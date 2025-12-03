Horoscop 4 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care s-ar putea bucura de o primă

Horoscop 4 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Lună plină cu surprize. Există neprevăzut care ne poate deturna de la obiectivele pe care le avem de atins și e bine să fim cu garda sus!

Vibrația zilei este 4 și e recomandat să avem un ochi atent asupra familiei.

Horoscop 4 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Energie, agitație, de toate ar cam fi și e foarte bine pentru voi, că o să aveți spor și lucrurile vă ies de la prima cheie. E posibil să apară cineva care vă cere o a doua șansă în dragoste și o să fiți și voi în asentimentul lui, că sentimentele sunt reciproce.

Horoscop 4 decembrie 2025 – CAPRICORN

Poate vă contactează grupul de prieteni care vrea să faceți echipă, să luați cu asalt un obiectiv care să vă aducă notorietate și rămâne să vă hotărâți. O să vă puneți de acord în privința unui contract cu angajatorii, ca să vă fie respectate cerințele și să nu munciți pe bani mai puțini.

Horoscop 4 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Se poate să luați o decizie legată de locuință, să investiți niște bani și să puneți casa la punct sau, mai mult de atât, să vă luați alta nouă. Se contează pe ajutorul vostru la serviciu, poate e ceva de terminat și e nevoie de amprenta voastră ca să fie ceva special.

Horoscop 4 decembrie 2025 – PEȘTI

Sunt niște oameni interesați de voi, ca să puneți umărul la o acțiune care ar putea fi în folosul altora și, dacă nu sunteți prinși cu alte lucruri, o să faceți tot ce depinde de voi. Se poate să vă facă cineva drag o surpriză și să vă ia într-un city break, să mai uitați de grijile cotidiene.

Horoscop 4 decembrie 2025 – BERBEC

Parc-ar veni niște bani dintr-o sursă suplimentară și o să faceți monetarul să vedeți dacă vă ajung pentru o vacanță de câteva zile de sărbători. Poate abia acum vin acei bani pe care vi-i promit șefii de multă vreme și or să fie bine-veniți.

Horoscop 4 decembrie 2025 – TAUR

O interacțiune cu niște parteneri de afaceri care vor, neapărat, să lucrați cu ei, că v-au găsit deja contractul potrivit, și poate le dați răspunsul la sfârșitul anului. O prezență neașteptată și, de aici, pot veni vești care să vă deschidă un alt orizont profesional.

Horoscop 4 decembrie 2025 – GEMENI

Aveți multe pe cap și nu vă lăsați până nu terminați ce e în lista de „must-have-uri”. Poate se mai găsește cineva care să vă ajute. Întrevedere cu cineva care simte că ați putea forma un cuplu, dar mai trebuie să fiți convinși și voi.

Horoscop 4 decembrie 2025 – RAC

Vă adunați toate resursele să vă recuperați ce-i al vostru, să avansați cu proiectele, ca să vă atingeți potențialul pe care știți că-l aveți. Se poate să duceți muncă de lămurire cu șefii ca să vă ajute să câștigați mai mulți bani, să vă încredințeze un proiect de mare calibru din ianuarie.

Horoscop 4 decembrie 2025 – LEU

Poate vă aflați în competiție cu cineva capabil și o să depuneți toate eforturile ca să-l depășiți pe acest concurent și se poate să deveniți numărul unu. Se poate să vi se recunoască în mod public, într-o gală, niște merite și să vă bucurați de o recompensă.

Horoscop 4 decembrie 2025 – FECIOARĂ

E bine să vă dozați energia ca să vă ajungă pe tot parcursul zilei, că aveți multe pe ordinea de zi și nu va fi ușor să le duceți pe toate la capăt. Se poate să mai cheltuiți niște bani cu casa, aducând un plus de prospețime în decor.

Horoscop 4 decembrie 2025 – BALANȚĂ

O să lucrați bine în echipă, ca să duceți proiectele la bun sfârșit și să vă alegeți un alt contract pentru anul viitor, dacă sunteți mulțumiți de rezultate. O să primiți banii pentru care ați tot făcut demersuri și o să vă faceți planuri de vacanță.

Horoscop 4 decembrie 2025 – SCORPION

Sunt chestiuni mai vechi cărora trebuie să le dați un final fericit și e bine să acordați atenție sporită detaliilor, ca să iasă totul la milimetru. E cineva care nu poate merge mai departe fără voi și o să fiți și voi receptivi la dorința acestei persoane și vedeți ce iese.

