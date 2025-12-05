Horoscop 6 decembrie 2025, cu Neti Sandu. O zi cu surprize pentru zodii

Horoscop 6 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi de sărbătoare. Din puținul pe care-l avem să punem, acolo pentru toți cei dragi o atenție, să transmitem un gând bun și să rostim o vorbă bună care să ajungă la sufletul omului.  

Vibrația zilei este 6 și o să ne facem sărbătoarea acasă, în familie.

Horoscop 6 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

E sărbătoare, ați primit invitații, aveți de unde alege și poate și destinația va fi una specială – poate plecați din țară. Pare să fie un anturaj pe gustul vostru și o să vă lăsați antrenați într-o escapadă turistică, să ajungeți la cineva care face cinste de zi onomastică.

Horoscop 6 decembrie 2025 – CAPRICORN

Sunt emoții la gândul că o să vă întâlniți cu cineva care v-a lipsit și o să se întâmple lucruri pe care le visați de multă vreme. Întrevedere cu cineva ca să fixați detaliile unei colaborări, iar deciziile pot să mai întârzie, că nu e grabă.

Horoscop 6 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

O să dați zor să puneți lucrurile la punct acasă, că aveți, poate, musafiri după-amiază, că o fi cineva Nicolae și o să faceți o tratație. Poate vă faceți timp să treceți și pe la rude ca să le spuneți o vorbă bună și să ieșiți și cu prietenii pe la mondenități.

Horoscop 6 decembrie 2025 – PEȘTI

Poate o să primiți o veste, un cadou de Moș Nicolae de la cineva care se află departe și vrea să știți că nu v-a uitat, că se gândește la voi. Se poate să vă ia prin surprindere prezența cuiva care își manifestă aprecierea, respectul, dorul și poate se consolidează relația de cuplu.

Horoscop 6 decembrie 2025 – BERBEC

E undă verde la călătorii, poate chiar e programată o excursie și rămâneți peste noapte acolo, ca să înțelegeți ceva de distracție. Se prefigurează o petrecere-surpriză și o să vă încânte ideea că sunteți receptivi la așa ceva.

Horoscop 6 decembrie 2025 – TAUR

O să vă strângeți în jurul unei mese festive, faceți pregătirile de rigoare și-i chemați pe ai voștri, frați, surori și pe unii dintre prieteni. Poate e momentul să aveți o discuție-ntre patru ochi cu partenerul de cuplu și să vă faceți mărturisiri, ca să meargă și mai bine relația.

Horoscop 6 decembrie 2025 – GEMENI

La voi apar surprize la tot pasul și o să vă bucurați de vorbe bune, de atenții, oricât de mărunte, și de ieșitul la distracție. Poate vă invită cineva la un party din alt oraș și, dacă n-aveți alt program, vă duceți.

Horoscop 6 decembrie 2025 – RAC

Invitațiile curg și o să faceți o selecție ca să știți la cine să vă duceți, care dintre prieteni e mai aproape de sufletul vostru și unde-și doresc și ai voștri să mergeți. Poate faceți o tratație de Moș Nicolae, chiar și în excursie pe unde o să vă aflați, ca să le aduceți o bucurie alor voștri.

Horoscop 6 decembrie 2025 – LEU

Se poate să onorați invitația la o onomastică, ori poate e alt gen de eveniment festiv și o să vă facă plăcere să revedeți oameni care să vă aducă un plus de optimism. E posibil să faceți cunoștință cu cineva care se simte atras de voi și o să vedeți ce răspuns îi dați.

Horoscop 6 decembrie 2025 – FECIOARĂ

Poate le faceți o surpriză alor voștri și-i chemați pe prieteni la o cafea și un fursec ca să sărbătoriți, cu toții, acest Moș Nicolae, să primească toată lumea ceva în dar. O să vă puteți duce la un spectacol, pot fi diverse alte manifestări sau evenimente prin oraș și o să vă prindă bine să treceți pe-acolo.

Horoscop 6 decembrie 2025 – BALANȚĂ

O să dispuneți de niște bani și o să le faceți mici cadouri ca să simtă toată lumea că e sărbătoare și e momentul să ne bucurăm cu toții. Poate plecați cu grupul pe undeva și o să vă eliberați de grădurile apăsătoare, o să dați refresh stării de spirit.

Horoscop 6 decembrie 2025 – SCORPION

O să recurgeți la banii din economii ca să vă duceți să luați masa în oraș cu ai voștri, cu prietenii, ca să le faceți cinste de ziua asta, de suflet! Cineva de care v-a fost dor vă va căuta, vă va scoate la plimbare și vă vor reveni în minte amintirile frumoase.

