vi l-ați dorit de multă vreme. O să vă puteți înțelege mult mai bine cu partenerul de cuplu, poate pentru că ați perfectat comunicarea.

Horoscop 5 decembrie 2025 – GEMENI

Se poate să vă confruntați cu niște situații mai complicate, dar veți găsi soluții și o să vă puteți bucura de un ajun tihnit în sânul familiei. O să țineți cont de o ofertă de job pe care o veți primi și o să vedeți cum stați cu timpul și cu proiectele în ianuarie, apoi veți da răspunsul.

Horoscop 5 decembrie 2025 – RAC

Se conturează o promovare, chit că veți lua o primă mai consistentă și tot va fi un câștig, dar se poate să vi se încredințeze o funcție. E cineva tânăr care își face culoar spre inima voastră și, dacă sunteți singuri, o să vă cercetați inima să vedeți ce vă transmite.

Horoscop 5 decembrie 2025 – LEU

Poate se adună prietenii ca să desfășurați activitățile preferate și o să vă petreceți în modul cel mai plăcut timpul liber și o să scăpați de stres. E posibil să faceți cunoștință cu cineva care e pe lungimea voastră de undă, pe la sindrofiile la care veți ajunge sau pe la mondenitățile de prin oraș.

Horoscop 5 decembrie 2025 – FECIOARĂ

Aveți emoții că o să revedeți diseară pe cineva care să poată aduce fericirea, pe care ați așteptat-o mult și bine, dar, până la urmă, se va întâmpla. Poate plecați într-o excursie ca să petreceți Ajunul și Moș Nicolae departe de casă, într-o stațiune de agrement.

Horoscop 5 decembrie 2025 – BALANȚĂ

Poate vă dați întâlnire cu grupul de colegi de breaslă că aveți vreo acțiune caritabilă, să duceți cadouri celor care sunt lipsiți de mijloace materiale. Se poate să vă treziți cu niște bani în cont și să aveți cu ce să le luați ceva drăguț copiilor sau nepoților.

Horoscop 5 decembrie 2025 – SCORPION

Noutăți care să vă țină-n priză și să vă dea idei de afaceri, să intrați în combinatii parteneriale cu cei care sunt de meserie, profesioniști. Poate vi se plătesc orele suplimentare și se întâmplă ceva care să vă aducă echilibru financiar.

