Horoscop Venus în Balanță 2025: iubire, echilibru și noi începuturi pentru fiecare zodie începând din 14 octombrie

Horoscop Venus în Balanță 2025 aduce o perioadă plină de farmec, echilibru și oportunități în iubire pentru toate zodiile. Între 14 octombrie și 6 noiembrie 2025, planeta iubirii, frumuseții și armoniei tranzitează propriul său semn.

Venus, planeta iubirii, traversează zodia Balanță între 14 octombrie și 6 noiembrie 2025.

În astrologie, Venus reprezintă iubirea, frumusețea, plăcerile, relațiile și nu în ultimul rând, banii.

Este numit si micul benefic și ne arată cum iubim, ne armonizăm cu ceilalți sau alegem ce ne place și ce ne atrage.

Tranzitul lui Venus într-un semn zodiacal activează aceste domenii: felul relațiilor noastre, echilibrul de a oferi și primi și sensibilitatea pentru frumusețe și conexiune.

Cu Venus în Balanță, din 14 octombrie, în semnul de domiciliu, energia devine puternică și expresivă. În Balanță, Venus se manifestă armonios, diplomatic, elegant și cu dorința de a echilibra nevoile relaționale sau parteneriale.

În perioada 14 octombrie-6 noiembrie 2025, Venus în Balanță aduce impulsul de a începe relații noi sau povești de iubire. De asemenea, se pot rezolva conflicte sau tensiuni din relații și vom avea o deschidere mai mare către ceilalți, fiind interesați de armonie și echilibru.

Pentru că este și planeta banilor, Venus în Balanță favorizează negocierile, care pot aduce beneficii importante.

Horoscop Venus în Balanță (14 octombrie – 6 noiembrie 2025). Ce aduce tranzitul pentru fiecare zodie

Recomandare! Citiți horoscopul pentru zodia natală, cât și pentru semnul din ascendent!

Ce aduce tranzitul lui Venus în Balanță pentru fiecare zodie:

Berbec / Ascendent în Berbec

Pentru nativii Berbec, Venus în Balanță pune accent pe relații, parteneriate și colaborări. Este un moment prielnic pentru înțelegere, negocierea unui echilibru în relații și construirea armoniei. Pentru nativii singuri apar contexte sociale favorabile de a întâlni persoane cu care ar putea rezona.

Taur / Ascendent în Taur

Pentru nativii Taur, tranzitul lui Venus în Balanță activează zona muncii cotidiene și a relațiilor profesionale. Unii dintre nativi vor simți nevoia sa facă compromisuri la locul de muncă, să fie mai cooperanți, să creeze echilibru în parteneriatele profesionale. De asemenea, colaborările pot deveni mai plăcute. Nativii singuri își pot găsi jumătatea prin intermediul activităților profesionale.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Pentru nativii Gemeni, Venus în Balanță aduce oportunități în dragoste, în relațiile cu copiii sau inspirație într-un proiect personal creativ. Urmează o perioadă favorabilă întâlnirilor romantice, flirtului, găsirii unor metode de a petrece timpul liber prin relaxare și activități care să le aducă o stare de bine.

Rac / Ascendent în Rac

Pentru nativii Rac, Venus în Balanță activează zona familiei și căminului, unde nativii au nevoie de conexiuni echilibrate și gesturi de afecțiune. De asemenea, nativii pot avea intenția să înfrumusețeze spațiul de locuit pentru mai mult confort.

Leu / Ascendent în Leu

Pentru nativii Leu, tranzitul lui Venus în Balanță le activează sfera comunicării, învățării, informațiilor, negocierilor și deplasărilor. Nativii pot purta dialoguri să aplaneze niște tensiuni și sunt deschiși compromisului și înțelegerii unor lucruri în relație sau viața de familie. Pe de altă parte, este un moment bun pentru a spune ce simt, să negocieze contracte sau acorduri.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Pentru nativii Fecioară, Venus în tranzit prin Balanță pune accent pe administrarea banilor. Fecioarele pot negocia în favoarea lor un contract, să obțină un beneficiu dintr-o colaborare, să susțină interviuri, să aibă încredere în forțele proprii și să-și dea mai multă valoare. Pe de altă parte, nativii pot cheltui mai mult pentru a-și face mici plăceri.

Balanță / Ascendent în Balanță

Pentru nativii Balanță, Venus este planeta guvernatoare și începe să le tranziteze casa personalității. Balanțele devin mai carismatice, atractive și deschise către interacțiuni, fiind o perioadă favorabilă pentru a lucra la imaginea lor, stilul personal, preocupându-i în mod special modul în care sunt percepuți.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Pentru nativii Scorpion, Venus în Balanță activează sfera subconștientului, frământărilor interioare și trecutului. Urmează o perioadă mai delicată, introspectivă, în care nativii pot elibera niște emoții și vindeca răni afective. Unele legături din trecut pot reveni pentru a fi închise niște capitole. Totodată, unii nativi ar putea fi tentați să înceapă o relație ascunsă.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Pentru nativii Săgetător, Venus în Balanță activează sfera prietenilor, grupurilor, viața socială și planurile pe termen lung, fiind o perioadă favorabilă socializării, colaborărilor și proiectelor comune. De asemenea, nativii pot întâlni persoane cu aceleași viziuni sau pot transforma o prietenie într-o legătură mai profundă.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Pentru nativii Capricorn, Venus în tranzit prin Balanță dinamizează sfera carierei și aspirațiilor profesionale, unde nativii pot primi aprecieri pentru munca lor. De asemenea, este un moment ideal de afirmare, să câștige încrederea superiorilor sau să obțină susținere într-un proiect important.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Pentru nativii Vărsător, intrarea lui Venus în Balanță, vine cu oportunități în sectorul pregătirii profesionale, călătoriilor, lărgirii orizonturilor, cunoașterii și sistemului de valori. Vărsătorii pot atrage experiențe frumoase legate și de colaborări cu persoane din străinătate sau care le împărtășesc credințele. Este o perioadă de deschidere spirituală și inspirație în planurile personale.

Pești / Ascendent în Pești

Pentru nativii Pești, intrarea lui Venus în Balanță activează sfera transformărilor și resurselor comune. Nativii au ocazia să reechilibreze o relație sau un context financiar. Urmează o perioadă excelentă pentru a vindeca temeri, să elimine obiceiuri nesănătoase și să refacă încrederea și pasiunea în cuplu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













